Нидерланды. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Не проиграв ни одного матча на групповом этапе сборная Нидерландов достаточно уверенно прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В последнем матче группы A «оранжевые» обыграли хозяев чемпионата — сборную Катара со счетом 2:0.

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Счет открыл 23-летний Коди Гакпо, ставший благодаря этому голу первым в истории нидерландским футболистом, забившим во всех трех матчах своей сборной на групповом этапе на чемпионате мира.

Френки де Йонг удвоил преимущество «оранжевых» в начале второго тайма, гарантировав своей команде место в 1/8 финала.

Под руководством Луиа ван Гала сборная Нидерландов не знает поражений с июня 2021 года.