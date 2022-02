Roeiseland è campionessa Olimpica nella sprint femminile di biathlon, fantastico bronzo per Wierer!

Wierer conquista la terza medaglia Olimpica della carriera: è bronzo!

L'Italia del biathlon festeggia la prima medaglia a questi Giochi Olimpici di Beijing 2022. Dorothea Wierer disputa una grande gara senza errori al poligono e si appende al collo un ottimo bronzo nella sprint femminile 7,5km. Per la punta di diamante del gruppo azzurro arriva la terza medaglia Olimpica della carriera, prima in una gara individuale. Impressionante la velocità nella sessione di tiro in piedi, con l'altoatesina che è nettamente la più rapida rispetto alle altre contendenti.

Un piazzamento che le consentirà di partire da un'ottima posizione anche in vista dell'inseguimento in programma domenica 13 febbraio alle 17 cinesi (ore 10 italiane).

A trionfare è l'imprendibile norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che mette in bacheca il secondo oro Olimpico in questa edizione rifilando mezzo minuto di distacco alla svedese Elvira Oeberg, la quale conquista l'argento.

Decisamente più attardate le altre italiane in gara. Lisa Vittozzi si piazza al 36° posto mentre Samuela Comola al 57°. Fuori dall'inseguimento di domenica Federica Sanfilippo, 82esima.

LA TOP DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR) 20:44.3

2 - Elvira OEBERG (SWE) +30.9

3 - Dorothea WIERER (ITA) +37.2

36 - Lisa VITTOZZI (ITA) +2:24.8

57 - Samuela COMOLA (ITA) +2:46.4

82 - Federica SANFILIPPO (ITA) +4:12.8

Dorothea Wierer: "Mi sono tolta un peso"

Così Dorothea Wierer attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali: “Le aspettative erano molto alte e tutti si aspettavano delle medaglie individuali, anche se sappiamo che il biathlon è uno sport complicato e tutto deve andare alla perfezione. Le critiche sono state tante nell’ultimo periodo, per questo motivo sono contenta che siamo riusciti come squadra a centrare l’obiettivo, perché tutto il team fra allenatori, skimen e direttore tecnico si fanno un “mazzo” enorme ogni giorno, perciò sono molto felice anche per loro. Non mi ricordo nulla delle sessioni di tiro, l’ultimo colpo a terra addirittura ha pizzicato il bersaglio, che fortunatamente poi si è chiuso, evidentemente la fortuna oggi era dalla mia parte. Nel tiro in piedi mi è venuto tutto automatico, come dovrebbe funzionare di solito. Non sempre è facile gestire la pressione, è stata una gara bella, sono sempre stata lucida e non ho pensato a nulla nell’ultimo giro, quando sentivo che il risultato era a portata di mano. Gli allenatori a un certo punto hanno smesso di darmi informazioni, ho capito che stavo andando forte e sapevo di essere in lizza per la medaglia. L’ultimo giro è stato molto duro sotto il profilo fisico, mi sentivo le gambe stanche perché forse sono partita troppo veloce, ho dato tutta me stessa e ce l’ho fatta. Mi sono tolta un peso enorme, sicuramente è una bella posizione per l’inseguimento di domenica visti i distacchi che ci sono in classifica, le previsioni parlano di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, ma non ci sarà tempo per pensarci”.

Queste le parole della neo campionessa Olimpica, Marte Olsbu Roeiseland: "Penso che oggi per me sia stata una gara perfetta. Ho fatto il meglio che potevo e penso che oggi sia una delle mie migliori gare di sempre. Ci sono riuscita alle Olimpiadi, non so cosa dire. Sto solo sorridendo ed è solo un giorno incredibile. Mi sento forte e naturalmente è difficile sciare qui, ma la mia forma è buona. Sono davvero emozionata".

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

12 febbraio

17:00 - 10km Sprint U

13 febbraio

17:00 - 10km Inseguimento D

18:45 - 12.5km Inseguimento U

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

