Biathlon, mass start femminile anticipata per il freddo. Wierer non si ferma: “Sono stanca ma ci proverò”

Mancano due eventi al termine del programma di biathlon di Beijing 2022 e si tratta della mass start, sia maschile che femminile.

Originariamente programmate la prima per il 18 febbraio, e la seconda per il 19, a causa di un ulteriore abbassamento delle temperature, già intorno ai -20, la Federazione Internazionale e gli organizzatori hanno deciso di far disputare entrambi gli eventi nella stessa giornata. Partenze in linea quindi riprogrammate nella giornata di domani, venerdì 18 febbraio, anticipando la competizione femminile di un giorno.

Il programma dell'evento maschile non subirà variazioni, con partenza fissata alle 17.00 ora Pechino (alle 10.00 italiane). L'Italia schiererà Lukas Hofer e Dominik Windisch tra i trenta della start list, con il primo reduce di una grande prova nell'inseguimento dello scorso 13 febbraio.

Per le donne invece si è anticipata la partenza alle 15.00 ora Pechino (le 8.00 italiane), cercando di approfittare delle ore più miti della giornata.

L'unica azzurra nella start list della partenza in linea è Dorothea Wierer, anche lei protagonista di una gara maiuscola nella staffetta 4x6km femminile, con cui ha conquistato un ottimo quinto posto, lottando fino all'ultimo con le compagne Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

Vedremo come le biatlete affronteranno la gara, sicuramente con una visibilità migliore grazie alla luce del giorno e con temperature meno proibitive, ma le 24 ore di recupero in meno apriranno probabilmente a revisioni delle strategie volte a gestire al meglio le energie fisiche e mentali.

Le parole di Dorothea Wierer dopo l'ultima gara, la staffetta femminile del 16 febbraio

"Devo dire che abbiamo fatto una bellissima prestazione di squadra, non eravamo le favorite ma si vede che abbiamo lavorato bene al tiro, che è stato fondamentale. Il quinto posto è bellissimo, ma alla fine contano le medaglie. Peccato. La squadra italiana c'è, siamo andate tutte benissimo e combaciava tutto alla perfezione. Qualcuno ha dato più di noi sugli sci, ma dobbiamo vedere le cose positive. Possiamo essere soddisfatte.Cambia anche l'orario, c'è ancora il sole ed è meglio così. Di solito abbiamo le gare alle 17 e c'è pure freddo. Ora sabato c'è la mass start, speriamo bene perché sento la stanchezza, soprattutto mentalmente col cibo non proprio buonissimo, col fuso orario e col freddo..."

Il programma della mass start femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

18 febbraio

8:00 (ora italiana) - Partenza in linea femminile

