La squadra italiana ai Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022

Il conto alla rovescia per i Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022 è ormai agli sgoccioli, con l'appuntamento inaugurale fissato per venerdì 4 marzo e le competizioni programmate fino al 13 marzo 2022.

Pechino è pronta a ospitare l'élite dello sport Paralimpico internazionale (saranno all'incirca 600, tra atleti e atlete), con le competizioni che si avvicenderanno in 78 diversi eventi distribuiti tra le 6 discipline in agenda: sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, para hockey e curling in carrozzina.

Il Comitato Paralimpico Italiano invierà nella capitale cinese la squadra nazionale composta da 32 atleti e atlete, compresi 3 atleti guida, per un totale di 7 presenze in più rispetto a PyeongChang 2018. Gli azzurri e le azzurre saranno impegnati in 4 dei 6 sport in programma: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard.

Esordienti, veterani e punte di diamante: l'Italia della Paralimpiade 2022

La delegazione italiana conterà su quasi la metà di atleti e atlete esordienti: per ben 15 di loro (incluse due guide) si tratterà della prima partecipazione a 5 cerchi. Di fatto, anche l'età media si è abbassata rispetto a PyeongChang 2018, passando da 33,1 anni di allora ai 31,3 anni del contingente pechinese.

L'atleta più giovane di Casa Italia è la para sciatrice friulana Martina Vozza, 18 anni ancora da compiere; di fatto proprio lo sci alpino è la disciplina con l'età media più bassa (24,7 anni). Il veterano della nazionale è invece Santino Stillitano, comasco classe 1969, alla sua quarta Paralimpiade sotto il vessillo del para ice hockey azzurro.

Giovane ma con la responsabilità di trascinare il gruppo è Giacomo Bertagnolli, 23enne trentino, scelto come portabandiera della squadra italiana: in coppia sugli sci con la guida Fabrizio Casal, è stato il protagonista di due medaglie d'oro (slalom speciale e gigante), una d'argento (super-g) e un bronzo (discesa) alle Paralimpiadi del 2018. Da tenere d'occhio anche il compagno di disciplina Renè De Silvestro, che nel gigante dello scorso dicembre a St. Moritz si è messo al collo un promettente oro vista Olimpo.

I XIII Giochi Paralimpici potrebbero essere quelli del riscatto specialmente per due atleti azzurri che, tanto a PyeongChang come in tempi più recenti, hanno perso le medaglie per un soffio: nello snowboard, si tratta del toscano Jacopo Luchini (1990), un'amara collezione di quarti posti in Corea, mentre nel fondo, Giuseppe Romele è reduce da un rocambolesco mondiale, a Lillehammer, in cui ha perso l'oro - nonostante avesse più di due minuti di vantaggio sul secondo - a causa di una serie di sfortunate vicissitudini che l'hanno visto sbagliare percorso e compiere un giro in più.

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per il para ice hockey

Alessandro Andreoni

Gabriele Araudo

Bruno Balossetti

Cristoph De Paoli

Alex Enederle

Stephan Kafmann

Julian Kasslatter

Gabriele Lanza

Nils Larch

Andrea Macrì

Roberto Radice

Matteo Remotti Marnini

Gianluigi Rosa

Santino Stillitano

Francesco Torella

Gian Luca Cavaliere

Stefan Kerschbaumer

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per lo sci alpino

Davide Bendotti

Renè De Silvestro

Federico Pelizzari

Giacomo Bertagnolli

Chiara Mazzel

Martina Vozza

(Guide: Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi)

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per lo snowboard

Jacopo Luchini

Riccardo Cardani

Mirko Moro

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 nello sci nordico

Cristian Toninelli

Giuseppe Romele

Michele Biglione

Le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano

"L'Italia si presenta alle Paralimpiadi di Pechino con una squadra ambiziosa e dalle grandi potenzialità. Si tratta di un gruppo guidato da atleti di grande esperienza ma con tanti esordienti e un’età media più bassa rispetto alle precedenti edizioni. Una squadra che nelle ultime sfide internazionali ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di poter puntare a ottenere risultati importanti in tutte le discipline. Merito dell'ottimo lavoro svolto dalla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - guidate rispettivamente da Tiziana Nasi e da Andrea Gios - che in questi anni hanno svolto un ottimo lavoro e hanno saputo investire sui giovani, dando così un presente solido e una nuova prospettiva al nostro movimento negli sport invernali. Anche questa volta ci presenteremo alla massima competizione paralimpica con l'orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel mondo e con l'obiettivo di regalare ai nostri concittadini altre gioie ed emozioni".

Programma Paralimpiadi Invernali 2022

Questi sono gli eventi da medaglia per le Paralimpiadi Invernali di Beijing 2002 (ora di Pechino, CET +7):