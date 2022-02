Beijing 2022, staffetta mista biathlon: oro Norvegia davanti a Francia e ROC

Olimpiadi, Staffetta mista biathlon: trionfa la Norvegia dopo un finale al cardiopalma

Il quartetto norvegese formato da Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Johannes Thingnes Boe e Tarjei Boe ha bissato l'oro di Sochi 2014 e migliorato l'argento vinto 4 anni fa a PyeongChang 2018.

La staffetta si è conclusa al termine di uno sprint esaltante, con Johannes Thingnes Boe che ha messo il naso davanti per vincere con il tempo di 1:06:45.6. Ha chiuso con meno di un secondo di vantaggio rispetto al francese Quentin Fillon Maillet. Eduard Latypov (ROC) ha invece finito a un secondo e mezzo di ritardo dalla vetta.

Nona invece l'Italia, rappresentata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini e Lukas Hofer.

Le condizioni molto ventose del poligono hanno cambiato più volte le carte in tavola e messo in difficoltà molti degli atleti e delle atlete in gara. La classifica ha quindi subito continui ribaltamenti, offrendo emozioni continue.

La staffetta mista - alla sua terza apparizione ai Giochi Olimpici Invernali - ha dunque aperto le danze per il biathlon a Pechino 2022.

LEGGI ANCHE: Ossessione Olimpiadi: Dorothea Wierer vuole il primo oro individuale.

Staffetta 4x6 km mista - Olimpiadi Biathlon: la top 10

I risultati completi della gara:

1 - NORVEGIA 1:06:45.7

2 - FRANCIA +0.9

3 - ROC +1.5

4 - SVEZIA +41.0

5 - GERMANIA +1:05.5

6 - BIELORUSSIA +1:14.6

7 - STATI UNITI +2:12.7

8 - SVIZZERA +2.20.4

9 - ITALIA +2.39.7

10 - AUSTRIA +2.58.6

LEGGI ANCHE: Lisa Vittozzi: dal bronzo di PyeongChang 2018 alle speranze di Beijing 2022.

Le parole degli azzurri al termine della staffetta mista

Le dichiarazioni degli atleti italiani raccolte dai canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali:

“Avevo le gambe abbastanza fredde – le parole di Dorothea Wierer – e mi sembrava di non andare avanti, la neve non aiuta perché è davvero lenta. Sono contenta che ho evitato la penalità in piedi: ci ho messo un po’ ma era importante chiudere con i colpi di riserva. Il tiro comunque è stato abbastanza buono”.

“La gara è partita bene con la sessione a terra – ha detto Thomas Bormolini -. Il vento era veramente difficile e nel tiro in piedi ho fatto un errore di troppo. E’ un peccato ma ho dato veramente il massimo”.

“Le ragazze ci hanno fatto sognare – ha detto Lukas Hofer -, la mia gara è partita in salita. Ho faticato sugli sci e mi sono portato la fatica anche al tiro. Ora devo resettare tutto e andare avanti. Nell’individuale si potrà capire qualcosa in più”.

LEGGI ANCHE: Discipline a confronto, trova le differenze: le specialità del biathlon.

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

7 febbraio

17:00 - 15km Individuale D

8 febbraio

16:30 - 20km Individuale U

11 febbraio

17:00 - 7.5km Sprint D

12 febbraio

17:00 - 10km Sprint U

13 febbraio

17:00 - 10km Inseguimento D

18:45 - 12.5km Inseguimento U

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

LEGGI ANCHE: Come seguire il biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.