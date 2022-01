Alfieri azzurri: Isolde Kostner portabandiera dell'Italia a Salt Lake City 2002

Sei sei un membro dei Kostner, il destino degli sport invernali è già scritto nel tuo stesso cognome. Isolde non si è sottratta alle abitudini di famiglia e tra l’hockey dello zio Erwin - padre di Carolina e Simon - e il fondo di Ulrico, avrebbe voluto giocare in una squadra sul rink di ghiaccio. Tuttavia, ai suoi tempi l'hockey era praticamente chiuso alle ragazze, quindi Isi, complici le maratone di gare di sci in TV consumate con la mamma, sceglierà proprio la velocità: a 8 anni, da poco iscritta alla scuola di sci di Ortisei, sarà inserita nel gruppo pre-agonistico e a 11 si allena già con gli agonisti. La sua passione e il suo impulso sarebbero stati così esuberanti che la cugina Carolina, di 12 anni più giovane, avrebbe seguito le orme di Isolde nello sci alpino, prima di dedicarsi completamente al pattinaggio di figura.

Il Campionato iridato juniores di Maribor del 1992 è la scena del debutto internazionale di Kostner, proprio qualche giorno dopo la consacrazione Olimpica del suo idolo Deborah Compagnoni, ad Albertville 1992.

Già nell’anno successivo arriverà l’esordio in Coppa del Mondo, e vincerà la prima medaglia d’oro nel super-G, ai Campionati del mondo giovanili di Montecampione e Colere.

Il primo podio in Coppa corrisponderà a una vittoria, ma non sarà certamente come aveva immaginato: arriverà in un giorno tragico per tutto il movimento sciistico internazionale, il 29 gennaio del 1994, sulla pista di Garmisch, nella stessa discesa libera in cui avrebbe perso la vita la sciatrice austriaca Ulli Maier, in seguito a una caduta letale.

Al battesimo del 1994 sarebbe sarebbe seguito un numero incredibile di podi, di cui l’ultimo centrato il 25 febbraio del 2005, in super-G. Quello di San Sicario sarebbe stato il 51º di carriera, una cifra che, tutt’oggi, le permette di mantenere il record italiano saldamente a suo nome, per un totale di 18 terzi posti, altrettanti secondi posti e 15 trionfi nel circuito maggiore.

Sempre nel supergigante, l'azzurra riuscirà ad imporsi per due edizioni di fila al Campionato del mondo, in Sierra Nevada 1996 e a Sestriere 1997, ma i risultati che più ripagheranno la sciatrice gardenese saranno le due Coppe del Mondo di discesa libera conquistate nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002, con le quali riesce ad affermarsi su velociste del calibro delle austriache Renate Götschl e Michaela Dorfmeister.

LEGGI ANCHE: Eroi Olimpici azzurri: Gerda Weissensteiner, la donna dei record tra slittino e bob.

A proposito del suo modo di sciare, Kostner ricorda gli allenamenti con Carlo Mussner, il suo primo tecnico in Nazionale (che sarebbe diventato allenatore anche di uno dei suoi tre figli):

"Lui diceva che sciavo a gambe troppo larghe, che dovevo tenere i piedi più stretti. Ci ho provato, ma finivo sempre fuori pista e non riuscivo più a vincere una gara. Finché un giorno Carlo ha detto: va bene, facciamo come vuoi tu. E ho ripreso a vincere"

"È probabile che tecnicamente avesse ragione ma io rendevo di più in una posizione imperfetta. Tecnicamente, so di non essere stata uno schianto come Deborah Compagnoni. Io avevo il dono della scorrevolezza e andavo più veloce. Lei sì che tecnicamente era perfetta. Per me, più giovane di cinque anni, un idolo".

"Fra i 13 e i 14 anni sono cresciuta di 12 centimetri, faticavo a coordinare i movimenti, mi sembrava di abitare il corpo di un'altra. È di questo periodo il tentativo di Mussner di cambiarmi il modo di sciare. Allenava anche la testa, Carlo. Questo è fondamentale: l'importanza della passione, la voglia di allenarsi, la perseveranza, la fiducia in se stessi, il non abbattersi, non cedere mai".

"In allenamento credo di aver raggiunto i 135 km/h. E garantisco che la pazzia deve fare capolino più nelle giornate d'allenamento che in quelle di gara. Sembra un paradosso, ma bisogna rischiare di più quando in palio non c'è nemmeno una medaglietta. Le vittorie si costruiscono in allenamento. La calma è quello che ti impedisce di esagerare, di rischiare troppo".