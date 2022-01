Road to Beijing: tutti i convocati della Federazione Italiana Sport Invernali ai Giochi Olimpici 2022

Sono in totale 82 gli atleti e le atlete italiani che la FISI ha convocato per Beijing 2022. Liste chiuse per biathlon, bob, sci di fondo, freestyle, salto, combinata nordica, skeleton, slittino e snowboard; dello sci alpino si sanno già i nomi delle azzurre, mentre per conoscere gli uomini in partenza per Pechino si dovrà aspettare la giornata di domani, 25 gennaio.