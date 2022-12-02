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Нидерланды. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Нидерландов на ЧМ-2022: кто забивал за «оранжевых» и какой путь ждет команду в плей-офф?

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1445502765
(Фото © 2022 Getty Images)

Не проиграв ни одного матча на групповом этапе сборная Нидерландов достаточно уверенно прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В последнем матче группы A «оранжевые» обыграли хозяев чемпионата — сборную Катара со счетом 2:0.

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Счет открыл 23-летний Коди Гакпо, ставший благодаря этому голу первым в истории нидерландским футболистом, забившим во всех трех матчах своей сборной на групповом этапе на чемпионате мира.

Френки де Йонг удвоил преимущество «оранжевых» в начале второго тайма, гарантировав своей команде место в 1/8 финала.

Под руководством Луиа ван Гала сборная Нидерландов не знает поражений с июня 2021 года.

Нидерланды | Группа A | Результаты и голы

21 ноября (понедельник)

🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды | 0:2

Голы: 84' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 90+9' 🇳🇱 Классен (Нидерланды)

25 ноября (пятница)

🇳🇱 Нидерланды — 🇪🇨 Эквадор | 1:1

Голы: 6' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 49' 🇪🇨 Валенсия (Эквадор)

29 ноября (вторник)

🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар | 2:0

Голы: 26' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 49' 🇳🇱 де Йонг (Нидерланды)

Таблица | Группа А | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇳🇱 Нидерланды321047
2🇸🇳 Сенегал320116
3🇪🇨 Эквадор311114
4🇶🇦 Катар3003-60

Нидерланды | Группа A | Расписание плей-офф

3 декабря (суббота)

18:00 1 место группы А (🇳🇱 Нидерланды) — 2 место группы B (🇺🇸 США) (1-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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