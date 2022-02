La Norvegia è oro Olimpico a Beijing 2022 nella staffetta maschile di biathlon 

Staffetta maschile di biathlon: festeggia la Norvegia

Fanno festa Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe e Vetle Sjeestad Christiansen, che al termine di una gara tutta in salita e in rimonta si appendono al collo un oro quasi insperato per come si erano messe le cose dopo la prima frazione.

Alle loro spalle finisce la Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet.

Chi può però davvero mangiarsi le mani è la squadra russa formata da Said Karimulla Khalili, Alexander Loginov, Maxim Tsvetkov, Eduard Latypov. Dopo aver dominato in lungo e in largo l'evento, Latypov commette quattro errori all'ultimissimo poligono, di cui 3 poi coperti dalle ricariche, vedendosi obbligato a effettuare un giro di penalità che lo ha fatto scalare in terza e definitiva posizione.

Sempre nell'ultimo poligono, i due errori, poi coperti da ricariche, del Campione francese Fillon Maillet hanno spianato la strada a Christiansen, che con un perfetto 5 su 5 va in fuga verso una vittoria che appariva lontano fino a qualche secondo prima.

Una gara che rappresenta la vera essenza del biathlon, uno sport dove tutto può succedere fino all'ultimo istante.

Settima l'Italia, costretta a due giri di penalità con Lukas Hofer e Dominik Windisch dopo una buona prova di Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel.

Per completare il programma Olimpico della disciplina a Beijing 2022 mancano ora staffetta femminile e le due mass start.

LA TOP 10 DELLA STAFFETTA MASCHILE OLIMPICA DI BIATHLON - PECHINO 2022

1- Norvegia 1:19:50.2

2- Francia +27.4

3- Roc +45.3

4- Germania +1:04.3

5- Svezia +1:49.4

6- Canada +1:56.3

7- Italia +1:58.6

8- Bielorussia +1:59.00

9- Ucraina +3:41.3

10- Austria +3:41.7

Le parole dei norvegesi

Sturla Holm LAEGREID (NOR)

"Ho avuto buone sensazioni all'inizio, pensavo di aver fatto tutto correttamente, ma non sono stato me stesso al tiro in queste Olimpiadi"."Ho avuto parecchi problemi in piedi e ho solo cercato di non fare troppi giri di penalità. Ne ho fatto uno ed ero molto deluso, ma ho avuto dei compagni così bravi oggi che la mia delusione è coperta dalla loro grandezza"."È stato molto emozionante. Quando pensi di aver rovinato tutto e che l'oro fosse fuori dalla portata, ti auguri solo di aver dato il massimo quando sai che stai performando al livello più basso. È molto difficile, specialmente alle Olimpiadi, quando sai di aver deluso i tuoi compagni. Ma quando alla fine è stato oro, ero così felice e non potevo trattenere le lacrime".

Tarjei BOE (NOR)

"Abbiamo gareggiato qui per una settimana e sabbiamo che tutto può succedere. L'abbiamo visto con la staffetta mista e lo abbiamo visto nella prima tornata di questa gara, quindi avevo la mente aperta per l'obiettivo"."Ho fatto bene. Non la mia miglior gara, ma sempre bene in condizioni di vento difficili. Questi due ragazzacci (JT BOE e CHRISTIANSEN) dopo di me sono stati incredibili. È una gara a squadre ed è un lavoro di squadra"."Non stavo così bene dopo metà della gara, ma tutto era possibile a quel punto".

Johannes Thingnes BOE (NOR)

"Abbiamo vinto così tante staffette nel Mondiale prima di questa Olimpica, volevamo veramente vincere anche questa".

Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR)

"C'era così tanta pressione, era la corsa perfetta per me. Ero completamente oscurato o non ricordo nulla, ma mi sono sveglia con la medaglia d'oro"."Mi andrò a vestire e forse andrò a bere qualcosa di diverso dall'acqua... vediamo cosa hanno".

ll programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

