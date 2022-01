Come seguire il biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

La competizione di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 comprende 11 eventi: cinque ciascuno per uomini e donne, più un evento a squadre miste.

33 medaglie sono in palio in questo sport impegnativo, che può vedere la frequenza cardiaca di un atleta raggiungere 180 battiti al minuto (bpm) mentre si scia e 140 bpm quando si cerca di sparare con il fucile per colpire cinque piccoli bersagli da 50 metri di distanza.

Le gare di biathlon ai Giochi si svolgeranno dal 5 febbraio - 19 febbraio 2022.

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e il modo migliore per assistere all'azione.

Le gare di biathlon in programma a Beijing 2022

Sono 11 gli eventi in programma alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022:

Uomini

10 km Sprint

20 km Individuale

12.5 km Inseguimento

15 km Mass Start

4 x 7.5 km Staffetta

Donne

7.5 km Sprint

15 km Individuale

10 km Inseguimento

12.5 km Mass Start

4 x 6 km Staffetta

Misto

4x6km (W+M) Staffetta mista

Questo format è in uso dai Giochi di Sochi 2014, quando la staffetta mista è stata aggiunta ai programmi maschili e femminili.

Le stelle del biathlon da seguire a Beijing 2022

La biatleta norvegese Tiril Eckhoff ha il maggior numero di medaglie Olimpiche nel biathlon tra le atlete in attività (cinque: un oro, un argento, tre bronzi), e sarà una delle top favorite per rimpolpare il bottino alla sua terza Olimpiade Invernale a Pechino. Ha dominato i Campionati del Mondo 2021, vincendo quattro eventi e finendo con sei medaglie in totale - due in più rispetto all'avversaria più vicino.

Altri nomi da tenere d'occhio sono la medaglia d'oro individuale 2018 Hanna Öberg (SWE) (argento ai Mondiali 2021) e la medaglia d'argento nello sprint 2018 Marte Olsbu Røiseland (NOR). Con diverse campionesse Olimpiche che si sono appena ritirate, compresa la doppia medaglia d'oro di PyeongChang Laura Dahlmeier (GER), il campo femminile sembra essere abbastanza equilibrato a Pechino.

Sul versante maschile, i giovani ambiziosi in gara a Pechino avranno tirato un sospiro di sollievo dopo aver saputo che Martin Fourcade (FRA) non sarà in gara. Il triplo medaglia d'oro di PyeongChang (e cinque volte campione olimpico) ha annunciato il suo ritiro dallo sport nel 2020.

Tuttavia, Johannes Thingnes Bø (NOR) - che ha vinto il bronzo nella 12,5 km a inseguimento ai Campionati del Mondo 2021 - cercherà sicuramente di difendere la sua corona individuale di 20 km a Pechino. Da tenere d'occhio anche il norvegese Sturla Holm Lægreid, che ha vinto quattro medaglie d'oro ai Mondiali 2021 nella 20 km individuale, mass start, staffetta e staffetta mista. Non ha ancora partecipato a un'Olimpiade, ma sulla base delle sue prestazioni ai Mondiali, c'è una discreta possibilità che possa essere una star a Pechino.

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (UTC+8)

5 Febbraio

17:00 - Staffetta mista 4x6km (D+U)

7 Febbraio

17:00 - 15km Individuale D

8 Febbraio

16:30 - 20km Individuale U

11 Febbraio

17:00 - 7.5km Sprint D

12 Febbraio

17:00 - 10km Sprint U

13 Febbraio

17:00 - 10km Inseguimento D

18:45 - 12.5km Inseguimento U

15 Febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 Febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 Febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 Febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

Come seguire il biathlon a Beijing 2022

Il biathlon è uno sport che combina la resistenza dello sci di fondo a tecnica libera e il tiro di precisione con la carabina. La combinazione di due discipline molto diverse - sci e tiro - nella stessa competizione rappresenta una sfida molto impegnativa per qualsiasi atleta. Quando arrivano al poligono, devono sparare a bersagli molto piccoli, con il battito cardiaco accelerato e il petto gonfio, perché il tempo scorre anche mentre sparano, e un bersaglio mancato comporta una penalità. Ci sono due posizioni di tiro, prona e in piedi, che si fanno alternativamente o consecutivamente, a seconda della competizione. Le penalità sono fissate per i bersagli mancati (Fonte: IBU Biathlon Guide).

La Germania e la Norvegia hanno dominato la competizione di biathlon alle Olimpiadi Invernali, raccogliendo rispettivamente 52 (19 ori) e 41 (16 ori) medaglie.

"Il biathlon è uno degli sport invernali più dinamici", dice Anastasiya Kuzmina, la prima biatleta a vincere l'oro in tre Olimpiadi consecutive (Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018). "Le emozioni a volte sono così intense che non si può fare a meno di trattenere il respiro. La suspence rimane per tutta la gara, dall'inizio fino agli ultimi metri. Quando fai il tifo per un atleta, ti esalti quando il tuo beniamino centra tutti e cinque i bersagli - non puoi paragonare l'emozione a null'altro".