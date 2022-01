Sci alpino, gigante femminile di Kronplatz: vince Hector, quarta Brignone

Italia ai piedi del podio a Kronplatz: Brignone è quarta, Bassino settima

Parla ancora svedese lo slalom gigante in Coppa del Mondo di sci alpino. A Kronplatz è Sara Hector a vincere la gara odierna mettendosi alle spalle Petra Vlhova (SVK) e Tessa Worley (FRA).

La scandinava si conferma in grande forma, allungando così anche in classifica di specialità dove rimane in vetta a quota 462 punti, con Worley seconda a 367 e Mikaela Shiffrin (USA) terza a 362, anche se oggi è rimasta giù dal podio.

Per quanto riguarda le italiane, buona prova per Federica Brignone che si ferma ai piedi del podio per soli cinque centesimi. Più attardata invece Marta Bassino, che chiude settima.

LA TOP 10 DELLO SLALOM GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ

1 - Sara HECTOR (SWE) 2:03.63

2 - Petra VLHOVA (SVK) +0.15

3 - Tessa WORLEY (FRA) +0.52

4 - Federica BRIGNONE (ITA) +0.57

5 - Mikaela SHIFFRIN (USA) +0.81

6 - Thea Louise STJERNESUND (NOR) +0.92

7 - Marta BASSINO (ITA) +0.99

8 - Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +1.04

9 - Ana BUCIK (SLO) +1.23

10 - Maryna GASIENICA-DANIEL (POL) +1.32

