【スピードスケート】W杯スタヴァンゲル大会第3日：女子1000mで北京2022金メダルの髙木美帆が3位

スピードスケートのISUワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月13日、3日目を迎えた。女子1000mでは、北京2022オリンピック同種目金メダルの髙木美帆が3位となった。

文： オリンピックチャンネル編集部
スピードスケート
Miho TAKAGI
写真： 2022 Getty Images

スピードスケートのISU（国際スケート連盟）ワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月13日、大会3日目を迎えた。

女子1000mには北京2022同種目金メダリスト、髙木美帆（日本体育大学職員）が出場。1分16秒41で3位だった。山根佳子（登寿ホールディングス）は18位、菊池純礼（富士急行）は19位。1分15秒61を記録したユッタ・リールダム（オランダ）が制している。

男子1000mでは、小島良太（(株)エムウェーブ）が1分9秒31で3位、山田将矢（ウェルネット株式会社）は1分9秒58で4位、野々村太陽（専修大学）1分9秒87で8位だった。優勝は1分8秒73のジョーダン・シュトルツ（アメリカ合衆国）。

女子マススタート決勝はイバニー・ブロンディン（カナダ）が制した。堀川桃香（富士急行）が9位、菊池が13位となっている。

■W杯前半戦派遣選手団

男子

  • 村上 右磨（高堂建設）
  • 山田 和哉（高崎健大）
  • 森重 航（専修大学） 
  • 小島 良太（エムウェーブ） 
  • 野々村 太陽（専修大学）
  • 山田 将矢（ウェルネット）
  • 一戸 誠太郎（ANA）
  • 土屋 良輔（メモリード）
  • 伊藤 貴裕（白銅）
  • 土屋 陸（白銅）
  • 蟻戸 一永（専修大学）
  • 菊池 耕太（社会医療法人 恵仁会）
  • 森本 拓也（三重県スポーツ協会）
  • 新濱 立也（高崎健大職員）
  • 久保 向希（JOYFIT）※
  • 笠原 光太朗（専修大学）※

女子

  • 髙木 美帆（日本体育大学職員）
  • 稲川 くるみ（光文堂インターナショナル）
  • 曽我 こなみ（日本ハウスH&R）
  • 宇佐見 鈴音（開⻄病院）
  • 山根 佳子（登寿ホールディングス）
  • 佐藤 綾乃（ANA）
  • 菊池 純礼（富士急行）
  • 堀川 桃香（富士急行）
  • 神⻑ 汐音（全日空商事）
  • 小野寺 優奈（富士急行）
  • 山田 梨央（直富商事）※

※派遣リザーブリスト登録者

関連記事：

オリンピックに向けて。 これらすべてをゲット。

スポーツイベントを無料でライブ観戦。さまざまなシリーズに無制限アクセス。 他には真似のできないオリンピックニュース＆ハイライト
登録はこちら 登録はこちら