【スピードスケート】W杯スタヴァンゲル大会第2日：髙木美帆が女子1500m、村上右磨が男子500m優勝

スピードスケートのISU（国際スケート連盟）ワールドカップ第1戦スタヴァンゲル大会が現地時間11月12日、大会2日目を迎えた。
女子1500mには北京2022銀メダリスト、髙木美帆（日本体育大学職員）が出場。1分56秒556で優勝した。佐藤綾乃（ANA）は9位、堀川桃香（富士急行）は16位 、神長汐音（全日空商事）は19位だった。
男子500mの村上右磨（高堂建設）は、34秒708で同種目優勝。4位に北京2022銅メダリストの森重航（専修大学）、5位に森本拓也（三重県スポーツ協会）が入った。
男子5000mは一戸誠太郎（ANA）が8位、土屋陸（白銅）が11位。優勝は北京2022銀メダルのパトリック・ルスト（オランダ）となっている。
女子チームパシュートに、日本は堀川、佐藤、髙木のメンバーで出場。3分2秒909で3位だった。カナダが3分1秒810で制している。
■W杯前半戦派遣選手団
男子
- 村上 右磨（高堂建設）
- 山田 和哉（高崎健大）
- 森重 航（専修大学）
- 小島 良太（エムウェーブ）
- 野々村 太陽（専修大学）
- 山田 将矢（ウェルネット）
- 一戸 誠太郎（ANA）
- 土屋 良輔（メモリード）
- 伊藤 貴裕（白銅）
- 土屋 陸（白銅）
- 蟻戸 一永（専修大学）
- 菊池 耕太（社会医療法人 恵仁会）
- 森本 拓也（三重県スポーツ協会）
- 新濱 立也（高崎健大職員）
- 久保 向希（JOYFIT）※
- 笠原 光太朗（専修大学）※
女子
- 髙木 美帆（日本体育大学職員）
- 稲川 くるみ（光文堂インターナショナル）
- 曽我 こなみ（日本ハウスH&R）
- 宇佐見 鈴音（開⻄病院）
- 山根 佳子（登寿ホールディングス）
- 佐藤 綾乃（ANA）
- 菊池 純礼（富士急行）
- 堀川 桃香（富士急行）
- 神⻑ 汐音（全日空商事）
- 小野寺 優奈（富士急行）
- 山田 梨央（直富商事）※
※派遣リザーブリスト登録者