Sci alpino, discesa libera maschile: Paris è 3° a Wengen

Dominik Paris si riscatta dopo il nono posto di ieri e sale sul gradino più basso del podio nella seconda discesa libera di Wengen. Dopo alcuni errori nella parte iniziale, l'altoatesino è abile a recuperare gran parte dello svantaggio da metà gara in poi rimanendo così incollato alle primissime posizioni. Meglio di lui fanno l'austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Beat Feuz. Giù dal podio il fenomeno norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

L'azzurro classe '89, al secondo podio in carriera su questa pista, si riprende inoltre il pettorale di rosso di leader della classifica di specialità.

LEGGI ANCHE: Sci alpino Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere

Paris: "Che bello salire sul podio qui"

Le dichiarazioni di Dominik Paris rilasciate attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali: “Oggi ho messo tutto quello che avevo in pista. Ho visto Feuz in tv e non aveva sciato così bene e ho pensato di poterlo battere. Poi però, all’Hundschopf ho sbagliato e ho lasciato troppo tempo. Poi sotto sono riuscito a sciare come mi ero prefissato di fare e il risultato si è visto. Sono contentissimo di questo risultato perché a Wengen faccio sempre un po’ fatica a far bene, e per questo motivo è ancora più bello salire sul podio qui”.

LEGGI ANCHE: Discipline a confronto, trova le differenze: lo sci alpino

LA TOP 10 DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE