Carolina Kostner, portabandiera dell'Italia a Torino 2006

Carolina Kostner è la grande stella del pattinaggio di figura italiano, l'azzurra più titolata nella disciplina individuale nonchè la prima donna italiana a conquistare una medaglia Olimpica nel singolo. Prima di lei, i migliori risultati dei colori italiani nel pattinaggio artistico erano stati raggiunti, nella danza, con la coppia composta da Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002.

Nata a Bolzano nel 1987, Kostner cominicia a pattinare da piccolissima, a circa 4 anni, ma quello sul ghiaccio è un amore che fino ai 12 anni dividerà con un altra disciplina: si dedicherà infatti anche allo sci alpino, gareggiando soprattutto nella discesa libera e condividendo la passione con un altro membro della famiglia destinato a vincere tantissimo sugli sci: la cugina Isolde Kostner.

Tuttavia, in famiglia Kostner gli esempi sportivi sono diversi: il padre era stato un giocatore di hockey (lo diventerà anche uno dei fratelli di Carolina) e la madre stessa era stata una pattinatrice di figura che si era poi dedicata al mondo delle arti. La scelta finale sul pattinaggio, per la giovane trentina, è quella che le permette di esprimere attraverso lo sport non solo il talento e la tecnica ma soprattuto la sua grande sensibilità creativa e artistica.

Il primo successo internazionale arriva nel 2001, quando Kostner ha appena 13 anni. Nel 2003, vince la medaglia di bronzo ai Campionati del mondo juniores, che si andrà ad aggiungere al titolo di Campionessa italiana, sempre nella stessa stagione. Il titolo nazionale sarà suo per altre 8 annate: nel 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 e nel 2018.

Carolina Kostner a Sochi 2014. Foto di 2014 Getty Images

Mentre la pattinatrice è diventata atleta professionista nelle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria, il successo diventa via via sempre più internazionale: dal 2006 al 2018, Kostner sarà quasi sempre sul podio della competizione continentale, conquistando 5 titoli iridati (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), due argenti (2009 e 2011) e tre bronzi (2006, 2017 e 2018).

Sei medaglie arriveranno dai Campionati del mondo: un oro nel 2012, due argenti, nel 2008 e 2013, e tre bronzi (2005, 2011 e 2014).

La stagione 2010/2011 la vedrà regina del massimo circuito: raggiungerà il primo posto nel ranking mondiale ISU (posizione che confermerà anche l'anno successivo), e nel 2011 sarà la vincitrice della Finale del Grand Prix a Québec, in Canada: prima italiana di sempre a vincere il titolo nell'individuale e seconda nella storia azzurra della disciplina, dopo la vittoria dei pionieri della danza Fuser Poli / Margaglio, nel 2000.

Carolina Kostner con la medaglia di bronzo nell'individuale femminile, a Sochi 2014. Foto di 2014 Getty Images

Carolina Kostner ai Giochi Olimpici Invernali

Il 9 febbraio 2006, Carlo Azeglio Ciampi, allora presidente della Repubblica, consegnerà a Kostner il tricolore che avrebbe sbandierato il giorno dopo, durante la Cerimonia di Apertura di Torino 2006. La prima partecipazione a cinque cerchi si concluderà con un nono posto, mentre più complicato sarà il passaggio ai Giochi di Vancouver 2010, dove la pattinatrice altoatesina si piazzerà 16ma, a causa di diverse cadute proprio nei salti tripli, suoi cavalli di battaglia.

Il successo Olimpico arriva finalmente ai Giochi di Sochi 2014, dove Carolina Kostner vince un bronzo straordinario, ottenendo 216.73 punti, record personale di punteggio totale, piazzandosi dietro la coreana Kim Yuna e la russa Adelina Sotkinova, vincitrice dell'evento.

PyeongChang 2018 saranno le quarte Olimpiadi: non andrà a medaglia, ma otterrà un emozionante quinto posto nell'individuale, ma contribuirà alla scalata dell'Italia, che rimarrà appena fuori dal podio nel team event, dietro Canada, Roc e USA.