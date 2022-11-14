【スピードスケート】W杯スタヴァンゲル大会第3日：女子1000mで北京2022金メダルの髙木美帆が3位

スピードスケートのISU（国際スケート連盟）ワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月13日、大会3日目を迎えた。
女子1000mには北京2022同種目金メダリスト、髙木美帆（日本体育大学職員）が出場。1分16秒41で3位だった。山根佳子（登寿ホールディングス）は18位、菊池純礼（富士急行）は19位。1分15秒61を記録したユッタ・リールダム（オランダ）が制している。
男子1000mでは、小島良太（(株)エムウェーブ）が1分9秒31で3位、山田将矢（ウェルネット株式会社）は1分9秒58で4位、野々村太陽（専修大学）1分9秒87で8位だった。優勝は1分8秒73のジョーダン・シュトルツ（アメリカ合衆国）。
女子マススタート決勝はイバニー・ブロンディン（カナダ）が制した。堀川桃香（富士急行）が9位、菊池が13位となっている。
■W杯前半戦派遣選手団
男子
- 村上 右磨（高堂建設）
- 山田 和哉（高崎健大）
- 森重 航（専修大学）
- 小島 良太（エムウェーブ）
- 野々村 太陽（専修大学）
- 山田 将矢（ウェルネット）
- 一戸 誠太郎（ANA）
- 土屋 良輔（メモリード）
- 伊藤 貴裕（白銅）
- 土屋 陸（白銅）
- 蟻戸 一永（専修大学）
- 菊池 耕太（社会医療法人 恵仁会）
- 森本 拓也（三重県スポーツ協会）
- 新濱 立也（高崎健大職員）
- 久保 向希（JOYFIT）※
- 笠原 光太朗（専修大学）※
女子
- 髙木 美帆（日本体育大学職員）
- 稲川 くるみ（光文堂インターナショナル）
- 曽我 こなみ（日本ハウスH&R）
- 宇佐見 鈴音（開⻄病院）
- 山根 佳子（登寿ホールディングス）
- 佐藤 綾乃（ANA）
- 菊池 純礼（富士急行）
- 堀川 桃香（富士急行）
- 神⻑ 汐音（全日空商事）
- 小野寺 優奈（富士急行）
- 山田 梨央（直富商事）※
※派遣リザーブリスト登録者