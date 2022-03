Paralimpiadi Invernali Beijing 2022, il programma dell'8, 9, 10 e 11 marzo: gli eventi da non perdere

Le gare continuano senza sosta alle Paralimpiadi Invernali di Beijing 2022, dove i migliori paratleti del mondo sono a caccia di allori Paralimpici.

I prossimi quattro giorni vedranno medaglie assegnate in diverse discipline e cinque sport, tra cui para sci alpino, para sci di fondo, para biathlon, para ice hockey e curling in carrozzina, con i round robin di qualificazione che proseguono l'8 e 9 marzo.

Martedì (8 marzo)

La fenomenale atlete Paralimpica americana, Oksana Masters, sarà a caccia di altri trionfi nella distanza media femminile sitting del para biathlon, mentre Liudmyla Liashenko dell'Ucraina è tra le favorite nell'evento 10km standing delle donne.

Pechino 2022 sarà la sesta Paralimpiade dopo aver fatto il suo debutto alle Paralimpiadi Estive di London 2012, dove ha vinto il bronzo nel para cannottaggio tronco e braccia misto doppio sculls.

Solo sei mesi dopo aver vinto due medaglie d'oro nel ciclismo su strada a Tokyo 2020 (nel 2021), Masters sarà finalmente pronta per realizzare il suo sogno di lasciare il segno anche alle Paralimpiadi di Pechino.

"Mi sento pronta per il mio viaggio Paralimpico, voglio chiudere il cerchio. Volevo arrivare ai Giochi estivi di Pechino 2008 a tutti i costi, ma non sono riuscita a farcela," Masters ha detto il sito IPC.

Taras Rad, connazionale di Liashenko, cercherà di vincere titoli back-to-back nell'evento sitting, distanza media maschile.

Nelle gare di sci alpino, la tedesca Anna-Lena Forster punta al secondo oro consecutivo e alla terza medaglia nella super combinata femminile di slalom sitting. L'olandese Jeroen Kampschreur si presenta invece da campione in carica nell'evento maschile.

Nella gara femminile per ipovedenti, la slovacca Henrieta Farkasova dovrà vedersela con avversarie agguerrite per cercare di difendere il suo titolo.

Mercoledì (9 marzo)

Oksana Masters, dopo aver abbandonato il fucile del biathlon proverà ad andare a medaglia nell'evento sitting dello sci di fondo femminile al Centro Nazionale di Fondo di Zhangjiakou. La fortissima statunitense cercherà di difendere l'oro, allora il primo per lei, vinto alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Occhio al 19enne brasiliano Cristian Westemaier Ribera, che punta a vincere la prima medaglia d'oro in assoluto per il suo paese alle Paralimpiadi Invernali nella competizione maschile.

La 42enne leggenda canadese Brian McKeever atterra alla sua sesta Paralimpiade, dove punta alla quarta medaglia d'oro consecutiva nello sprint maschile vision impaired.

McKeever, l'atleta Paralimpico di sci di fondo maschile più decorato della storia con 17 medaglie in cinque Giochi Invernali, tra cui 13 ori, concluderà la sua illustre carriera dopo Pechino 2022.

"Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un club molto esclusivo. È molto difficile arrivare a essere Campione del mondo o campione Paralimpico, non ci sono molte persone che possono puntare a farlo," McKeever ha detto al sito web dell'IPC.

"Ma lo sport Paralimpico mi ha dato l'opportunità di essere un atleta professionista e di seguire quel sogno. Volevo solo essere uno sciatore, e ora lo sono da più di 20 anni".

Giovedì (10 marzo)

Il programma del giorno sulle piste è riservato agli uomini nello sci alpino, con tre medaglie assegnate nello slalom gigante nel comprensorio di Yanqing.

Tra i contendenti c'è il norvegese Jesper Pedersen, alla ricerca del secondo titolo Paralimpico consecutivo nella gara sitting.

Lo svizzero Theo Gmur sarà al cancelletto per difendere il suo titolo nella gara standing. Allo stesso tempo, il campione italiano Giacomo Bertagnolli spera di continuare il suo dominio nella classifica vision impaired.

Bertagnolli ha vinto quattro medaglie a PyeongChang 2018, compreso l'oro nello slalom gigante.

Venerdì (11 marzo)

Le donne sono le protagoniste nello sci alpino l'11 marzo, dove saranno in competizione per le medaglie nelle categorie: sitting, standing e vision impaired.

La superstar giapponese Momoka Muraoka è la super favorita nella gara di slalom gigante sitting, con gli occhi di tutti puntati sulla conferma dell'oro vinto a PyeongChang. Muraoka ha ottenuto la bellezza di cinque medaglie quattro anni fa in Corea.

La sciatrice francese Marie Bochet scenderà sulle nevi di Yanqing cercando di cementare ulteriormente il suo status leggendario con una terza medaglia d'oro nello slalom gigante.

"Non vedo l'ora di cominciare", ha detto a Radio Mont Blanc in attesa dei Giochi. "Ho gareggiato ai miei primi Giochi 12 anni fa nel 2010 e non siamo eterni. Se sento la pressione? No, perché ogni stagione è un nuovo capitolo. Ma un po' anche sì, perché quando hai un record come il mio, la gente vuole che duri per sempre".

Anche la slovacca Henrieta Farkasova punta a scrivere la storia, inseguendo una quarta corona consecutiva - fatto senza precedenti - nello slalom gigante per ipovedenti.

