Pallavolo maschile · Italia sa soffrire e vince su Cuba qualificandosi ai quarti del Mondiale di volley 2022

A Lubiana passa ancora l'Italia: gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno avuto la meglio su Cuba nello scontro valido per gli ottavi di finale del Campionato del mondo di pallavolo 2022.

I match a eliminazione diretta sono iniziati oggi 3 settembre, e nell'ottavo di finale inaugurale la Slovenia ha sconfitto la Germania per 3-1, guadagnandosi il primo accesso ai quarti, dove sfideranno i Paesi Bassi o l'Ucraina.

Italia vs Cuba: sintesi della partita

Robertlandy Simon e Marlon Yant Herrera, vecchie conoscenze degli azzurri - protagonisti dello scudetto della scorsa stagione della Lube Civitanova - si sono ampiamente confermate bestie nere come da pronostico, soprattutto nel secondo set (vinto dai caraibici) e nel quarto, che ha deciso la gara.

Durante l'ultima frazione - sul punteggio di 2-1 per l'Italia - le due punte di diamante agli ordini di Nicolas Vives hanno provato a trascinare ancora una volta Cuba, lambendo anche un vantaggio di 4 punti sugli azzurri.

Sul fronte Italia, Simone Anzani, subentrato direttamente in versione mr Monster block, e Yuri Romanò, in grado di rispondere con maggiore efficacia alla distribuzione di Simone Giannelli, sono stati i due riferimenti nel momento cruciale della gara, riuscendo a gestire con lucidità il vantaggio minimo fino a rompere l'equilibrio tra le due superpotenze.

Lo stesso Giannelli si è ritrovato a registrare pazientemente il palleggio, inizialmente cercando la quadratura con i martelli (non particolarmente in serata Alessandro Michieletto e Michele Lavia - 9 e 11 punti) e trovando infine la sintonia con i centrali. Il capitano affida alla mano di Roberto Russo la manovra verso il gala dei fantastici quarti: è il centrale siciliano a mettere a terra la palla del match point che traghetta gli azzurri allo step successivo.

A oggi, Slovenia e Italia si sono accomodate su due degli otto posti disponibili per le partite dei quarti del 7 e dell'8 settembre. Ora si aspetta la vincente dell'incontro di lunedì 5 settembre (puoi consultare gli orari qui sotto), quando si scoprirà se i rivali dell'Italia saranno i campioni Olimpici della Francia o il Giappone: la partita del dentro o fuori si giocherà mercoledì 7 settembre alle 17.30.

AGGIORNAMENTO: Giovani, irriverenti e Campioni del mondo: l'Italia degli enfant prodige batte in casa la Polonia e conquista il titolo iridato dopo 24 anni

LEGGI ANCHE: È finale mondiale! L'Italia sbaraglia la Slovenia sul velluto, domani si gioca il titolo contro la Polonia: orario della partita

LEGGI ANCHE: Un'Italia dirompente elimina i campioni Olimpici della Francia dal Mondiale di volley 2022 e passa in semifinale!

Risultati partite dell'Italia maschile e degli ottavi - Mondiale di volley 2022

TUTTI GLI OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 settembre:

Slovenia -Germania3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)

-Germania3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) Italia-Cuba 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)

Domenica 4 settembre:

USA -Turchia 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25,15-12)

-Turchia 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25,15-12) Polonia-Tunisia 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Lunedì 5 settembre:

Ucraina -Paesi Bassi: 3-0 (25-16,25-19, 25-18)

-Paesi Bassi: 3-0 (25-16,25-19, 25-18) Francia-Giappone: 3-2 ( 25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16)

Martedì 6 settembre:

Serbia- Argentina: 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)

3-0 (25-23, 25-21, 25-21) Brasile-Iran: 3-0 (25-17, 25-22, 25-23)

Aggiornamento risultato ottavi di finale Francia - Giappone: clicca qui per leggere la sintesi della partita che ha permesso la francia di raggiungere l'Italia ai quarti

LEGGI ANCHE: Ottavi di finale Eurobasket 2022, per l'Italia c'è la Serbia: programma, orari e partite della fase a eliminazione diretta

Le parole di Ferdinando De Giorgi a fine gara

"Oggi era importante avere pazienza, Cuba ha dei buoni battitori e schiacciatori. Hanno giocato una partita intensa, noi ad un certo punto nel secondo set non ne abbiamo avuta tanta, ma l'importante è esser riusciti a metterci lì di fronte ad un avversario di tutto rispetto riuscendo a fare le cose meglio e poi portando a casa la partita. Ciò che abbiamo dimostrato, cambiare la situazione nel secondo set, è un aspetto sicuramente positivo. Più andremo avanti e più le partite saranno un po’ nervosette da un certo punto di vista. Ho visto una squadra che ha cercato la strada migliorando alcuni aspetti e vivendo un ottavo di finale importante. Verremo a vedere Francia-Giappone, vedo la Francia favorita. Sarà una partita da giocare fino in fondo, come sempre". (federvolley.it)

LEGGI ANCHE: Gigi Datome: cinque cose sul capitano che non è solo un capitano

FASE FINALE MONDIALE DI PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE, RISULTATI DELL'ITALIA E ORARI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE 3-2

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice BRASILE - ?

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice POLONIA - ?

LEGGI ANCHE: Berrettini vola ai quarti, Sinner agli ottavi: orari e partite degli unici due italiani rimasti in gara agli US Open 2022.

Dove guardare le partite dell'Italia del Mondiale di pallavolo maschile 2022?

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro in diretta TV dalla RAI. Le partite saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Arena, mentre lo streaming è previsto su Raiplay, su Volleyball TV, il canale dela FIVB, su Skygo e NowTV.

LEGGI ANCHE: Risultati pallavolo maschile: Italia prima nel girone, infila tre perle a Lubiana e passa agli ottavi di finale del Mondiale di volley 2022

Convocati della squadra italiana

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

LEGGI ANCHE: EuroBasket maschile 2022: programma, partite dell'Italia e le stelle dell'NBA da non perdere.