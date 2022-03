Giornata internazionale della donna 2022 - Se ci credi, puoi farlo

Quando abbiamo fiducia in noi stessi e negli altri, possiamo rendere possibile l'impossibile.

Ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, atleti e atlete di tutto il mondo hanno dimostrato più e più volte il potere della convinzione e ciò che si può realizzare quando essa viene messa alla prova nello sport.

Nell'occasione della giornata in cui il mondo si unisce per celebrare i diritti delle donne, Olympics.com punta i riflettori sulle Olimpioniche che ci hanno commosso grazie al loro talento, energia e forza mentale, ricordandoci ancora una volta cosa si può ottenere credendo in quello che si fa.

Con i loro nomi ben impressi negli annali della storia dello sport e le imprese da record pronte a ispirare giovani donne e ragazze di tutto il mondo con il candore e l'intelligenza, le atlete di tutte le discipline invernali hanno regalato momenti che saranno ricordati per generazioni.

1- Ailing (Eileen) Gu – La teenager fa la storia

Ailing (Eileen) Gu ha fatto uno dei più grandi debutti Olimpici della storia.

La 18enne dello sci freestyle, nata e cresciuta tra California e Pechino, si è guadagnata tantissimi tifosi vincendo l'oro nel big air e nell'halfpipe oltre all'argento nello slopestyle.

I tre podi sono già un record. Nessuna specialista dello sci freestyle aveva mai raccolto tre medaglie Olimpiche in una sola edizione dei Giochi.

Sebbene sia un pezzo di storia a cui si aggrapperà saldamente in futuro, non è questo l'aspetto principale che spinge la freestyler sulle piste.

Durante il big air femminile, sapeva di dover fare di tutto per il titolo:

"Dovrei cercare di migliorare la mia manche precedente e puntare all'argento o cercare di tirar fuori qualche trick speciale mai fatto prima e puntare all'oro?" ha detto Gu rivelando il suo monologo interiore prima della manche finale.

“Nella mia testa, volevo rappresentare me stessa e lo stile competitivo di cui sono davvero orgogliosa. Voglio sempre spingere me stessa oltre i limiti e spingere più avanti il nostro sport".

“Anche se non ci fossi riuscita, sentivo che avrebbe comunque inviato un messaggio al mondo incoraggiando più ragazze a cercare di abbattere i propri confini. Questo è stato il mio obiettivo più grande durante la mia ultima manche".

La star cinese ha tirato fuori un left double cork 1620 per spazzare via la concorrenza e conquistare il mondo. Ha vinto l'oro e ha dimostrato a tutti cosa si può fare con l'autostima, gestita nel modo giusto e quando ne hai più bisogno.

2- Elana Meyers Taylor – Madre, avvocato e atleta di colore più decorata

alle Olimpiadi Invernali

Quando Elana Meyers Taylor ha vinto il bronzo nel bob a due al Yanqing National Sliding Centre, ha riscritto la storia.

Dopo aver conquistato l'argento nell'evento inaugurale del monobob cinque giorni prima, la 37enne è diventata l'atleta di colore più decorata nella storia dei Giochi invernali.

"Questo è stato il sogno dei sogni", ha detto la Meyers-Taylor a Olympics.com riflettendo sulla sua esperienza a Beijing 2022.

“Non avevo idea che questo sarebbe stato possibile. Due medaglie: non sono medaglie d'oro ma per me è come se lo fossero. Anche se non è oro, nel mio cuore brilla ancora di più".

Le parole d'orgoglio per il lieto finale olimpico, sono quelle di un'atleta che, appena tre settimane prima non sapeva nemmeno se sarebbe stata in competizione.

La statunitense è risultata positiva al COVID-19 al momento dell'atterraggio a Pechino, ed è quindi stata messa in quarantena, perdendo l'occasione di portare la bandiera del suo paese, durante la Cerimonia di Apertura.

“Non è stato sicuramente facile”, ha detto Meyers Taylor spiegando in dettaglio quanto sia stato difficile l'isolamento e di quanto l'abbia supportata il marito, Nic Taylor, che ha cercato di ricordarle costantemente la fiducia nei suoi mezzi.

Tutto alla fine è stato un "Ne è valsa la pena". La star del bob aveva già la medaglia Olimpica al collo e il suo secondo posto nel monobob femminile ha avuto un sapore particolarmente dolce.

Inserire il monobob nel programma Olimpico era stata la visione a lungo termine di Meyers Taylor e della compagna di squadra Kaillie Humphries.

