Kendall Gretsch è oro nel para biathlon 6 mesi dopo la gloria di Tokyo 2020 nel triathlon. Oksana Masters non si ferma: è argento

Che atleta incredibile è Kendall Gretsch? Ancora una volta lo ha dimostrato, vincendo l'oro nella 10 km sitting biathlon ai Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022 di oggi, martedì 8 marzo.

La vittoria della medaglia d'oro arriva a poco più di sei mesi dal suo oro emozionante nel triathlon di Tokyo 2020, e questo rende il tutto più emozionante ancora.

Incalzata per tutta la gara dalla compagna di squadra Oksana Masters, autrice di 20 su 20 al poligono, Gretsch ha preso l'oro per 8,7 secondi, nonostante abbia mancato due tiri.

La tedesca Anja Wicker ha chiuso al terzo posto, a più di due minuti e mezzo.

"Sono così eccitata per la gara di oggi", ha detto Gretsch nel post gara, "Sono così felice di condividere il podio oggi con la mia compagna di squadra Oksana e con Anya, la 'Regina del Biathlon', è davvero divertente essere sul podio con loro".

Questo è stato il primo oro della 29enne a Pechino, dopo i due di PyeongChang 2018 e il successo nel triathlon di Tokyo 2020. È stata tutt'altro che una vittoria facile, Gretsch ha dovuto tenere a bada Masters per tutta la gara: "Ho sciato così tante volte con Oksana e so che può davvero accendersi nell'ultimo giro. Devi spingere ogni secondo ... È così forte. Ho solo cercato di tenere duro nell'ultimo giro".

Oksana Masters: "Sono così orgogliosa di me stessa"

Per Masters la medaglia d'argento è un enorme trionfo nella gara che le ha riportato alla mente gli spettri di quattro anni fa.

"Sono così orgogliosa di me stessa… Nel mio ultimo giro verso il traguardo, pensavo 'Questa è la stessa identica gara di PyeongChang nel 2018 in cui sei caduta e ti infortunata di nuovo al gomito e hai dovuto abbandonare'.

"Prima dei Giochi di PyeongChang non ero riuscita a correre al 100% per via del gomito rotto.

"Ho dovuto abbandonare la gara, il mio allenatore mi ha portato via. In realtà è incredibile essere in grado di riconciliarmi con questa gara di nuovo, con un tiro pulito, ed essere sul podio con la mia compagna di squadra.

"Sarà un podio incredibile. Ho la mia compagna di squadra Kendall sul gradino sopra e un'atleta incredibile, Anja Wicker, che è stata la mia ispiratrice nel biathlon, al mio fianco.

"Lei è solida. Lei è ciò che voglio incarnare, è la ‘Regina del biathlon’. Sono così felice di condividere il podio con il Team USA e la Germania.

"È molto meglio essere sul podio con la tua compagna di squadra, specialmente con Kendall, specialmente nel biathlon".

Gretsch e Masters: a caccia di record

Sia Gretsch che Masters sono a caccia di record a Pechino.

Il duetto degli Stati Uniti ha già condiviso il podio nel biathlon femminile nella sprint sitting della prima giornata e le due atlete sono state a tanto così da un altro podio in combo, quando Masters ha preso l'argento nella lunga distanza dello sci di fondo e Gretsch ha mancato il bronzo per un nonnulla, finendo quarta.

Il record di podi degli Stati Uniti in una singola Paralimpiade Invernale appartiene a Dan Cnossen - sei medaglie tra biathlon e sci di fondo a PyeongChang 2018 - e Masters è già a metà strada con i suoi tre podi a Pechino.

Ha tre eventi individuali più una staffetta ancora da disputare, stessa cosa per Gretsch anche ha lei con il primato di Cnossen a tiro.

Masters è anche vicina al record statunitense di medaglie Paralimpiche Invernali all time. Attualmente stabilito a quota 13, appartiene a due para sciatrici alpine: Sarah Billmeier e Sarah Will entrambe partecipanti a quattro Giochi Paralimpici Invernali, dal 1992-2002.

Masters è a 10 - oltre alle sue tre medaglie dei Giochi Estivi – il che significa che se finisse sul podio in tutti e quattro gli eventi rimanenti frantumerebbe entrambi i record: quello di atleta più vincente in una singola edizione e quello di più medaglie Paralimpiche Invernali all time.

Kendall Gretsch: "Prova tutto!"

Gretsch non è completamente soddisfatta con il suo successo di martedì: la quattro volte medaglia d'oro Paralimpica sta già guardando alla sua prossima prova, quella di domani, 9 marzo. E dichiara: "Domani abbiamo la sprint. È sempre emozionante e non si sa mai cosa succederà nella sprint. È un testa a testa, quindi è molto divertente da guardare, e dopo quella abbiamo altre due gare".

Il suo consiglio per i giovani atleti? Ai microfoni di Olympics.com la statunitense non ha avuto dubbi: "Provate tutto quello che potete e cercate qualcosa che vi piace, non abbiate paura di provare qualcosa e se non vi piace allora provate un’altra ancora".