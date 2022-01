Road to Beijing: la squadra italiana di sci alpino alle Olimpiadi Invernali 2022

Nella serata di oggi, al termine dello slalom maschile notturno di Schladming, sono stati resi noti i nomi degli azzurri che andranno a completare la squadra di sci alpino in partenza per Beijing 2022, dopo che i nomi delle sciatrici erano stati diffusi dalla Federazione Italiana Sport Invernali nel tardo pomeriggio di ieri.

Scelti Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia per la velocità, mentre Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Luca De Aliprandini e Tommaso Sala sono chiamati a difendere i colori italiani nelle discipline tecniche.

Più folto il gruppo delle sciatrici: 9 in tutto le italiane in gara a Pechino, con Sofia Goggia che non prenderà parte alla Cerimonia di Apertura per tentare il tutto per tutto nel recupero dell'infortunio di domenica scorsa a Cortina, cedendo il testimone di alfiere tricolore all'amica e compaesana Michela Moioli.

Sci alpino maschile: la lista dei convocati per l'Italia alle Olimpiadi Invernali - Pechino 2022

PARIS DOMINIK - 14/04/1989 - C.S. CARABINIERI

INNERHOFER CHRISTOF - 17/12/1984 - G.S. FIAMME GIALLE

VINATZER ALEX - 22/09/1999 - G.S. FIAMME GIALLE

SALA TOMMASO - 06/09/1995 - G.S. FIAMME ORO

MARSAGLIA MATTEO - 05/10/1985 - C.S. ESERCITO

DE ALIPRANDINI LUCA - 01/09/1990 - G.S. FIAMME GIALLE

RAZZOLI GIULIANO - 18/12/1984 - C.S. ESERCITO

Sci alpino femminile: la lista delle convocate per l'Italia alle Olimpiadi Invernali - Pechino 2022

GOGGIA SOFIA - 15/11/1992 - G.S. FIAMME GIALLE

BASSINO MARTA - 27/02/1996 - C.S. ESERCITO

BRIGNONE FEDERICA - 14/07/1990 - C.S. CARABINIERI

CURTONI ELENA - 03/02/1991 - C.S. ESERCITO

MARSAGLIA FRANCESCA - 27/01/1990 - C.S. ESERCITO

DELLA MEA LARA - 10/01/1999 - C.S. ESERCITO

GULLI ANITA - 26/06/1998 - C.S. ESERCITO

DELAGO NADIA - 12/11/1997 - G.S. FIAMME ORO

DELAGO NICOL - 05/01/1996 - G.S. FIAMME GIALLE

