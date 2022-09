Deciso à bout de souffle del tie break il rivale degli azzurri al Mondiale di pallavolo 2022: ai quarti sarà Italia-Francia 

Sarà Francia - Italia il primo dei quarti di finale del Mondiale di volley maschile 2022.

A decidere l'avversario degli azzurri un match estenuante di quasi due ore e mezza tra Giappone e Francia, risolto all'ultimo respiro del tie break, dopo quattro set in cui le due squadre si sono affrontate ad armi, colpi ed errori praticamente pari. Si vedano qui le statistiche per credere.

A raggiungere l'Italia nel quarto di finale sarà la Francia di Andrea Giani, e fa sorridere come già stasera la nazionalità dei coach in campo abbia dato un anticipo di quello che sarebbe stato l'incontro di mercoledì 7 settembre: la fatalità ha messo di fronte il ct azzurro dei Bleus e Philippe Blain, il ct francese dei giapponesi, rendendoli protagonisti di un intreccio che ha fatto riecheggiare le future parti in causa.

Francia vs Giappone: sintesi della partita

Un epilogo che ha tardato tanto a chiudersi e che ha visto la risoluzione più semplice solo nel primo set, terminato con la vittoria più nitida della serata, 25-17, per mano dei francesi.

Da quel momento in poi è iniziato lo stillicidio di forze, con il secondo set vinto 25-21 dai giapponesi, attentissimi tatticamente, trascinati da Yuji Nishida che ha iniziato a giganteggiare in attacco, diventando l'oggetto più indecifrabile e imprevedibile per Ngapeth e compagni.

Il 22enne opposto della Callipo terminerà l'incontro con 31 punti messi a terra, facendo da solo quasi gli stats che Earvin Ngapeth e Barthélémy Chinenyeze, i migliori realizzatori bleus della serata, hanno fatto praticamente in due (17 punti ciascuno).

Il terzo set il Giappone lo perderà per 24-26, grazie anche a uno Stephen Boyer in grande spolvero, ma agli asiatici non è bastato dare solo filo da torcere ai campioni Olimpici in carica: si sono trasformati nella loro dopplenganger rispondendo con una strategia opposta e contraria, che ha continuamente mandato in crisi attacco e difesa francesi.

Il quarto set è per gli uomini di Blain e il conto si risolverà all'ultimo secondo del tie break (18-16): ci ha pensato Ngapeth a chiudere la partita, nonostante la performance intermittente, ma facendosi trovare pronto all'appuntamento con il destino. Quello della Francia continuerà ancora, mercoledì 7 settembre - alle 17.30 - contro l'Italia, ancora a Lubiana.

Risultati partite ottavi di finale - Campionato del mondo pallavolo 2022 maschile

Sabato 3 settembre:

Slovenia -Germania3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)

-Germania3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) Italia-Cuba 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)

Domenica 4 settembre:

USA -Turchia 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25,15-12)

-Turchia 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25,15-12) Polonia-Tunisia 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Lunedì 5 settembre:

Ucraina -Paesi Bassi: 3-0 (25-16,25-19, 25-18)

-Paesi Bassi: 3-0 (25-16,25-19, 25-18) Francia-Giappone: 3-2 ( 25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16)

Martedì 6 settembre:

Serbia- Argentina: 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)

3-0 (25-23, 25-21, 25-21) Brasile-Iran: 3-0 (25-17, 25-22, 25-23)

MONDIALE VOLLEY MASCHILE 2022: PROGRAMMA, RISULTATI E PARTITE

Sabato 3 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: SLOVENIA-GERMANIA 3-1

21:15 - Ottavi di finale, Lubiana: ITALIA-CUBA 3-1

Domenica 4 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: USA-TURCHIA 3-2

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: POLONIA-TUNISIA 3-0

Lunedì 5 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Lubiana: OLANDA-UCRAINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Lubiana: FRANCIA-GIAPPONE 3-2

Martedì 6 settembre

17:30 - Ottavi di finale, Gilwice: SERBIA-ARGENTINA 0-3

21:00 - Ottavi di finale, Gilwice: BRASILE-IRAN 3-0

Mercoledì 7 settembre

17:30 - Quarto di finale 1, Lubiana: ITALIA - FRANCIA

21:00 - Quarto di finale 2, Lubiana: SLOVENIA - UCRAINA

Giovedì 8 settembre

17:30 - Quarto di finale 3, Gilwice: ARGENTINA - BRASILE

21:00 - Quarto di finale 4, Gilwice: POLONIA - USA

Sabato 10 settembre

18:00 - Semifinale 1, Katowice

21:00 - Semifinale 2, Katowice

Domenica 11 settembre

18:00 - Finale per la medaglia di bronzo, Katowice

21:00 - Finale per la medaglia d'oro, Katowice

