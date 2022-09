Pallavolo maschile · È finale mondiale! L'Italia sbaraglia la Slovenia sul velluto, domenica si gioca il titolo contro la Polonia: orario della partita

10 settembre 2022. Stesso posto, stessa ora, un anno dopo: l'Italia ha battuto la Slovenia per 3-0, in maniera secca e senza patemi.

Due grosse differenze: la prima è che non è l'Europeo ma il Campionato del mondo di pallavolo 2022.

La seconda è che contro la Slovenia, stasera, è stata solo la semifinale e l'Italia il titolo mondiale dovrà giocarselo domani, contro i Campioni del mondo in carica della Polonia, in casa di Kurek e compagni.

Polacchi che, nella prima semifinale di oggi pomeriggio, hanno affrontato un match estenuante con i generosissimi brasiliani, rendendo i conti al tie break e vincendo per 3-2 i verdeoro, con Bartosz Kurek e Kamil Semeniuk da, rispettivamente, 24 e 23 punti.

Da par suo, l'Italia è scesa in campo con una consapevolezza sfrontata, sempre il pallino del gioco tra le mani, senza mai far pensare che gli sloveni potessero prendere le redini della partita.

Nonostante ciò, la squadra di Gheorghe Cretu è stata capace di chiudere l'incontro con statistiche di pregio in tutti e tre i fondamentali, ma il limite maggiore è stata la gestione del vantaggio che non è mai riuscita a capitalizzare.

La nazionale di Fefè De Giorgi si diverte impertinente, e di fatto Yuri Romanò , Daniele Lavia e Simone Anzani stasera sono state delle autentiche gioie, senza dimenticare il solito Fabio Balaso silenziosamente in versione salva-tutto, dotato di un telecomando invisibile con cui ha detonato le seconde linee (e oltre) di Klemen Cebulj e Tine Urnaut.

Daniele Lavia in Italia - Slovenia, semifinale Mondiali 2022 di pallavolo

Italia vs Slovenia · 0-3 (25-21, 25-22, 25-21): sintesi della partita

Si è trattato di una partita in cui il grande cinismo e la disinvoltura azzurri hanno confezionato un risultato che ha fatto sembrare semplice la fatica contro gli Sloveni.

Gli uomini di Cretu si sono sempre fatti sotto in tutti e tre i set per cercare di arginare la valanga dell'Italvolley, capace di allentare la morsa senza però mai smarrire l'incisività al momento del bisogno: lucidità e divertimento nel ricorrere a tutte le risorse a disposizione, grazie a Simone Giannelli in cabina di regia che ha servito al centro e sulle linee, mandando ai matti il muro sloveno.

Alessandro Michieletto ha stampato mancini formato macigno, sacrificandosi tantissimo in difesa. Simone Anzani vola dal monster block alle spike ball in scioltezza, trovandosi spesso a tu per tu con Rok Mozic che, soprattutto all'inizio del match, è stato quello che ha fatto più male all'Italia.

Impressionanti, ancora una volta, Daniele Lavia e Yuri Romanò, quest'ultimo un opposto che mura come un centrale consumato, tante le frecce per l'arco del lombardo che si diletta a trasformare i miracoli difensivi di Giannelli, stasera particolarmente decisivi.

Lavia è forse il migliore degli azzurri: un'intelligenza supersonica, in grado di usare in attacco il muro avversario a proprio piacimento e prendendosi libertà e rischi da veterano consumato. A 22 anni.

Balaso ha tenuto vivi palloni impossibili, servendo a filo rete Giannelli per i due punti d'astuzia del capitano. A volte ha peccato di mancata comunicazione con i compagni, commetendo qualche sbavatura nella copertura dei muri e nella risposta al servizio dei cecchini sloveni (Cebulj e Urnaut, soprattutto sul finire dei set).

Sarà ancora Romanò a chiudere l'incontro, ma è tutta la squadra di questi ragazzi impertinenti (24 anni di media) a mandare in finale un'Italia poliedrica, che si gasa nelle difficoltà, sapendo gestire (senza subire?) contraccolpi psicologici.

Caccia al titolo mondiale, 24 anni dopo

A settembre 2021, quando l'Italia ha vinto la rassegna continentale (il gruppo era pù o meno lo stesso), ci erano voluti 16 anni (da Roma 2005) prima di ritornare sul tetto d'Europa.