"È importante per un paio di motivi organizzare questo evento", ha spiegato la statunitense: “In primo luogo, perché offre alle donne due opportunità di medaglia ai Giochi. Essere alla pari con gli uomini, avere queste due possibilità è solo un ulteriore passo avanti verso l'uguaglianza".

"L'altra cosa è il monobob, perché tutte le slitte sono uguali in questa specialità, ciò limita molto il vantaggio dato dall'attrezzatura e consente a molti più paesi di entrare in gara".

Elana Meyers Taylor (USA) posa con la medaglia vinta nel monobob femminile Foto di Getty Images

3- Lindsey Jacobellis - Quando perdono e amore verso se stessi portano all'oro

Quando Lindsey Jacobellis ha commesso l'errore che le è costato l'oro nello snowboard cross femminile a Torino 2006, l'americana ha dovuto convivere a lungo con i rimpianti.

“Ho ricevuto tanti messaggi di haters. Era dura da sopportare per una giovane atleta", ha detto a Olympics.com.

Nei Giochi successivi la più decorata atleta dello snowboard di tutti i tempi non ci era più andata così vicina. E' uscita di pista a Vancouver 2010, è caduta a Sochi 2014 e non è salita sul podio a PyeongChang 2018.

Poi è arrivata l'edizione di Beijing 2022.

Era il tentativo numero cinque per la 36enne, ma con l'età arriva anche la saggezza, e con il tempo arriva la convinzione e la comprensione. E in questa occasione la Jacobellis si è fatta trovare più che pronta:

“Per me valeva solo una cosa. Il risultato non definisce chi sei", ha continuato Jacobellis spiegando come sia riuscita a superare gli incubi dell'edizione in Italia. “Mi ci è voluto un po' per crederci e per accettarlo davvero. Faceva parte del processo di perdono e apprendimento".

“Ho decisamente adottato una tattica diversa in questi ultimi Giochi perché volevo che fosse divertente e non un circo. Volevo che fosse la mia esperienza e non come i media volevano che fosse. Penso di aver semplicemente scelto di prendermi cura di me stessa, e penso che ne sia valsa decisamente la pena".

La 36enne ha sbaragliato in campo femminile per conquistare finalmente il suo tanto atteso oro. Poi, pochi giorni dopo, ha vinto un secondo oro Olimpico insieme al collega veterano dello snowboard Nick Baumgartner, quattro anni più anziano di lei, nell'evento a squadre miste.

"Oldies for goldies!'", ha scherzato Baumgartner dopo che la Jacobellis ha portato a casa la medaglia per il Team USA prima di girarsi a festeggiare con lei, "Hai così tanta pressione quando hai qualcuno come Lindsey al cancello dopo di te".

E per assicurarsi che il messaggio fosse recapitato e che avesse davvero spazzato via gli incubi di Torino, la Jacobellis ha persino eseguito un 'board grab' nell'ultimo salto della finale della staffetta mista prima di conquistare l'oro. Mostrando davvero i muscoli.

4- Vicky Wright – L'infermiera Covid che ha conquistato l'oro

Nel marzo del 2020, quando la pandemia di COVID-19 ha rafforzato la sua presa sul mondo, la leggenda britannica del curling Vicky Wright non ha pensato due volte alla sua prossima mossa.

La 28enne, che lavora come infermiera al National Health Service (NHS) del Regno Unito, ha lasciato la sua pista in Canada per tornare a lavorare a tempo pieno presso il Forth Valley Royal Hospital in Scozia.

Il suo reparto era stato adibito al COVID-19, si è ritrovata perciò in prima linea mentre il virus imperversava.

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi, la Wright ha lavorato part-time per potersi allenare. Il suo ultimo turno è terminato all'inizio di gennaio, appena un mese prima dell'inizio dei Giochi.

Ora, dopo aver vinto la medaglia d'oro come parte del Team Muirhead, Wright è tornata a casa come una vera eroina. Prima per il suo lavoro durante la pandemia e poi come una delle uniche medagliate britanniche a Pechino.

Sebbene bilanciare entrambe le occupazioni fosse una dura sfida, la stella del curling credeva di poterci riuscire e che ciò la rendesse una persona migliore. Raccontando alla Press Association come sia riuscita a combinare la sua carriera professionale con quella sportiva, Wright ha detto:

“Mi sento fortunata ad avere il meglio di entrambi i mondi. Se avrò una brutta giornata sul ghiaccio, andrò al lavoro e avrò davvero la prospettiva che la mia vita è davvero a posto, ci sono molte persone che stanno peggio di me. Se sto passando una brutta giornata a lavoro, devo concentrarmi sul curling, che è molto gratificante per me. Trovo che mi tenga davvero con i piedi per terra e penso di essere in grado di fare entrambe le cose."

