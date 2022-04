Gli highlights dal mondo degli sport Olimpici del 2-4 aprile: Mosaner e compagni in crescendo, due podi dal judo e l'oro di "Thor" Maresca agli anelli

Decisi i gruppi per la Coppa del Mondo FIFA 2022

Le notizia sul calcio che ha dominato la giornata di venerdì scorso è stata il risultato del sorteggio per le fasi a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2022, in Qatar. Sebbene stavolta l'urna non abbia decretato un vero e proprio "girone della morte", non si può negare che si sono creati abbinamenti molto gustosi come quello della Spagna con la Germania, quattro volte Campione, nel Gruppo E; il Portogallo nello stesso girone di Ghana, Uruguay e Repubblica di Corea (Gruppo H), e il Brasile, nel Gruppo G, che dovrà affrontare avversari come Serbia, Svizzera e Camerun.

Ciclismo: Mathieu van der Poel e Lotte Kopecky vincono "il Fiandre" 2022

L'olandese Mathieu van der Poel ha vinto un emozionante Giro delle Fiandre, battendo lo sloveno Tadej Pogacar in uno sprint finale molto acceso. Nella prima - per calendario - delle Classiche Monumento nelle campagne del nord, la coppia si è staccata dal gruppo a 15 km dall'arrivo, ma è diventata una corsa a quattro a soli 250 metri dal traguardo, quando i leader sono stati raggiunti dagli inseguitori. Tuttavia, Van der Poel ha avuto abbastanza benzina per resistere e conquistare una vittoria memorabile.

Nella gara femminile, la vittoria va a Lotte Kopecky che, dopo il trionfo nella Strade Bianche, si prende il successo davanti al pubblico amico, precedendo Annemiek van Vleuten e la compagna di squadra Chantal van den Broek-Blaak

Judo azzurro: bene Giuffrida e Lombardo nel Grand Slam di Antalya 2022

il primo e unico appuntamento di aprile per il judo internazionale è andato in scena in Turchia, dove si sono sfidati 525 atlete e atleti provenienti da 63 paesi. L'Italia è scesa in campo con una squadra di 16 elementi e il bottino di fine torneo sigla due podi a firma Odette Giuffrida, nella categoria 52kg femminile, e Manuel Lombardo, categoria 73kg maschile. Giuffrida, argento a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020, è stata fermata solo in semifinale dall’uzbeca Diyora Keldiyorova, ma nella finale per il terzo posto è riuscita a imporsi al golden score sulla mongola Khorloodoi Bishrelt. Per Lombardo, ritornato sul tatami 8 mesi dopo la mancata medaglia di Tokyo, è arrivato un argento che ha celebrato al meglio il passaggio di categoria del torinese (da 66 a 73kg). Meglio di lui solo il georgiano Giorgi Terashvili, una delle sorprese del torneo,19 anni e al primo Grand Slam di carriera.

Ginnastica artistica, Coppa del Mondo di Baku: l'impresa di Chusovitina, campionessa nel volteggio a 46 anni e il dominio di Maresca agli anelli

A 46 anni, Oksana Chusovitina non mostra segni di cedimento. Sabato, alla Coppa del mondo di ginnastica artistica di Baku, la ginnasta uzbeka ha vinto nel volteggio, prenotando così il suo pass ai Campionati del mondo di Liverpool, di fine di ottobre prossimo.

La World Cup ha invece visto sventolare il tricolore nella giornata di oggi, grazie al successo agli anelli di Salvatore "Thor" Maresca, che con un punteggio di 14.800 batte il campione turco Ibrahim Colak e conquista l'oro. Una vittoria che l'azzurro ha dedicato al compagno di squadra Nicolò Mozzato, protagonista di un infortunio durante le qualifiche di ieri, che lo ha costretto ad abbandonare la competizione. Ha chiuso il podio degli anelli l'azero Nikita Simonov.

Un KO e due vittorie nelle prime tre partite dell'Italia maschile al Campionato del mondo di curling di Las Vegas

La nazionale azzurra guidata dal coach Claudio Pescia, sabato scorso, ha debuttato al Mondiale maschile con una sconfitta, ma ha saputo subito rifarsi. Nonostante la gara di Mosaner e compagni condotta alla pari contro i vice campioni del mondo in carica della Scozia, la gara d'esordio si è conclusa con un 5-4, decisa solo all'ultimo end; eppure, gli azzurri del team Retornaz non si sono demoralizzati e si son fatti trovare pronti alle due partite di ieri, con cui hanno rifilato due vittorie schiaccianti a squadre di un certo calibro: 10-8 contro la Svezia di Edin e una rimonta epica contro la Finlandia, battuta per 10-7. Tutti i risultati e il programma completo del torneo QUI.