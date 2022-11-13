【スピードスケート】W杯スタヴァンゲル大会第2日：髙木美帆が女子1500m、村上右磨が男子500m優勝

スピードスケートのISUワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月12日、2日目を迎えた。髙木美帆が女子1500m、村上右磨が男子500mを制した。

文： オリンピックチャンネル編集部
スピードスケート
Miho TAKAGI
写真： 2022 Getty Images

スピードスケートのISU（国際スケート連盟）ワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月12日、大会2日目を迎えた。

女子1500mには北京2022銀メダリスト、髙木美帆（日本体育大学職員）が出場。1分56秒556で優勝した。佐藤綾乃（ANA）は9位、堀川桃香（富士急行）は16位 、神長汐音（全日空商事）は19位だった。

男子500mの村上右磨（高堂建設）は、34秒708で同種目優勝。4位に北京2022銅メダリストの森重航（専修大学）、5位に森本拓也（三重県スポーツ協会）が入った。

男子5000mは一戸誠太郎（ANA）が8位、土屋陸（白銅）が11位。優勝は北京2022銀メダルのパトリック・ルスト（オランダ）となっている。

女子チームパシュートに、日本は堀川、佐藤、髙木のメンバーで出場。3分2秒909で3位だった。カナダが3分1秒810で制している。

■W杯前半戦派遣選手団

男子

  • 村上 右磨（高堂建設）
  • 山田 和哉（高崎健大）
  • 森重 航（専修大学） 
  • 小島 良太（エムウェーブ） 
  • 野々村 太陽（専修大学）
  • 山田 将矢（ウェルネット）
  • 一戸 誠太郎（ANA）
  • 土屋 良輔（メモリード）
  • 伊藤 貴裕（白銅）
  • 土屋 陸（白銅）
  • 蟻戸 一永（専修大学）
  • 菊池 耕太（社会医療法人 恵仁会）
  • 森本 拓也（三重県スポーツ協会）
  • 新濱 立也（高崎健大職員）
  • 久保 向希（JOYFIT）※
  • 笠原 光太朗（専修大学）※

女子

  • 髙木 美帆（日本体育大学職員）
  • 稲川 くるみ（光文堂インターナショナル）
  • 曽我 こなみ（日本ハウスH&R）
  • 宇佐見 鈴音（開⻄病院）
  • 山根 佳子（登寿ホールディングス）
  • 佐藤 綾乃（ANA）
  • 菊池 純礼（富士急行）
  • 堀川 桃香（富士急行）
  • 神⻑ 汐音（全日空商事）
  • 小野寺 優奈（富士急行）
  • 山田 梨央（直富商事）※

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