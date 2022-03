Paralimpiadi Invernali, giorno 4: cosa è successo, i momenti memorabili e l'atleta del giorno di Beijing 2022

Ancora due podi tutti ucraini: è la terza volta a Beijing 2022!

Il quarto giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022 ha visto l’assegnazione di sei medaglie nel biathlon, i match decisivi di para ice hockey per le fasi a eliminazione diretta e le partite del girone all'italiana di curling in sedia a rotelle.

Nella Giornata internazionale della donna sono state proprio le donne ucraine a firmare la prima tripletta dell'Ucraina di giornata, nel biathlon standing. L'oro è andato a Iryna Bui, mentre Oleksandra Kononova ha aggiunto l’argento alle sue precedenti sette medaglie invernali Paralimpiche, e Liudmyla Liashenko ha conquistato il bronzo.

Qualche ora dopo, gli uomini ucraini non solo hanno replicato l'impresa delle connazionali (per la terza volta in questi Giochi) nella categoria vision impaired, ma si sono spinti oltre conquistando i primi cinque posti. Vitaliy Lukyanenko ha vinto l’ottava medaglia d'oro Paralimpica della sua carriera: il 43enne è diventato il biatleta Paralimpico di maggior successo di tutti i tempi. Anatolii Kovalevskyi e Dmytro Suiarko hanno conquistato gli altri due posti del podio, vincendo rispettivamente argento e bronzo, mentre Iaroslav Reshetynskyi è arrivato quarto e Oleksandr Kazik quinto.

Momento del giorno

La statunitense Kendall Gretsch ha vinto un'emozionante gara di mezzofondo contro la connazionale Oksana Masters, quest'ultima favorita della vigilia nella conquista del titolo, dopo la medaglia d'oro nella sprint di sabato 5 marzo. Nonostante la penalità per aver sbagliato un tiro al poligono, Gretsch ha agganciato e superato Masters dopo 7 dei 10 km, nonostante la connazionale fosse stata impeccabile al tiro.

"Sono così entusiasta della gara di oggi", ha detto Gretsch dopo la gara, "sono così felice di condividere il podio con la mia compagna di squadra Oksana e Anya, della Germania, è così divertente essere con loro".

Sei mesi senza medaglie sonos tate più che sufficienti per Gretsch, che si è messa al collo una medaglia Paralimpica Invernale dopo aver vinto l'oro nel para triathlon ai Giochi Estivi di Tokyo 2020, lo scorso anno. Masters, nel frattempo, infila un altro metallo nel suo considerevole bottino di nove medaglie ai Giochi Paralimpici Invernali, a cui sono da aggiungere i tre titoli ai Giochi Estivi, due dei quali conquistati a Tokyo nel ciclismo Paralimpico.

Atleta del giorno

A soli 18 anni, Leonie Maria Walter ha vinto l'oro nella gara vision impaired di media distanza femminile diventando la prima donna tedesca a vincere nella disciplina. Walter ha battuto la favorita ucraina, Oleksandra Shyshkova, che sabato scorso aveva conquistato l'oro nella sprint. Tuttavia, Shyshkova ha sorprendentemente mancato due tiri al poligono che le sono costati la vittoria. Le due atlete hanno fatto gara a parte rispetto al resto delle contendenti, con Yue Wang della Repubblica Popolare Cinese che è riuscita a spuntarla su tutte, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

"Sono così felice", ha detto Walter a fine gara, descrivendo la sua prima medaglia ai Giochi Paralimpici come "una sensazione meravigliosa".

Com’è andata alla squadra italiana

La giornata degli atleti e delle atlete italiane non è stata altrettanto memorabile come quella dei vicini ucraini: la squadra azzurra, impegnata oggi solo nel torneo di para ice hockey, è stata pesantemente sconfitta dai padroni di casa per 6-0, in una partita molto difficile iniziata subito in salita. Nei primi minuti di gioco infatti, gli azzurri sono andati sotto di tre gol, subendo le scorrerie cinesi, autori di una gara subito all’attacco. Il primo periodo è terminato 4-0, mentre ben altre due reti si sono aggiunte nella seconda frazione. La reazione azzurra nel terzo periodo è riuscita a contenere la furia cinese, dato che il parziale è stato di 0-0, ma se i padroni di casa hanno smesso di segnare per gli azzurri non c’è mai stata storia, terminando così il match a secco di reti.

Le parole di Roberto Radice: “Nel terzo tempo abbiamo menato un po' di più e abbiamo cercato di rimanere dentro la partita ma loro sono tosti; la differenza l’ha fatta sicuramente la velocità ma anche l’età, hanno molti giovani che noi non abbiamo, ne abbiamo pochi, speriamo di averne di più in ottica Milano Cortina”, ma continua Radice: “Il gruppo è sempre unito e la voglia di andare avanti c’è”.

L'Italia guadagna comunque il passaggio ai quarti grazie alla vittoria della repubblica ceca sulla Slovacchia. Gli azzurri dovranno così affrontare la compagine della Repubblica di Corea.

Da non perdere, domani

C'è ancora molta azione in arrivo a Pechino 2022 domani, mercoledì 9 marzo, con lo sci di fondo al centro della scena per l’assegnazione delle medaglie. Slot di podi da assegnare in sei discipline, con eventi che si disputeranno per la sprint sitting maschile e femminile, sprint standing (TL) e sprint vision impaired (TL). Continua la competizione di para ice hockey, così come il curling in carrozzina, con altre 10 partite.

Tutte le medaglie dell'8 marzo - Paralimpiadi Invernali Pechino 2022

Eventi femminili

Biathlon - Media distanza sitting

Oro: Kendall Gretsch (USA) Argento: Oksana Masters (USA) Bronzo: Anja Wicker (GER)

Biathlon – Media distanza standing

Oro: Iryna Bui (UKR) Argento: Oleksandra Kononova (UKR) Bronzo: Liudmyla Liashenko (UKR)

Biathlon – Media distanza visually impaired

Oro: Leonie Maria Walter (GER) Argento: Oksana Shyshkova (UKR) Bronzo: Yue Wang (CHN)

Eventi maschili

Biathlon – Media distanza sitting

Oro: Liu Mengtao (CHN) Argento: Martin Fleig (GER) Bronzo: Taras Rad (UKR)

Biathlon – Media distanza standing

Oro: Mark Arendz (CAN) Argento: Grygorii Vovchynskyi (UKR) Bronzo: Alexandr Gerlits (KAZ)

Biathlon – Media distanza visually impaired