Ci stiamo abituando alla pista a poco a poco. Alla fine non è così impressionante, ma piuttosto divertente... Non è mai facile scoprire una pista nuova di zecca, ma questa è davvero bella.

Marie Bochet su Twitter da pechino.

Programma 8 marzo (tutti gli orari fuso orario Pechino, CET+7)

Para sci alpino

14:15 super combinata D Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

super combinata D Vision Impaired A seguire: super combinata D Standing EVENTO MEDAGLIA

A seguire: super combinata D Slalom Sitting EVENTO MEDAGLIA

A seguire: super combinata U Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

A seguire: super combinata U Standing EVENTO MEDAGLIA

A seguire: super combinata U Slalom Sitting EVENTO MEDAGLIA

Para biathlon

10:00 Media distanza D Sitting EVENTO MEDAGLIA

Media distanza D Sitting 10:30 Media distanza U Sitting EVENTO MEDAGLIA

Media distanza U Sitting 12:00 Media distanza D Standing EVENTO MEDAGLIA

Media distanza D Standing 12:30 Media distanza U Standing EVENTO MEDAGLIA

Media distanza U Standing 14:00 Media distanza D Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

Media distanza D Vision Impaired 14:30 Media distanza U Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

Para ice hockey

13:05 Gruppo preliminare A – Canada vs Corea del Sud

16:35 Gruppo preliminare B – Italia vs Cina

20:05 Gruppo preliminare B – Repubblica Ceca vs Slovacchia

Curling in carrozzina

09:35 Round Robin Session 9 – Svizzera vs Lettonia

09:35 Round Robin Session 9 – Gran Bretagna vs Estonia

09:35 Round Robin Session 9 – Corea del Sud vs Canada

14:35 Round Robin Session 10 – Corea del Sud vs Slovacchia

14:35 Round Robin Session 10 – Svezia vs Estonia

14:35 Round Robin Session 10 – Lettonia vs Norvegia

19:35 Round Robin Session 11 – Gran Bretagna vs Svezia

19:35 Round Robin Session 11 – Canada vs Slovacchia

19:35 Round Robin Session 11 – Cina vs Usa

19:35 Round Robin Session 11 – Norvegia vs Svizzera

Programma 9 marzo

Para sci di fondo

13:45 Finale sprint U Sitting EVENTO MEDAGLIA

13:59 Finale sprint D Sitting EVENTO MEDAGLIA

14:13 Finale sprint U TL Standing EVENTO MEDAGLIA

14:27 Finale sprint D TL Standing EVENTO MEDAGLIA

14:41 Finale sprint U TL Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

14:55 Finale sprint D TL Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

Para ice hockey

16:35 Qualificazioni alle finali

20:05 Qualificazioni alle finali

Curling in carrozzina

09:35 Round Robin Session 12 – Norvegia vs Svezia

09:35 Round Robin Session 12 – Estonia vs Corea del Sud

09:35 Round Robin Session 12 – Cina vs Slovacchia

14:35 Round Robin Session 13 – Svezia vs Slovacchia

14:35 Round Robin Session 13 – Usa vs Svizzera

14:35 Round Robin Session 13 – Norvegia vs Cina

14:35 Round Robin Session 13 – Canada vs Gran Bretagna

19:35 Round Robin Session 14 – Corea del Sud vs Gran Bretagna

19:35 Round Robin Session 14 – Estonia vs Canada

19:35 Round Robin Session 14 – Usa vs Lettonia

Programma 10 marzo

Para sci alpino

14:00 Slalom gigante U Vision Impaired Run 2 EVENTO MEDAGLIA

A seguire: slalom gigante U Standing Run 2 EVENTO MEDAGLIA

A seguire: slalom gigante U Sitting Run 2 EVENTO MEDAGLIA

Para ice hockey

18:05 Partita 7-8 posto

Curling in carrozzina

09:35 Round Robin Sessione 15 – Canada vs Norvegia

09:35 Round Robin Sessione 15 – Cina vs Gran Bretagna

09:35 Round Robin Sessione 15 – Slovacchia vs Svizzera

09:35 Round Robin Sessione 15 – Svezia vs Usa

14:35 Round Robin Sessione 16 – Svizzera vs Estonia

14:35 Round Robin Sessione 16 – Corea del Sud vs Usa

14:35 Round Robin Sessione 16 – Gran Bretagna vs Lettonia

19:35 Round Robin Sessione 17 – Lettonia vs Cina

19:35 Round Robin Sessione 17 – Corea del Sud vs Svezia

19:35 Round Robin Sessione 17 – Slovacchia vs Estonia

Programma 11 marzo

Para sci alpino

13:15 Slalom gigante D Vision Impaired - Run 2 EVENTO MEDAGLIA

A seguire: Slalom gigante D Standing - Run 2 EVENTO MEDAGLIA

A seguire: Slalom gigante D Sitting - Run 2 EVENTO MEDAGLIA

Para biathlon

10:00 Individuale D Sitting EVENTO MEDAGLIA

10:30 Individuale U Sitting EVENTO MEDAGLIA

12:20 Individuale D Standing EVENTO MEDAGLIA

12:40 Individuale U Standing EVENTO MEDAGLIA

14:05 Individuale D Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

14:25 Individuale U Vision Impaired EVENTO MEDAGLIA

Para ice hockey

12:05 Semifinale

16:05 Partita 5-6 posto

20:05 Semifinale

Curling in carrozzina