Wimbledon 2022, tegola Berrettini: annuncia il ritiro per positività al Covid

Nella mattinata di martedì 28 giugno, tutto il tifo azzurro in trepidante attesa per il tabellone principale di Wimbledon 2022, ha letto il post che mai si sarebbe augurato di leggere: Matteo Berrettini rinuncia a Wimbledon, non ci sarà perchè positivo al Covid.

Il tennista romano avrebbe dovuto giocare da lì a poco la partita del primo turno con il cileno Cristian Garín, incontro che è stato annullato in seguito al forfait dell'italiano.

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon": queste l'incipit lapidario del tennista su Instagram.

"Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di chiunque coinvolto nel torneo.

Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo".

Un cammino brillante ma spesso tormentato dagli acciacchi fisici, quello del fuoriclasse Italiano che, appena qualche mese fa si era visto costretto a dare un annuncio simile, in seguito ai fastidi alla mano che lo avevano portato a rinunciare alla stagione sulla terra rossa per poter programmare un intervento e affrontare il recupero completo.

Nonostante fosse tornato in campo da poco, Berrettini arrivava a Wimbledon come uno dei favoriti (testa di serie numero 8), non solo per il risultato della scorsa edizione, che lo aveva visto fermarsi solo davanti a un grande Nole Djokovic, ma anche in forza alla combo di successi che aveva raccolto all'Open di Stoccarda e sull'erba del Queen's, che ne certificavano il grande stato di forma e i cui trofei erano finiti nella sua bacheca, avendo sconfitto in finale, rispettivamente, Andy Murray e Filip Krajinović.

Una grande delusione, ma Matteo Berrettini ci tiene a far sapere che non molla: "Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte".

