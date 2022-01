Road to Beijing: la squadra italiana di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali 2022

All'indomani dei Campionati europei di Tallin (EST), ultima grande rassegna internazionale del pattinaggio di figura nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di febbraio prossimo, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha reso noti i nomi dei pattinatori e delle pattinatrici chiamati a rappresentare i colori dell'Italia a Beijing 2022.

Le 9 quote a disposizione per il pattinaggio di figura azzurro vedranno due pattinatori nel maschile, due binomi nell'evento a coppie e uno nella danza, e infine una pattinatrice che prenderà parte al team event - per un totale di 5 uomini e 4 donne. L'unica specialità dove non ci saranno italiane in gara è l'evento individuale femminile.

Gli azzurri e le azzurre della nazionale italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio - Pechino 2022

Evento individuale maschile

Matteo Rizzo (1998), in top 5 sia nell' NHK Gran Prix di Tokyo che nella Rostelecom Cup di Sochi , entrambe partecipazioni di novembre scorso, è la medaglia d'oro del Budapest Trophy 2021 , con 234.40 punti.

(1998), in top 5 sia nell' che nella , entrambe partecipazioni di novembre scorso, è la medaglia d'oro del , con 234.40 punti. Daniel Grassl (2002), alla prima stagione nel circuito senior ha concluso la sua partecipazione ai Grand Prix 2021/2022 con un emozionante terzo posto, a Torino.

Danza

Charlene Guignard (1989) e Marco Fabbri (1988): la coppia di danzatori è reduce, ultimo solo in ordine di tempo, del bellissimo bronzo continentale di Tallin 2022, nella free dance. Sono allievi della mitica Barbara Fusar Poli, Campionessa del mondo ed europea, nonchè Olimpionica nella danza a Salt Lake City 2002, con Maurizio Margaglio.

Coppie

Nicole Della Monica (1989) e Matteo Guarise (1988): la coppia artistica è ai terzi Giochi Olimpici insieme, dopo Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Lo scorso dicembre sono stati proclamati Campioni italiani nelle coppie per la settima volta consecutiva .

(1989) e (1988): la coppia artistica è ai terzi Giochi Olimpici insieme, dopo e Lo scorso dicembre sono stati proclamati Campioni italiani nelle coppie per la . Rebecca Ghilardi (1999) e Filippo Ambrosini (1993), freschi di top 5 agli Europei appena conclusi, con cui hanno migliorato di tre posizioni il miglior piazzamento ottenuto in carriera, l’ottavo posto del 2020. Quinta posizione sia allo scorso Gran Premio d'Italia di Torino che agli Internationaux de France.

Quota femminile nell'evento a squadre

Lara Naki Gutmann (2002), la pattinatrice trentina, allenata da Gabriele Minchio, si è aggiudicata, tra gli altri, il secondo titolo italiano consecutivo (2021 e 2022).

Guinard-Fabbri Credits: Diego Barbieri_FISG

Pattinaggio di figura: i convocati dell'Italia a Beijing 2022

Questa la lista dei convocati per i Giochi Olimpici di Pechino 2022:

Daniel Grassl (Fiamme Oro)

(Fiamme Oro) Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre)

(Fiamme Azzurre) Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro)

(Fiamme Oro) Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre)

(Fiamme Azzurre) Della Monica-Guarise (Fiamme Oro)

(Fiamme Oro) Ghilardi-Ambrosini (IceLab)

Programma pattinaggio artistico a Pechino 2022

Sede: National Indoor Stadium

(Tutti gli orari sono nell'ora locale, UTC+8)

4 febbraio

10:02-11:15 Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Programma corto

11:41-12:54 Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

13:22-14:55 Evento a squadre - Pattinaggio di coppia - Programma corto

6 febbraio

9:37-10:50 Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Programma corto

11:57-12:44 Evento a squadre - Pattinaggio di coppia - Pattinaggio libero

7 febbraio

9:22-10:01 Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Pattinaggio libero

10:31-11:10 Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza libera

11:37-12:16 Evento a squadre - Pattinaggio singolo femminile - Pattinaggio libero

8 febbraio

9:22-13:30 Pattinaggio Singolo Maschile - Programma Corto

10 febbraio

9:38-13:27 Pattinaggio singolo maschile - Pattinaggio libero

12 febbraio

19:07-22:38 Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

14 febbraio

9:22-12:36 Danza del ghiaccio - Danza libera

15 febbraio

18:08-22:25 Pattinaggio Singolo Femminile - Programma Corto

17 febbraio

18:08-21:57 Pattinaggio singolo femminile - Pattinaggio libero

18 febbraio

18:38-21:43 Pattinaggio di coppia - Programma corto

19 febbraio

19:08-21:53 Pattinaggio di coppia - Pattinaggio libero

20 febbraio

12:00-14:30 Exhibition Gala