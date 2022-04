ATP Masters Monte-Carlo 2022: tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento in terra rossa della stagione

Quello di Monte Carlo è il primo Masters di stagione sulla terra battuta. L'edizione 2022, nonostante le assenze di un certo peso come quelle di Rafa Nadal (infortunio ad una costola), Daniil Medvedev (operato a un’ernia) e Dominic Thiem (positivo al covid), sarà un appuntamento caratterizzato da altrettanti ritorni.

Novak Djokovic è senz'altro tra i nomi più attesi della competizione, mentre il nuovo vincitore del Miami Open 2022, dello scorso 3 aprile, lo spagnolo Carlos Alcaraz, arriva a Monte Carlo con ben più di un faro puntato addosso.

Il pubblico italiano punterà tutto sul talento di Yannick Sinner, scalzato dal n.11 del ranking proprio dall’astro nascente spagnolo che ha dominato la scena di Miami. Nell’ultimo periodo, Sinner ha dovuto affrontare molti incidenti di percorso che lo hanno costretto a perdere diversi punti lungo il cammino: prima la positività al covid e la rinuncia ai tornei di Rotterdam e Marsiglia, poi la bandiera bianca agli ottavi di finale degli Indian Wells per sintomi influenzali; e ultimo, le vesciche ai piedi che lo hanno costretto al ritiro dai quarti di finale di Miami.

Ancora un altro ritorno e un addio annunciato anche per le due wild card del torneo. Una andrà allo svizzero Stan Wawrinka, di rientro dopo un doppio intervento al piede e una lunghissimo recupero; l’altra sarà per il francese Jo-Wilfried Tsonga, letteralmente al suo giro d’onore dei campi della sua carriera che, secondo quanto annunciato dallo stesso tennista qualche giorno fa, terminerà col prossimo Roland Garros.

Berrettini out, possibilità Musetti

L’italiano Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro da almeno tre appuntamenti del massimo circuito: oltre Monte Carlo, il romano diserterà anche il torneo di Madrid, e – decisione molto sofferta – anche gli Internazionali di Italia, a Roma (2-15 maggio). L’intervento alla mano destra di fine marzo sembrerebbe essere andato bene ma, per recuperare al meglio ed evitare strascichi, il romano ha optato per un recupero totale e il forfait ai tornei dell’immediato.

Il buco nel tabellone per la rinuncia del n.6 al mondo apre le porte a un suo connazionale, l’azzurro Lorenzo Musetti, attualmente impegnato in Marocco, all’ATP 250 di Marrakech, da cui poi potrebbe ripartire in direzione Monte Carlo.

La difesa del fortino: Tsitsipas a caccia del bis, Fognini dell'impresa

Stefanos Tsitsipas è chiamato a difendere il titolo che l’hanno scorso l’ha visto trionfare senza la gioia dei tifosi, ma ha la possibilità di rifarsi quest’anno con le tribune che ritorneranno al 100% della capacità. Per il greco, quello della passata edizione, è stato il primo titolo Masters 1000, conquistato a spese del russo Andrey Rublev. Gli stessi Tsitsipas e Rublev, insieme al tedesco Alexander Zverev, sono considerati i nomi più pericolosi su questo tipo di superfici.

Vecchia conoscenza del Monte-Carlo Rolex è il veterano Fabio Fognini. Il 34enne, attualmente n. 32 nel ranking, è reduce dall' esperienza in Florida più amara che dolce: uscito di scena al terzo turno dello scorso ATP di Miami contro Nick Kyrgios, si è rifatto nel doppio (insieme a Simone Bolelli) approdando in semifinale, ma subendo infine la coppia Wesley Koolhof/Neal Skupski. A monte Carlo tuttavia, il tennista ligure potrà contare su una carica in più, perché sugli spalti ci saranno per la prima volta - insieme alla moglie, l’ex tennnista italiana Flavia Pennetta - degli spettatori speciali, i suoi figli.

Calendario e orari del Monte-Carlo Masters 1000 2022

Il sorteggio del main draw, per la finale dell'ATP Masters 1000 di Monte Carlo, si terrà venerdì pomeriggio, 8 aprile. Le teste di serie protagoniste saranno certamente Novak Djokovic e Alexander Zverev. Carlos Alcaraz, arriverà come top seed n.8 del torneo.

La competizione si apre il 9 aprile, con l'inizio del turno di qualificazione. Una volta completate le qualificazioni, il sorteggio finale inizierà l'11 aprile e il programma sarà diviso tra la sessione mattutina (ore 11), e quella pomeridiana (ore 16:00).

I 4 match dei quarti di finale si disputeranno venerdì 15, le due semifinali sabato 16 e la finalissima sarà domenica 17.

Ordine delle teste di serie dell' ATP Masters 1000 Montecarlo 2022

Novak Djokovic Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Andrey Rublev Félix Auger-Aliassime Cameron Norrie Carlos Alcaraz Jannik Sinner Hubert Hurkacz Taylor Fritz Diego Schwartzman Roberto Bautista Pablo Carreño Nikoloz Basilashvili Gael Monfils

Puoi consultare il programma completo del Monte Carlo tennis Masters qui.