Vicky Wright in azione sul ghiaccio del curling a Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

5- Sofia Goggia – Dall'infortunio a uno dei più grandi rientri nella storia delle Olimpiadi

La sciatrice azzurra Sofia Goggia è stata in tutto e per tutto il modello della resilienza quando ha vinto l'argento nella discesa libera femminile a Beijing 2022: è successo appena 23 giorni dopo che un bruttissimo incidente aveva lasciato la 29enne Campionessa in carica con un legamento crociato danneggiato e il perone della gamba sinistra fratturato.

La campionessa Olimpica in carica aveva già smentito le previsioni più negative arrivando al cancelletto di partenza del Yanqing National Alpine Skiing Centre.

Ma non si è fermata lì.

Attingendo al potere della fiducia in se stessa, ha superato il dolore paralizzante per finire a 0,16 secondi dalla vincitrice e Campionessa del mondo svizzera Corinne Suter conquistando un argento Olimpico.

“Si!” ha ruggito la bergamasca mentre tagliava il traguardo, superando quella che in seguito ha definito “la più grande sfida” della sua vita.

Ci sono stati giorni dopo il suo infortunio in cui ha lottato anche per alzarsi dal letto, per non parlare di camminare.

Non solo il suo podio ha fatto piangere d'orgoglio la leggenda dello sci alpino Lindsey Vonn, ma per l'italiana è stata la prova che tutto è possibile se credi in te stessa.

Goggia è uscita così rinforzata da ciò che è riuscita a fare, che il giorno dopo aveva già iniziato a parlare della sua prossima missione: vincere la coppa di discesa.

“Il focus è già sulla coppa del Mondo perché c'è un trofeo in discesa da vincere”, ha detto la Goggia. “Sono in testa alla classifica e di sicuro darò tutto quello che ho per raggiungere questo obiettivo”.

6- Erin Jackson – La prima campionessa Olimpica di colore nel pattinaggio di velocità

Nemmeno gli sceneggiatori di Hollywood avrebbero potuto concepire una storia Olimpica più bella di quella di Erin Jackson.

La 29enne del Team USA ha conquistato l'oro nei 500 metri di pattinaggio di velocità femminile e così facendo è diventata la prima donna nera a vincere un titolo Olimpico di pattinaggio di velocità.

"Vorrei poter descrivere come mi sento", ha detto Jackson, a corto di parole per quello che era appena successo. "Questa medaglia significa così tanto. Sono stati due anni duri e anche l'inizio di quest'anno è stato difficile".

Alcune delle difficoltà a cui la numero uno del mondo stava alludendo si sono verificate ai Trials degli Stati Uniti.

Jackson è scivolata durante i 500m e si è piazzata al terzo posto. Il posto alle Olimpiadi era garantito solo alle prime due classificate.

Con uno straordinario atto di sportività, la connazionale Brittany Bowe - che aveva chiuso in prima posizione - le ha ceduto il suo posto. Già qualificata per i 1000m e 1500m, la tre volte campionessa Olimpica ha creduto in Jackson e nelle sue capacità, così ha fatto tutto ciò che poteva per permettere alla sua compagna di squadra di unirsi a lei ai Giochi.

"Ho pensato che se l'era guadagnata e se lo meritava viste le sue prestazioni nelle prime quattro gare di Coppa del Mondo," ha detto Bowe a Olympics.com, spiegando la sua decisione di cederle il posto.

"Per noi è normale, siamo da sole lì fuori e gareggiamo in uno sport individuale. Ma penso che questo evidenzi come tutto vada al di là delle singole persone e sono felice di essere arrivata ad un punto nella mia carriera in cui ho l'opportunità di dare un'opportunità a qualcun altro".

"Sarebbe un peccato non avere Erin a Beijing. Ed è qualcosa molto più importante".

"È per il Team USA, è per Erin".

Ma il fattore stupefacente della storia di Jackson non si esaurisce qui: la floridiana ha iniziato a pattinare sul ghiaccio solo sei anni fa.

Prima di allora, Jackson era un pattinatrice in linea, fino a quando un incontro fortuito tra la madre di Jackson e Renee Hildebrand - una grande allenatrice di pattinaggio di velocità - ha cambiato la carriera della statunitense.

Ora è una campionessa Olimpica.

"Speriamo che il mio risultato porti altri frutti e che si possano vedere più esponenti delle minoranze, soprattutto negli Stati Uniti, protagonisti negli sport invernali", Jackson ha dichiarato dopo aver conquistato l'oro. "Spero solo di essere sempre d'esempio".

