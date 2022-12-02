Нидерланды. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Нидерландов на ЧМ-2022: кто забивал за «оранжевых» и какой путь ждет команду в плей-офф?
Не проиграв ни одного матча на групповом этапе сборная Нидерландов достаточно уверенно прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В последнем матче группы A «оранжевые» обыграли хозяев чемпионата — сборную Катара со счетом 2:0.
Счет открыл 23-летний Коди Гакпо, ставший благодаря этому голу первым в истории нидерландским футболистом, забившим во всех трех матчах своей сборной на групповом этапе на чемпионате мира.
Френки де Йонг удвоил преимущество «оранжевых» в начале второго тайма, гарантировав своей команде место в 1/8 финала.
Под руководством Луиа ван Гала сборная Нидерландов не знает поражений с июня 2021 года.
21 ноября (понедельник)
🇸🇳 Сенегал — 🇳🇱 Нидерланды | 0:2
Голы: 84' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 90+9' 🇳🇱 Классен (Нидерланды)
25 ноября (пятница)
🇳🇱 Нидерланды — 🇪🇨 Эквадор | 1:1
Голы: 6' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 49' 🇪🇨 Валенсия (Эквадор)
29 ноября (вторник)
🇳🇱 Нидерланды — 🇶🇦 Катар | 2:0
Голы: 26' 🇳🇱 Гакпо (Нидерланды), 49' 🇳🇱 де Йонг (Нидерланды)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇳🇱 Нидерланды
|3
|2
|1
|0
|4
|7
|2
|🇸🇳 Сенегал
|3
|2
|0
|1
|1
|6
|3
|🇪🇨 Эквадор
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|4
|🇶🇦 Катар
|3
|0
|0
|3
|-6
|0
18:00 1 место группы А (🇳🇱 Нидерланды) — 2 место группы B (🇺🇸 США) (1-я ⅛ финала)
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