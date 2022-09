Pallavolo maschile · Italia prima nel girone, infila tre perle a Lubiana e passa agli ottavi del Mondiale di volley 2022: calendario fase finale

Il Campionato del mondo di pallavolo 2022 è iniziato sotto il migliore degli auspici per la nazionale italiana maschile, che si è resa protagonista di un tris di vittorie nella fase a gironi.

Se già al secondo successo - contro la Turchia - gli azzurri concretizzavano il passaggio agli ottavi di finale, stasera a Lubiana ´- nel match contro la Cina - hanno deciso di chiudere alla grande la fase preliminare con ancora un netto 3-0 (25-14, 25-10, 25-14).

Presso l'Arena Stozice della capitale slovena, l'Italvolley ha confezionato il terzo e ultimo sigillo nella fase delle pool, senza aver perso mai un set: un percorso netto iniziato con il successo inaugurale contro il Canada (25-13, 25-18, 39-37), seguito da quello contro la Turchia (25-18, 25-20 25-22), entrambe battute per 3-0.

Grazie alla vittoria contro la squadra Turca di lunedì scorso, gli uomini di De Giorgi conquistavano l'approdo alla fase a eliminazione diretta, ma con il 3-0 di stasera contro la compagine cinese, Giannelli e compagni si presenteranno agli ottavi da primi della pool di provenienza e terzi nel ranking combinato, dietro soltanto a Slovenia e Polonia, in vetta alla classifica generale in quanto paesi ospitanti.

RISULTATI FASE PRELIMINARE

Sabato 27 agosto: Italia-Canada 3-0 (25-13, 25-18, 39-37)

Lunedì 29 agosto: Italia-Turchia 3-0 (25-18, 25-20 25-22)

Mercoledì 31 agosto: Italia-Cina 3-0 (25-14, 25-10, 25-14)

Quali sono le prossime partite del Mondiale di pallavolo 2022? Le squadre qualificate agli ottavi di finale

Si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta le prime due squadre di ciascuno dei sei gruppi, più le quattro migliori terze.

Brasile, Giappone, Serbia, Polonia, Stati Uniti, Francia, Slovenia, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Islamica dell'Iran si erano già garantite un posto al secondo incontro delle pool. Restavano da definire quali fossero le squadre a classificarsi prime nei Gruppi A, F ed E, oltre a tutte le migliori terze.

Argentina e Turchia sono state le prime squadre a confermare la loro qualificazione nella giornata di mercoledì. I sudamericani sono rientrati tra le quattro migliori terze, mentre i turchi sono arrivati secondi nel gruppo E, dietro l'Italia.

La Tunisia, nonostante la sconfitta con la Serbia, è avanzata nella fase successiva competizione. Nello stesso gruppo, l'Ucraina ha battuto Porto Rico qualificandosi al secondo posto.

I risultati dell'ultima giornata dei gironi hanno anche assicurato il passaggio al turno successivo a Cuba e Germania, che avevano giocato il giorno precedente: la squadra caraibica ha sfruttato al meglio la sconfitta per 3-2 contro il Brasile, mentre i tedeschi hanno beneficiato della vittoria sul Camerun.

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE - MONDIALE PALLAVOLO MASCHILE 2022

Pool A: Serbia, Ucraina, Tunisia

Pool B: Brasile, Giappone, Cuba

Pool C: Polonia, USA

Pool D: Francia, Slovenia, Germania

Pool E: Italia, Turchia

Pool F: Paesi Bassi, Repubblica Islamica dell'Iran, Argentina

Gli ottavi di finale, a eliminazione diretta, iniziano sabato 3 settembre, con la prima partita alle 18.00 e la seconda alle 21.00. Le vincenti di quel turno passeranno ai quarti di finale in programma a partire dal 7 settembre.

Gli abbinamenti per le partite degli ottavi di finale

Brasile-Repubblica Islamica dell'Iran

Italia-Cuba

Serbia-Argentina

Polonia-Tunisia

Slovenia-Germania

Francia-Giappone

Paesi Bassi-Ucraina

USA-Turchia

FASE FINALE MONDIALE DI PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE E ORARI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE 3-2

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA 0-3

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice BRASILE - SLOVENIA

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice POLONIA - ITALIA

Dove guardare le partite dell'Italia del Mondiale di pallavolo maschile 2022?

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro in diretta TV dalla RAI. Le partite saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Arena, mentre lo streaming è previsto su Raiplay, su Volleyball TV, il canale dela FIVB, su Skygo e NowTV.

Convocati della squadra italiana

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