La medaglia d'oro Erin Jackson assapora il momento dopo aver ricevuto la sua medaglia a Pechino 2022 Foto di 2022 Getty Images

7- Zoi Sadowski-Synnott – La pioniera della Nuova Zelanda che ispira le nuove generazioni

Vincere la prima medaglia d'oro Olimpica per il tuo paese è certamente un modo per attirare l'attenzione di tutti.

E la stella dello snowboard Zoi Sadowski-Synnott ha fatto esattamente questo per la Nuova Zelanda, aggiudicandosi il titolo Olimpico nello slopestyle femminile.

La ventenne ha eseguito un paio di doppi cork prima di eseguire un magnifico 1080 che le è valso il primo posto davanti alla statunitense Julia Marino.

Sadowski-Synnott ha poi ammesso che il suo ultimo salto ha richiesto "tutto" quello che aveva in lei, un'impresa riconosciuta anche dalle sue rivali.

Appena conclusa la sua esibizione, Marino e la vincitrice del bronzo Tess Coady sono corse ad abbracciarla, celebrando la sua storica vittoria in un memorabile momento di empowerment femminile, testimonianza dell'atmosfera unica che contraddistingue la comunità degli eventi freestyle.

Quando Sadowski-Synnott ha poi aggiunto un argento nel big air al suo bottino di medaglie a Beijing, la neozelandese ha confermato il suo status di volto nuovo dello snowboard femminile, un ruolo che sta assumendo con orgoglio: "Spero di aver ispirato un sacco di ragazze a provare a superare i loro limiti e a divertirsi, perché non c'è limite a ciò che si può fare".

8- Arianna Fontana – L’Angelo Biondo diventa la pattinatrice più vincente nella storia

Arianna Fontana ha certificato il suo status di miglior pattinatrice nella storia del pattinaggio di velocità short track conquistando tre medaglie a Beijing - un oro e due argenti - e portando la cifra totale addirittura a 11.

Il suo bottino attuale ha sancito il sorpasso su altri grandi campioni della sua disciplina, tra cui Victor An e Apolo Ohno, entrambi fermi ad otto titoli a testa.

"È davvero sorprendente," Fontana ha dichiarato a Olympics.com a Beijing.

Ma come fa un'atleta di successo a continuare a rimanere motivata? L'azzurra ammette che è una sfida, ma è una sfida che riguarda lei e nessun altro:

"Ho le mie motivazioni. Ma è una sfida. Essere qui [a Beijing] è stata una sfida con me stessa. Non mi piace perdere, anche se è una scommessa contro me stessa. Farò tutto il possibile per vincerla, per battere i miei limiti".

"Quindi, anche se a volte pensavo, 'non voglio allenarmi' o 'voglio smettere', io mi dicevo 'no Ari, stai zitta. Esci dal letto e vai ad allenarti'".

Parlando a una sua versione più giovane, cosa direbbe Fontana a se stessa dopo aver raggiunto simili vette in carriera? L'azzurra è sicura che sarebbe rimasta impressionata dai suoi stessi risultati.

"Da bambina, non avrei mai immaginato di ritrovarmi a questo punto con 11 medaglie".

"Spero che quella ragazza, se avesse modo di vedermi ora... spero che sarebbe orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato".

9- Mialitiana Clerc – La pioniera malgascia vuole brillare ancora

Mialitiana Clerc ha fatto la storia a PyeongChang 2018 quando, a soli 16 anni, è diventata la prima sciatrice del Madagascar a competere ai Giochi Invernali.

Nata in Madagascar, Clerc è stato adottata da una coppia francese e si è trasferita in Francia quando aveva un anno; è stato lì che ha scoperto lo sci alpino.

Dopo essersi messa in luce a 15 anni, Clerc ha preso la decisione di rappresentare il suo paese di nascita con l'intento di ispirare i giovani.

Prima di Beijing 2022, Clerc aveva dichiarato a Olympics.com che la sua intenzione per i Giochi era di chiudere nei primi 40 posti. E anche se il suo obiettivo è sfumato di un soffio - si è piazzata al 41° posto nello slalom gigante e al 43° nello slalom - l'unica rappresentante dell'Africa in Cina si è comunque detta soddisfatta dei suoi sforzi.

Clerc era tornata a gareggiare solo due mesi prima delle Olimpiadi, dopo un infortunio che l'aveva tenuta lontana dalle piste per gran parte del 2021. Le sue parole a BBC Sport Africa:

"Dovrei essere orgogliosa. Sono buoni piazzamenti per me, perché sto tornando da un infortunio, quindi non ho avuto molto tempo per allenarmi e solo una manciata di gare per prepararmi in vista delle Olimpiadi".

