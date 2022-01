Sci alpino, supergigante femminile di Zauchensee: Brignone firma il primo trionfo del 2022... e sono 18!

È il gran giorno di Federica Brignone nel superG della Kälberloch, il quinto della stagione, e si conferma l'unica italiana capace di vincere in questa specialità sulle nevi austriache. Era stata sempre lei, Il 13 gennaio 2018, nel superG di Bad Kleinkirchheim, la prima azzurra a vincere una Coppa del Mondo in una tappa austriaca.

Brignone ha scalzato la padrona di casa Ariane Raedler dal trono temporaneo, issando una barricata dal crono di 1:10.88 che resiste alle insidie di tutte le sciatrici dopo di lei.

Un giorno dopo la netta risposta di competitività nella discesa libera con l'ottimo sesto posto, la valdostana si prende la sua gara e fa una prova in crescendo, trasformando il ritardo di 0.08 del primo settore in 0.32 di vantaggio al terzo intermedio sull'austriaca, che terminerà al terzo posto.

Nelle curve di oggi è ritornata in scena la magia “Brignone” con delle linee inarrivabili e aggressive che hanno arginato tutte le altre favorite, su tutte Corinne Suter (SUI), la più vicina al tempo dell'azzurra con +0.04, ma anche Tessa Worley (FRA) e Alice Robinson (AUS).

È una giornata straripante per tutta la squadra italiana: Elena Curtoni conclude ottava, ma scia ad appena 0.59 da Brignone, e Marta Bassino fa una prova magistrale nei curvoni della pista austriaca, terminando a +0.43 dalla compagna, appena fuori dal podio.

Si tratta della seconda vittoria stagionale in super-G per Brignone, dopo il trionfo di St. Moritz del 12 dicembre scorso, la sesta in carriera in questa specialità - nessuna come lei in Italia - che le permette di arrivare all'impressionante quota record di 18 vittorie in Coppa del Mondo.

Sono 47 i podi della valdostana in carriera, con Isolde Kostner -la detentrice del record italiano di Coppa del Mondo - sempre più a tiro: il suo primato è di 51.

LE DICHIARAZIONI POST GARA DI FEDERICA BRIGNONE

Queste le parole di Brignone ai microfoni della RAI:

“Sono felicissima, nella mia carriera ho vinto tanto ma ogni volta è un’emozione diversa. Oggi era difficile completare il puzzle, il superG era molto veloce e molto bello con le curve quasi da gigante in basso. Ho bisogno di avere conferme continue per essere sicura dei miei mezzi, ho lavorato tanti anni ed ho appreso che bisogna avere fiducia in sé stessi. Adesso penso ad allenarmi in gigante per arrivare pronta a Pechino”.

