Asia Lanzi: 5 cose che non sapevi sul talento azzurro dello street skateboarding

Asia Lanzi, l'unica skater italiana presente a Tokyo in una specialità dello skateboarding, sarà tra le protagoniste della prima tappa ufficiale del cammino degli skater verso Parigi 2024: domenica 26 giugno, proprio a Roma, parte infatti la qualificazione a cinque cerchi di street, con il World Street Skateboarding.

A 19 anni, Lanzi aveva già un curriculum di tutto rispetto: era stata Campionessa CIS negli ultimi 4 anni, vantava un 14° posto alle Olimpiadi di Tokyo, ed era la numero 26° nel ranking mondiale.

Olympics.com ha selezionato 5 cose che non sapevi sulla skater ferrarese.

Sulla tavola per "colpa" di papà

Asia Lanzi ha cominciato con lo skateboard quasi contemporaneamente che a camminare: suo papà la mise sulla tavola quando aveva appena due anni e già a 6 anni scorazzava per lo skatepark, allenandosi con un coach. A 11 anni faceva già prime gare. Prima di cominciare a skaitare regolarmente, Lanzi praticava lo snowboard, ma tra gli sport dell'infanzia figurano anche il nuoto, la pallavolo e la ginnastica artistica.

Papa Francesco e uno skateboard centenario in Vaticano

Lanzi ha fatto parte della delegazione speciale di atleti che, a maggio scorso, è stata ricevuta da Papa Francesco in occasione del centenario della della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Al Santo Padre è stato regalato uno skateboard e la skater è stata protagonista di una gag con il papa che ha scherzato sulla sua giovane età...E in vista dei World Skate Games di Buenos Aires, nella sua terra d'origine, il suggerimento di Bergoglio è stato molto preciso: bere abbondante mate, la tipica tisana argentina!

Asia Lanzi con la delegazione FISR per l'incontro con Papa in occasione del centenario della Federazione, il 22 maggio 2022 Foto di FISR

Passione per i comics e fan di Iron Man

In materia di fumetti, nell'annosa battaglia tra Marvel e DC Comics, Lanzi non ha dubbi: i primi sono assolutamente i suoi preferiti e Iron Man è stato il supereroe apparso perfino sulla sua tavola customizzata. La 20enne ammette anche di avere un debole per l'attore Robert Downey Jr che interpreta Anthony Edward "Tony" Stark nella trasposizione cinematografica degli Avengers. Le piace anche giocare alla Playstation, specialmente Skate 3, GTA e Assassin’s Creed.

Rientro dopo due infortuni in meno di un anno

Appena dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, nell'agosto 2021, la 20enne è stata protagonista di un infortunio alla mano che l'ha messa fuori dai giochi per un mese. A novembre dello stesso anno durante una session al Ponte della Musica di Roma, Lanzi si è procurata una frattura al crociato anteriore. Eppure, a soli sei mesi dall'ultimo stop, Lanzi è stata capace di conquistare il primo posto al CIS di Trento 2022, il 7 giugno scorso.

Sognando California...

Uno dei sogni di Asia Lanzi è trasferirsi negli Stati Uniti: "Lì gli skater sono considerati come i calciatori europei. Sono delle star celebratissime con ville e piscine.

"Vorrei trasferirmi in California. Voglio entrare a far parte della comunità internazionale degli skater. Girare il mondo e vivere solo grazie a questo mestiere. Lì si respira il mondo skate dalla mattina alla sera, quasi come una filosofia di vita": ha dichiarato la skater in un'intervista IO Donna.