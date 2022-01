Cerimonia di Apertura Beijing 2022: Michela Moioli è la nuova portabandiera dell'Italia

Cambio di programma nella delegazione azzurra in partenza per i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio: alla Cerimonia di Apertura sarà infatti Michela Moioli, campionessa Olimpica in carica di snowboard cross, la nuova portabandiera dell’Italia, al posto della sfortunata amica e collega Sofia Goggia.

Il Presidente del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e con il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, ha preso questa decisione alla luce del percorso di riabilitazione intrapreso dalla campionessa Olimpica di discesa libera, dopo il serio infortunio nel super-g di Cortina d’Ampezzo.

Inizialmente, la forte surfer bergamasca era stata scelta per rappresentare l'Italia alla Cerimonia di Chiusura, di conseguenza il Coni si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per l'evento finale delle Olimpiadi, previsto per il 20 febbraio.

“Sono molto contenta che sia stata scelta Michela,” – ha dichiarato proprio Sofia Goggia – “mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio, Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega”.

“Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia” – le parole di Michela Moioli – “è come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la fiducia. Sono felice, un po’ amareggiata per Sofia, mi dispiace quello che le è successo e non ci voleva, ma il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d’orgoglio”.