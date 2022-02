La Svezia vince l'oro nella 4x6km femminile di biathlon a Beijing 2022. Italia quinta

È della Svezia la medaglia d'oro della 4x6 femminilie di biathlon di Beijing 2022, disputatasi nella mattinata italiana presso il Centro Nazionale di Biatlhon di Zhangjiakou.

Insieme a Linn Persson, Mona Brorsson e le sorelle Oeberg, Hanna e Elvira, trionfatrici con il crono di 1:11:03.9, sono salite sul podio le atlete del ROC, che conquista l'argento (+12.0) , e quelle della Germania, terza a +37.4.

Sfuma il sogno di Marte Roeiseland che, con il quarto posto della Norvegia, non fa l'en plein di podi in tutti gli eventi Olimpici a cui a preso parte in questa edizione.

Una grande prestazione quella della squadra italiana: al poligono le azzurre sono quasi impeccabili - con sole 4 ricariche - si mettono sulla scia positiva della Coppa del Mondo di Anterselva del 22 gennaio e lottano fino alla fine, conquistando il quinto posto.

Nel gruppo per il podio sin dalle prime frazioni, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer; una menzione speciale a Samuela Comola, 24 anni, protagonista di una terza parte di gara lucida e di alto livello, alla sua prima partecipazione Olimpica. Lascia il testimone in seconda piazza, mentre Federica Sanfilippo chiude a meno di un minuto dal bronzo (+1:33.1).

Podio della 4x6km femminile di biathlon a Pechino 2022

SVEZIA ROC GERMANIA

Le parole delle protagoniste a fine gara

Lisa Vittozzi, ai microfoni della Rai

"Sono contenta, sapevo di voler dare il 100% e ci sono riuscita. Ho fatto una bella gara e sono soddisfatta.Ero agguerrita, purtroppo non ho raggiunto le medaglie individuali visto che arrivavo da un momento difficile. Sono riuscita a tener duro e a portare avanti delle belle gare."

Dorothea Wierer

"Devo dire che abbiamo fatto una bellissima prestazione di squadra, non eravamo le favorite ma si vede che abbiamo lavorato bene al tiro, che è stato fondamentale. Il quinto posto è bellissimo, ma alla fine contano le medaglie. Peccato. La squadra italiana c'è, siamo andate tutte benissimo e combaciava tutto alla perfezione. Qualcuno ha dato più di noi sugli sci, ma dobbiamo vedere le cose positive. Possiamo essere soddisfatte.Cambia anche l'orario, c'è ancora il sole ed è meglio così. Di solito abbiamo le gare alle 17 e c'è pure freddo. Ora sabato c'è la mass start, speriamo bene perché sento la stanchezza, soprattutto mentalmente col cibo non proprio buonissimo, col fuso orario e col freddo..."

Il programma delle prossime gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

