Road to Beijing: la squadra italiana di skeleton alle Olimpiadi Invernali 2022

Era il 1948 quando Nino Bibbia vinse la medaglia d'oro nello skeleton ai Giochi Olimpici di St. Moritz, in Svizzera. Fu quello il primo e unico podio nella storia dello skeleton italiano in una rassegna a cinque cerchi. Una tendenza che gli azzurri proveranno a invertire nel corso delle prossime Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. Sono 3 gli atleti italiani convocati per l'imminente edizione Olimpica, che prevede una gara individuale al maschile e una al femminile, ognuna composta da 4 manche.

Skeleton femminile alle Olimpiadi di Beijing 2022: Margaglio a caccia del podio

Non sarà facile, ma Valentina Margaglio non andrà a Pechino per fare da comparsa. L'atleta piemontese classe 1993 è l'unica azzurra qualificata per la prossima rassegna Olimpica, alla quale parteciperà da debuttante, ed è reduce dalla miglior stagione della carriera. Un'annata impreziosita da un secondo e un terzo posto in Coppa del Mondo, rispettivamente a Igls (AUT) e Altenberg (GER). Mai nessun italiano prima di lei ci era riuscito nella storia di questo sport.

Nell'ultima gara stagionale, l'azzurra ha inoltre conquistato una medaglia di bronzo agli Europei sulla pista di St. Moritz (SUI). In carriera vanta inoltre un bronzo mondiale vinto nel 2020 insieme a Mattia Gaspari nella prova a squadre disputata ad Altenberg.

A Pechino, la concorrenza sarà molto agguerrita. Tra le sue principali avversarie ci saranno l'olandese Kimberley Bos, la russa Elena Nikitina, l'austriaca Janine Flock e le tedesche Tina Hermann e Jacqueline Loelling.

Skeleton maschile alle Olimpiadi di Beijing 2022: l'Italia schiera Gaspari e Bagnis

Saranno Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari i portacolori della nazionale italiana ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Per entrambi si tratta del debutto assoluto in un contesto a cinque cerchi, nel quale cercheranno di ben figurare e fare esperienza. Gaspari dovette rinunciare a PyeongChang 2018 a causa di un grave infortunio.

Tra i favoriti spicca il veterano lettone Martins Dukurs, al quale manca solamente l'oro Olimpico per impreziosire ulteriormente una carriera già molto ricca di successi. Attenzione anche al duo tedesco formato da Axel Jungk e Christopher Grotheer.

Skeleton: i convocati dell'Italia a Pechino 2022

Questa la lista dei convocati per i Giochi Olimpici di Pechino 2022:

Valentina Margaglio

Mattia Gaspari

Amedeo Bagnis

Skeleton alle Olimpiadi: il calendario di Beijing 2022

Il programma Olimpico dello skeleton prevede l'assegnazione di 2 medaglie. Le gare si svolgeranno al Centro Nazionale di scivolamento di Yanqing. Le date e gli orari (ora cinese) da non perdere.

10 febbraio - ore 9:30-10:24 - Manche 1 uomini

10 febbraio - ore 11:00-11:55 - Manche 2 uomini

11 febbraio - ore 9:30-10:24 - Manche 1 donne

11 febbraio - ore 11:00-11:55 - Manche 2 donne

11 febbraio - ore 20:20-21:14 - Manche 3 uomini

11 febbraio - ore 21:55-22:40 - Manche 4 uomini

12 febbraio - ore 20:20-21:14 - Manche 3 donne

12 febbraio - ore 21:55-22:40 - Manche 4 donne