Nel caso del Campionato del Mondo i dati fanno ancora più rumore: la finale mancava dal 1998, dalla cosidetta "Generazione di Fenomeni", e mister De Giorgi lo ricorderà bene, dato che in quell'occasione si mise la medaglia d'oro al collo da giocatore. Questo sì, avrà dovuto raccontarla ai suoi ragazzi, dato che la maggior parte non era ancora nata o aveva più mesi che anni.

Sarà la quinta finale mondiale della storia per gli azzurri - 1978 (argento) 1990, 1994 e 1998 (oro) - ma la prima contro la Polonia, in casa loro, a Katowice - dove però la Bella Italia sa cosa significa vivere bene una finale.

Italia - Polonia: a che ora è la finale del Mondiale di pallavolo maschile 2022?

La nazionale italiana maschile giocherà domani, domenica 11 settembre, alle ore 21 contro la Polonia, presso la Spodek Arena di Katowice

Le parole del match

Ferdinando De Giorgi: “Siamo felicissimi, c’è grande orgoglio per ciò che abbiamo fatto, i ragazzi stanno facendo un percorso veramente importante, stanno crescendo cercando di vincere; quello che mi piace è il loro modo di stare in campo di giocare, di aiutarsi; credo che le Finals di Bologna ci abbiano aiutato in questo percorso di crescita dandoci una spinta ulteriore; non mi piace porre limiti a questo gruppo che è sì inesperto e giovane, ma ci sono altri fattori che compensano la gioventù: il cercare di giocare il meglio possibile, il rimanere compatti, l’aiutarsi, il voler migliorare di giorno in giorno. Sicuramente questo gruppo sta accelerando notevolmente la sua crescita. Io sono sempre stato convinto del fatto che avrebbero potuto fare cose importanti, ma naturalmente se avessi detto che avremmo vinto l’Europeo e saremmo arrivati in finale al Mondiale sarei passato per colui che voleva fare il fenomeno”.

Yuri Romanò: "Sono molto contento per questa vittoria e ovviamente per aver raggiunto la finale Mondiale. Da dentro il campo è stata durissima perché loro sono una squadra bella tosta, non mollavano mai, anche quando ci portavamo avanti di 4 o 5 punti. Domani ci aspetta una grandissima sfida, i polacchi avranno migliaia di tifosi a supportarli, ma questo potrebbe anche mettergli pressione. Daremo tutto per provare a vincere, cercando di replicare la convincente prestazione di questa sera".

Alessandro Michieletto: "Sarà banale dirlo, ma siamo molto felici. Oggi abbiamo disputato una bella partita e domani proveremo a fare lo sgambetto ai padroni di casa. Contro la Slovenia siamo stato molto bravi a gestire sempre il gioco, in questo 3-0 ci sono molti meriti nostri. Il terzo set è stato più complicato, ma ne siamo usciti alla grande, penso proprio che quest'Italia si sia ampiamente meritata la finale. Conosciamo la Polonia, avranno un tifo molto acceso, ma siamo ben consci di quello che giochiamo. Non vediamo l'ora di giocarci la gara per l'Oro Mondiale, questo gruppo ha tantissima voglia di ottenere qualcosa di grande".

Daniele Lavia: “Credo che questo sia un gran bel sogno, non ce lo aspettavamo, sapevamo di poter far bene, sapevamo di avere delle capacità e di poter mettere in difficoltà tutte le squadre e così è stato. Sono arrivate delle bellissime vittorie, sofferte, stiamo facendo un percorso straordinario e speriamo che il nostro sogno continui. Possiamo fare sempre meglio, questa sera abbiamo giocato una gran bella partita, ma noi non vogliamo fermarci, l’Europeo ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi, non vogliamo mollare e non adagiarci; con determinazione vogliamo continuare a migliorarci e a fare qualcosa di importante.” (federvolley.it)

FASE FINALE MONDIALE DI PALLAVOLO 2022: CALENDARIO PARTITE, RISULTATI DELL'ITALIA E ORARI

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA 3-2

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA 3-1

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE 1-3

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA 3-2

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice POLONIA - BRASILE 3-2

21:00 - Semifinale 2, Katowice SLOVENIA - ITALIA 0-3

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice BRASILE - SLOVENIA

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice POLONIA - ITALIA

Dove guardare le partite dell'Italia del Mondiale di pallavolo maschile 2022?

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro in diretta TV dalla RAI. Le partite saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Arena, mentre lo streaming è previsto su Raiplay, su Volleyball TV, il canale dela FIVB, su Skygo e NowTV.

La squadra italiana di pallavolo maschile ai Mondiali 2022

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

LIBERI: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

OPPOSTI: Giulio Pinali, Yuri Romanò

SCHIACCIATORI: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine

