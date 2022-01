Sport Olimpici Invernali oggi, in diretta: Paris è terzo, Goggia fuori

Sofia Goggia, Dominik Fischnaller, Lukas Hofer e Roland Fischnaller (ieri terzo) sono tra gli italiani in gara sabato 15 gennaio con la stagione invernale che entra sempre più nel vivo per sci alpino, slittino, biathlon e snowboard. In coso anche gli Europei di pattinaggio di figura che ieri hanno visto splendere la stella d'argento di Daniel Grassl.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso le Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Sci alpino, discesa libera maschile - Wengen (SUI): Paris è terzo, vince Kriechmayr

Dopo il nono posto di ieri, Dominik Paris si riscatta e sale sul terzo gradino del podio nella seconda discesa svizzera di Wengen. Positiva la prova dell'altoatesino che dopo un inizio in salita recupera quasi tutto lo svantaggio nel finale riuscendo a fermare il cronometro in tempo utile per rimanere nelle posizioni che contano. Un 3° posto che gli vale il ritorno in testa alla classifica di specialità.

Vince la gara l'austriaco Vincent Kriechmayr, appena rientrato, che taglia il traguardo davanti all'elvetico Beat Feuz. Solo settimo invece il vincitore di ieri Aleksander Aamodt Kilde (NOR).

Particolarmente emozionante il saluto finale del pubblico all'idolo di casa Carlo Janka, già campione Olimpico e mondiale, protagonista oggi dell'ultima gara della carriera.

LA TOP 10 DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Vincent KRIECHMAYR (AUT) 2:26.09

2 - Beat FEUZ (SUI) +0.34

3 - Dominik PARIS (ITA) +0.44

+0.44 4 - Marco ODERMATT (SUI) +0.46

5 - Matthias MAYER (AUT) +0.51

6 - Martin CATER (SLO) +0.66

7 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) +0.98

8 - Stefan ROGENTIN (SUI) +1.36

9 - Otmar STRIEDINGER (AUT) +1.67

10 - Max FRANX (AUT) +1.77

12 - Christof INNERHOFER (ITA) +1.85

27 - Matteo MARSAGLIA (ITA) +3.32

28 - Mattia CASSE (ITA) + 3.51

35 - Emanuele BUZZI (ITA) + 4.52

DNF Guglielmo BOSCA (ITA)

Sci alpino, discesa libera femminile - Zauchensee (AUT): vince Gut-Behrami, Goggia fuori, quarta Nadia Delago

Niente da fare per Sofia Goggia, che cade nel corso della discesa libera odierna uscendo così di scena. Grosso spavento ma nessun danno fisico per la bergamasca, che lascia la pista austriaca arrabbiata ma sulle sue gambe e senza bisogno dell'intervento dei sanitari. Nonostante gli zero punti di oggi, la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 resta in testa alla classifica di specialità. Mikaela Shiffrin (USA) rimane invece in vetta alla graduatoria generale di Coppa del Mondo.

A vincere è la svizzera Lara Gut-Behrami, abile a mettere dietro di sé la tedesca Kira Weidle e l'austriaca Ramona Siebenhofer.

La migliore delle italiane è Nadia Delago, autrice di un'ottima gara terminata in quarta posizione e a soli 8 centesimi dal podio. Molto bene pure Federica Brignone, che recupera un ampio svantaggio accumulato nella prima metà di gara concludendo poi sesta. Un buon segnale in vista del super-g di domani.

Più attardate le altre azzurre Nicole Delago (12), Elena Curtoni (13), Francesca Marsaglia (19) e Roberta Melesi (42).

LA TOP 10 DELLA DISCESA LIBERA FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Lara GUT-BEHRAMI (SUI) 1:45.78

2 - Kira WEIDLE (GER) +0.10

3 - Ramona SIEBENHOFER (AUT) +0.44

4 - Nadia DELAGO (ITA) +0.52

5 - Marie-Michele GAIGNON (CAN) +0.68

6 - Federica BRIGNONE (ITA) +0.87

7 - Corinne SUTER (SUI) +0.99

8 - Ester LEDECKA (CZE) +1.06

9 - Jasmine FLURY (SUI) +1.24

10 - Christine SCHEYER (AUT) +1.26

12 - Nicole DELAGO (ITA) +1.30

13 - Elena CURTONI (ITA) +1.35

19 - Francesca MARSAGLIA (ITA) +1.90

42 - Roberta MELESI (ITA)

Slittino, singolo maschile - Oberhof (GER): festa tedesca in casa, Fischnaller fuori dalla top 10

Lontano dal podio Dominik Fischnaller nella tappa odierno di singolo. La punta di diamante dello slittino azzurro arriva 12° e lontano dal podio.

Nel budello ghiacciato tedesco, la festa è tutta dei padroni di casa. Johannes Ludwig conquista vittoria e classifica generale di Coppa del Mondo. Alle sue spalle i compagni di nazionale Max Langenhan e Felix Loch.

Attardati anche gli altri azzurri, con Leon Felderer 16° e Kevin Fischnaller 20°.

LA TOP 3 DEL SINGOLO MASCHILE E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Johannes LUDWIG (GER) 1:25.069

2 - Max LANGENHAN (GER) +0.304

3 - Felix LOCH (GER) +0.316

12 - Dominik FISCHNALLER (ITA) +0.412

16 - Leon FELDERER (ITA) +0.451

20 - Kevin FISCHNALLER (ITA) +0.553

Snowboard, team PGS Simonhohe (AUT): vince l'Austria

Dopo il terzo posto conquistato ieri nella prova individuale dal veterano azzurro Roland Fischnaller nello slalom gigante parallelo, oggi è andata in scena la seconda prova stagionale a squadre della specialità in questa Coppa del Mondo 2021/2022. Una gara senza il team italiano in gara, che già aveva disertato la prima tappa.

A vincere è Austria 3, che precede Germania 2 e Corea del Sud 1.

LA TOP 3 DEL TEAM PGS

1 - Austria 3

2 - Germania 2

3 - Corea del Sud 1

Pattinaggio di figura, Europei - Tallinn (EST): oggi la danza su ghiaccio

Dopo lo straordinario argento conquistato ieri da Daniel Grassl, oggi sarà il turno della danza su ghiaccio. A rappresentare l'Italia, a partire dalle 12,35, saranno Charlene Guignard / Marco Fabbri e Carolina Moscheni / Francesco Fioretti.