Ora che è di nuovo sugli sci e vanta una seconda apparizione Olimpica, Clerc si sta concentrando sul suo prossimo, grande obiettivo: salire sul podio in Coppa del Mondo.

Realizzando il suo sogno, Clerc diventerebbe la prima malgascia a centrare una simile impresa - mostrando al mondo cosa è possibile fare se solo lo si vuole:

"Voglio ispirare tanti africani e anche tutte le donne nere", ha detto alla BBC. "Voglio che seguano i loro sogni e che se avranno la possibilità di praticare uno sport o qualcos'altro, la sfruttino e se la godano".

10- Marie-Philip Poulin – la capitana del Canada colleziona un'altra medaglia

L'icona dell'hockey su ghiaccio Marie-Philip Poulin ha tenuto fede al suo soprannome di "Capitan Clutch" a Beijing 2022.

La canadese, che ora vanta tre medaglie d'oro Olimpiche conquistate in quattro finali a cinque cerchi consecutive, ha segnato due volte nella finale per l'oro, propiziando il successo 3-2 contro le eterne rivali del Team USA e la riconquista del titolo Olimpico perduto quattro anni fa.

"È meraviglioso," ha dichiarato la 30enne nel dopo partita. "Questo è il nostro riscatto".

Con la quarta medaglia d'oro Olimpica al collo, Poulin ha lasciato un segno tangibile nell'hockey femminile. Gli elogi non sono mancati dopo il successo del Canada e quasi tutti i commenti ruotavano intorno alla sua capacità di fare un passo avanti ed esortare le compagne a credere in se stesse.

La sua compagna di squadra Brianne Jenner ha detto Olympics.com:

"Ciò che la rende così speciale è che non è solo una superstar quando ha il puck, ma anche quando non ce l'ha; è un grande leader per noi. Siamo felici di seguirla ovunque ci porterà".

Il capo allenatore Troy Ryan ha fatto eco alle parole delle sue giocatrici nel descrivere la capitana: "È una giocatrice speciale. Anche se lei non alza mai la voce, mi assicuro sempre di prestare attenzione a ciò che dice, perché probabilmente è qualcosa da cui posso imparare come allenatore".

Dando un'ulteriore dimostrazione del suo impegno per la squadra e per l'hockey femminile più in generale, Poulin ha recentemente rifiutato un'offerta di giocare per i Trois Rivières Lions della ECHL - una squadra maschile.

I rappresentanti di Poulin hanno declinato l'offerta spiegando che l'eroina del Team Canada vuole continuare a lavorare per lo sviluppo dell'hockey femminile e per la creazione di una lega femminile.

Poulin è stata coinvolta nel lancio della Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) nel 2019 dopo la fine della Canadian Women's Hockey League, e da allora partecipa alle loro partite.

Marie-Philip Poulin festeggia dopo aver vinto la sua terza medaglia d'oro olimpica a Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Menzioni d'onore

Naturalmente, ci sono stati più di 10 esempi di magia sportiva a Beijing 2022.

Gloria Kotnik ha ricordato al mondo che cosa significa non arrendersi mai quando è finalmente salita per la prima volta sul podio nello slalom parallelo di snowboard dopo 137 gare di Coppa del Mondo, 14 Campionati del Mondo e tre partecipazioni ai Giochi Olimpici.

Al rientro dopo la maternità, Kotnik ha combattuto con le unghie e con i denti per qualificarsi a Beijing 2022 ed è stata debitamente premiata con un bronzo.

Ashley Caldwell ha mostrato la forza dello spirito Olimpico dopo essersi congratulata con la rivale e vincitrice dell'oro negli aerials femminili Xu Mengtao, dando sfoggio di grande sportività.

La Spagna ha vissuto un momento Olimpico indimenticabile grazie alla snowboarder Queralt Castellet, che ha regalato al suo paese l'unica medaglia di Beijing, nell'halpipe femminile.

La 32enne è arrivata seconda alle spalle dell'americana Chloe Kim ed è riuscita a stento a tenere a freno l'emozione: "Tutte le emozioni sono esplose, alla fine", ha detto a Olympics.com a fine gara.

"Anche se non ho iniziato con il piede giusto, tutto è venuto fuori nella seconda manche - i nervi, la pressione, i miei pensieri su quanto fosse importante, in qualche modo tutto mi ha dato forza".

Non c'è stata carenza di donne ispiratrici in azione ai Giochi Invernali di Beijing e ognuna di loro merita un applauso per il suo talento, la sua energia e la sua convinzione - e per avere mostrato a tutti noi come il potere della solidarietà nasca da dentro.