Sport Olimpici Invernali, in diretta: Federica Brignone sbanca a Zauchensee e vince il superG femminile

Mentre lo sci alpino prosegue a Wengen (SUI), con lo slalom maschile, e a Zauchensee (AUT) con il supergigante femminile, slittino e biathlon chiudono il fine settimana di gare, rispettivamente, con la staffetta e l'inseguimento, mentre il pattinaggio di figura sarà in scena per l'ultimo appuntamento degli Europei di Tallin (EST) con l'Exhibition Gala - dopo la grande prestazione di Daniel Grassl, splendida stella d'argento, e la coppia di danza Guinard-Fabbri, che torna a casa con un bellissimo bronzo continentale.

Sofia Goggia, Alex Vinatzer, Federica Brignone e Lukas Hofer sono tra gli italiani e le italiane in gara in questa domenica - 16 gennaio - con la stagione invernale che entra sempre più nel vivo per sci alpino, slittino e biathlon.

Sci alpino, slalom maschile - Favola Wengen (SUI): lacrime e record per la rimonta di Braathen dal 29mo tempo alla vittoria! È podio anche per l'eterno Razzoli

Contro ogni pronostico. Lo slalom maschile appena terminato a Wengen è stata una gara incredibile e imprevedibile: mai nessuno aveva recuperato dal 29º (a +2.04!) al primo posto, e il protagonista di oggi di questa eroica scalata è l'enorme Lucas Braathen, giovanissimo norvegese - classe 2000 - che ha visto cadere i grandi vantaggi dei favoriti uno dopo l’altro: da Marco Shwarz (10º) , a Foss Solevaag (6º) e Manuel Feller (5º), ma soprattutto, quello di un certo Henrik Kristoffersen, che butta vantaggio e intermedi da trionfo letteralmente alle ortiche, inforcando a due porte dal traguardo e non concludendo la gara.

Nello slalom, solo lo svizzero Marc Berthod, ad Adelboden, era riuscito in un'impresa simile, ma da una posizione più alta: il 7 gennaio 2007 ha conquistato la vittoria risalendo dal 27º posto. Lucas Braathen, da oggi, è nella storia dello sci alpino, a 21 anni.

Seconda piazza allo svizzero Daniel Yule, a +0.22 dalla vetta, e meraviglioso terzo posto per Giuliano "Razzo" Razzoli, un arsenale senza fine quello dell'azzurro che, a 37 anni, si riprende la top 3 a Wengen, proprio dove aveva firmato l'ultimo podio, nel 2016. +0.29 il margine di Razzo da Braathen: per l'emiliano è l'ennesima dimostrazione che a Beijing 2022 ha intenzione di fare sul serio.

Fuori in seconda manche Alex Vinatzer che prima del muro sbaglia e perde uno sci, senza portare a termine la prova.

Piazzamenti degli altri italiani: 13° Manfred Moelgg, 20° Tommaso Sala, 21° Stefano Gross.

TOP 10 SLALOM MASCHILE WENGEN - COPPA DEL MONDO 16 GENNAIO 2022

Lucas Braathen (NOR) Daniel Yule (SUI) +0.22 Giuliano Razzoli (ITA) +0.29 Fabio Gstrein (AUT) +0.32 Manuel Feller (AUT) +0.39 Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0.40 Loic Meillard (SUI) +0.41 Clement Noel (FRA) +0.51 Alexis Pinturault (Francia) +0.56 Marco Schwarz (Austria) +1.23

Sci alpino, supergigante femminile - Zauchensee (AUT): Brignone show, trionfo mozzafiato in superG, ma in Austria è ottima la corazzata azzurra

È il gran ritorno di Federica Brignone sul gradino più alto del podio in super-G sulla Kälberloch, e si conferma l'unica italiana capace di vincere in questa specialità sulle nevi austriache.

L’azzurra si mette al comando e scalza Ariane Raedler (AUT) dal trono del supergigante di Zauchensee, il quinto della stagione 2021/2022. Dopo la chiara risposta di competitività di ieri nella discesa libera con l'ottimo sesto posto, la valdostana si prende la sua gara e fa una prova in crescendo, trasformando il ritardo di 0.08 della prima frazione in 0.32 di vantaggio al terzo intermedio su Raedler.

Nelle curve di oggi è andata in scena la magia Brignone con delle linee inarrivabili che hanno resistito alle insidie delle favorite, su tutte Corinne Suter (SUI), Tessa Worley (FRA) e Alice Robinson (AUS).

Ma è una giornata straripante per tutta la squadra italiana, con Elena Curtoni ad appena 0.59 (ottava) da Brignone, e Marta Bassino a disegnare magistralmente i curvoni della pista austriaca, terminando a +0.43 dalla compagna di squadra e un ottimo quarto posto.

È scesa in gara anche Sofia Goggia che non si tira indietro nonostante i fastidi e gli acciacchi della caduta di ieri che non le permettono di spingere al 100% ed essere incisiva, ma oggi l’importante era esserci e finire la gara.

TOP 10 SUPERGIGANTE FEMMINILE ZAUCHENSEE (AUT) - COPPA DEL MONDO 16 GENNAIO 2022

Federica Brignone (ITA) 1:10.88 Corinne Suter (SUI) +0.04 Ariane Raedler (AUT) +0.17 Marta Bassino (ITA) +0.43 Tessa Worley (FRA) +0.51 Laura Gauche (FRA) +0.51 Alice Robinson (NZL) +0.53 Curtoni Elena (ITA) +0.59 Ester Ledecka (CZE) +0.60 Lara Gut-Behrami (SUI) +0.64

È tutta azzurra la top 3 del supergigante di Coppa del Mondo 2022, una classifica che, con la gara di oggi, vede sul podio solo sciatrici italiane.

TOP 3 SUPERGIGANTE FEMMINILE COPPA DEL MONDO 2021/2022 (AGGIORNATA AL 16 GENNAIO 2022)

Sofia Goggia 336 punti Federica Brignone 327 Elena Curtoni 256

PIAZZAMENTI DI TUTTE LE ITALIANE IN GARA NEL SUPERGIGANTE DEL 16 GENNAIO 2022 -COPPA DEL MONDO