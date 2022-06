World Street Skateboarding Roma 2022: al via l'evento di qualificazione Olimpica all'ombra del Colosseo 

Archiviati i giorni delle prove libere iniziate domenica 26 giugno, a partire da domani, mercoledì 29, si comincerà a fare sul serio: iniziano le qualificazioni per la fase finale del World Street Skateboarding di Roma 2022.

Parigi 2024 aspetta gli 88 migliori skaters, ragazzi e ragazze, che potranno ambire alla gloria Olimpica, e l'evento in corso in questi giorni al Colle Oppio Skate Park è la prima opportunità con cui gli oltre 250 atleti che si sono dati appuntamento a Roma potranno tentare di coronare il loro sogno a cinque cerchi.

Nella capitale il clima è quello torrido dell'estate romana, ma il calore rispecchia anche l'aria di festa e di spensieratezza trasmesso dai giovanissimi protagonisti accorsi da ogni parte del mondo per sfidarsi a colpi di tricks e atterraggi chirurgici nella tappa del World Skate Pro Tour di street, ma soprattutto per guadagnarsi la fatidica quota Olimpica per i prossimi Giochi.

La scenografia è all'altezza della grande occasione, con il Colosseo e il suggestivo parco del Colle Oppio di Roma a offrire uno scenario intriso di storia che accoglie e si arricchisce con una delle discipline più giovani e irriverenti della contemporaneità: lo skateboarding.

Prove libere femminili al World Street Skateboarding di Roma 2022 Foto di Ferdinando Mezzelani

Per la capitale italiana si tratta del secondo evento World Skate, dopo quello del 2021 celebrato presso il Foro Italico.

Roma continua la scommessa sugli sport urbani, in un'ottica che, secondo l'assessore comunale allo Sport Alessandro Onorato, vuole usare lo sport come un nesso che rigeneri la città e la restituisca ai cittadini in tutta la sua grande bellezza, come sta succedendo in occasione dell'evento in corso in questi giorni, risultato di "una riqualificazione e bonifica dell'area, per immaginarla anche oltre la manifestazione: come un grande playground per la pratica delle discipline urbane a servizio delle persone", cittadini romani o turisti che siano.

Un progetto "visionario e folle", secondo Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), che però vuole concretizzarsi con determinazione e lo fa attraverso uno sport Olimpico come lo skateboarding e una sinergia di sforzi che vede coinvolte diverse istituzioni di ogni ordine e grado, come il CONI, la FISR, il Governo italiano, Sport e Salute, Regione Lazio e Comune di Roma.

Raggiunta da Olympics.com, il Sottosegretario Valentina Vezzali ha parlato di come, dentro il movimento Olimpico, gli sport tradizionali e quelli più recenti trovino un'armonia attraverso i valori:

"Lo sport da sempre gioca di squadra e lo sport è inclusione, ed è sempre aperto ad accogliere nuove discipline che vedono i giovani come protagonisti. Sport che sono importanti e che permettono anche ai ragazzi di allontarsi dalla strada. In quartieri disagiati, magari attraverso lo skateboarding, abbiamo non solo dato un'opportunità a questi ragazzi ma li abbiamo portati ad essere degli atleti vincenti e, soprattutto, dei modelli e dei punti di riferimento per altri giovani. Lo sport è inclusione, lo sport unisce e le discipline tradizionali, insieme alle nuove discipline, permettono allo sport di avere sempre un'immagine diversa, un'immagine nuova che risponde a un mondo che cambia sempre più velocemente".

Prove libere maschili al World Street Skateboarding di Roma 2022 Foto di (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Programma World Street Skateboarding di Roma

Mercoledì 29 giugno

Qualificazioni aperte femminili - 08:45 - 13:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 14:45 - 15:30

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 15:35 - 16:20

Giovedì 30 giugno

Qualificazioni aperte maschili - 08:45 - 17:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 17:50 - 18:35

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 18:40 - 19:25

Venerdì 1 luglio

Quarti di finale femminili - 10:20 - 13:05

Quarti di finale maschili - 15:55 - 18:40

Sabato 2 luglio

Semifinali femminili - 16:30 - 19:05

Semifinali maschili - 19:30 - 22:05

Domenica 3 luglio

Finali femminili - 19:00 - 20:15

Finali maschili - 21:00 - 22:15

Cerimonie di premiazione - 22:30 - 23:00

Street Skateboarding Roma 2022: come guardare le qualificazioni per Parigi 2024

I Campionati di Skate Street Skateboard si svolgono da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio a Roma.

Puoi seguire in streaming tutta l'azione dalle qualificazioni Olimpiche di Parigi 2024 di skateboard street su Olympic Channel tramite Olympics.com.