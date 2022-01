Giuliano Razzoli: verso Pechino 2022 dopo l'oro di Vancouver 2010

Sono passati 12 anni dallo straordinario oro Olimpico conquistato da Giuliano Razzoli nello slalom speciale di Vancouver 2010. Una medaglia festeggiata anche da un commosso Alberto Tomba, leggenda dello sci azzurro anche lui presente sulla linea d'arrivo in Canada per gioire insieme a chi, emiliano come lui, ha riportato lo slalom italiano in vetta all'Olimpo 22 anni dopo l'ultima volta.

Da allora, l'atleta classe 1984 ha collezionato diversi infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Pochi giorni fa è però tornato sul podio a Wengen (SUI), a 6 anni di distanza dall'ultima volta e proprio nella stessa località.

"Razzo" racconta in esclusiva a Olympics.com il suo avvicinamento a Beijing 2022, per quella che sarà la sua terza partecipazione a un'Olimpiade Invernale.

OC: Ciao Giuliano. Cosa hai provato a risalire sul podio dopo 6 anni?

Era passato davvero molto tempo rispetto all'ultima volta ed è stata un'avventura indescrivibile. Sei anni non sono pochi considerati gli infortuni nel mezzo. È stata una seconda manche difficilissima. Si faceva fatica a stare davanti a Braathen e alla fine non ci è riuscito nessuno. Nemmeno Kristoffersen, che aveva un grande vantaggio su di lui. È stata una gara bella, avvincente e credo pure spettacolare da vedere.

OC: Durante la cerimonia del podio ti abbiamo visto commosso. Ci racconti quel momento?

Sicuramente avrete notato tutti che sono arrivato un po' in ritardo perché mi ero presentato solo con la giacca. Non mi ricordavo che ci volessero anche la tutina e il pettorale. Era davvero passato troppo tempo dall'ultima volta. L'emozione è stata comunque tanta.

OC: È un risultato che cambia le tue prospettive verso Beijing 2022?

Non è questo il risultato che mi dà la convinzione di sciare bene, ma lo sono state tutte le gare fatte finora in stagione. La mia sciata è buona. A Pechino saremo in 10/15 atleti che possono salire sul podio. Il livello è molto alto e tutti siamo vicinissimi a pochi centesimi di distacco. Con così tanti atleti per 3 posizioni, bisogna inventarsi qualcosa per andare a prendersi una medaglia. L’importante è stare lì in mezzo e io ci sono. Non sono tra i favoriti, ma non sono nemmeno così lontano da sentirmi magari quindicesimo. Poi, in una gara secca, bisogna cercare di dare il massimo nelle due manche.

OC: Oltretutto c'è l'incognita per tutti di come sarà la pista Olimpica...

La pista e neve rappresentano due incognite per tutti quanti. Non si sa ancora se potranno essere favorite le caratteristiche dell'uno o dell'altro. Ora non possiamo ancora saperlo. Io comunque sono pronto e accetto la sfida. Sarà una dura lotta, ma lo slalom è bello anche per questo.

OC: Ci pensi ancora al tuo oro vinto a Vancouver 2010?

Ricordare ogni tanto quel risultato mi dà la forza in certe situazioni difficili, come i 3 anni dopo il mio ormai penultimo podio. Emozioni che ho vissuto io e che hanno vissuto tante persone con me. Le rivivo negli occhi di chi mi racconta cosa avessero provato in quel momento e dove si trovasse. È bello sapere di aver trasmesso qualcosa di bello e indimenticabile. Lo sport può fare anche questo.

OC: Hai qualche rimpianto per come è andata la tua carriera dopo quel giorno?

Io ho sempre fatto tutto quello che potessi fare. Tornando indietro magari saprei affrontare qualche situazione di emergenza un po’ meglio. Gli infortuni fanno parte del gioco e non si possono prevedere. Quello che conta è essere bravi a rialzarsi. Già da piccolo ne ho avuti tanti. Ci ho sempre messo tanta passione e tanto impegno. Se guardo alla mia carriera, forse avrei potuto ottenere di più ma ho vissuto alcune situazioni che non me l’hanno permesso. Ora però non è ancora finita.

OC: Alle Olimpiadi andranno solo 7 azzurri tra gli uomini. Cosa ne pensi?

È sicuramente limitante per noi. Non era mai capitato, ma cercheremo di fare del nostro meglio. La squadra femminile ha dimostrato tantissimo in questi anni. Noi uomini saremo pochi ma buoni. Cercheremo di portare la bandiera con orgoglio.

OC: Cosa ti porterai idealmente in valigia a Pechino?

Mi porterò nel cuore l’affetto di tutti. Spero di far emozionare le persone il più possibile. Cercherò di restituire questo affetto nel giorno della gara. Le persone che contano le ho sempre sentite, anche nei momenti peggiori quando cadi e tocchi il fondo. Attorno a me c'è sempre stato l’affetto giusto per darmi la forza di risalire.

