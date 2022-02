Momento Olimpico del 17 febbraio: Brignone regala il primo podio nella combinata femminile all'Italia

Federica Brignone scrive la storia per lo sci alpino italiano

In una combinata alpina che ha sancito un clamoroso triplo back-to-back consecutivo al femminile (Janica Kostelic oro nel 2002 e nel 2006, Maria Riesch oro nel 2010 e nel 2014, Michelle Gisin oro nel 2018 e nel 2022), anche l'Italia si ritaglia un pezzo di storia in questa specialità dello sci alpino Olimpico.

Federica Brignone, già argento in gigante a Beijing 2022, riscatta la delusione del super-g e centra una medaglia di bronzo forse insperata alla vigilia. Mai nessuna atleta azzurra era riuscita a salire sul podio della combinata prima di lei.

La 31enne diventa così l’undicesima italiana a raccogliere almeno due medaglie in eventi individuali nella stessa rassegna Olimpica.

Con le sue 3 medaglie conquistate ai Giochi tra PyeongChang 2018 e l'edizione ancora in corso, la valdostana raggiunge due icone dello sci italiano come Gustavo Thöni e Isolde Kostner per numero di podi a cinque cerchi.

I suoi Giochi non sono però ancora finiti. Sabato 19 febbraio, a partire dalle 11 cinesi (4 italiane), sarà in gara con il quartetto azzurro nel team event di slalom parallelo nel quale vuole sicuramente ben figurare in un evento dal pronostico più che mai aperto.

LEGGI ANCHE: Beijing 2022, ancora Svizzera nella combinata femminile. Oro Gisin su Holdener e super bronzo Italia con Brignone.

Federica Brignone: "Fantastico avere già due medaglie"

Le parole della Campionessa tricolore al termine della gara:

"Queste due ragazze (Michelle Gisin, oro, e Wendy Holdener, argento) stavano sciando benissimo in slalom. Non avevo alcuna possibilità con loro e non avevo troppo margine dalla discesa libera per cercare una medaglia migliore. Sono stata fortunata che Mikaela Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio ma senza correre troppi rischi. Avere già due medaglie è fantastico. Sicuramente quella che mi aspettavo di più era il super-G. Ho fatto del mio meglio e non ci sono riuscita, ma sono molto contenta delle altre due . Dopo il super-g ero un po' giù con la testa, ed ero davvero stanca. Questo inverno è stato 'Ok, Ok, Ok' e poi da gennaio in poi è stato un tale stress venire qui, non essere testata positiva (per il Covid-19) e poi tutti stavano impazzendo per questa situazione. Non è stato facile. È già stressante andare ai Giochi Olimpici ed essere una delle possibili medagliate. C'era molta più pressione, non si poteva fare nulla con gli amici a casa. La mia testa era giù dopo il super-g. Ero come, 'oh, voglio andare a casa, sono troppo stanca'. Ma poi ci sono voluti due giorni, mi sono riposata un po' e mi sono allenato in slalom e ho detto: 'Sono qui anch'io, probabilmente sono i miei ultimi Giochi Olimpici e prenderò tutto quello che posso'".

LEGGI ANCHE: Gigante femminile, trionfa Hector davanti a una splendida Brignone.

IL PODIO OLIMPICO DELLA COMBINATA FEMMINILE - PECHINO 2022

Michelle Gisin (SUI), 2:25.67

Wendy Holdener (SUI), 2:25.67

Federica Brignone (ITA), 2:27.52

LEGGI ANCHE: Come seguire lo sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Sci alpino alle Olimpiadi: le prossime gare

Sede: Centro Nazionale di Sci Alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste

LEGGI ANCHE: Tutto quello che bisogna sapere sullo slalom parallelo a squadre di Beijing 2022.