Biathlon: Fillon Maillet vince l’oro Olimpico nello 20km individuale maschile

Quentin Fillon Maillet firma il primo oro per la Francia a Beijing 2022

L'asso del biathlon francese Quentin Fillon Maillet è stato una scheggia sugli sci cancellando di fatto le penalità accumulate al poligono conquistando la medaglia d'oro individuale nella 20km maschile a Pechino 2022.

Fillon Maillet è solo il secondo transalpino dopo Martin Foucade a Sochi 2014 a salire sul gradino più alto del podio in questo evento. Il 29enne aveva conquistato pochi giorni fa la medaglia d'argento nella staffetta mista 4x6km.

Il francese ha quindi dovuto affidarsi alla velocità sugli sci dopo che aver mancato due bersagli al poligono nel corso della gara.

Fillon Maillet ha tagliato il traguardo con un tempo di 48:47.4, battendo il bielorusso Anton Smolski (49:02.20) di quasi 15 secondi. Il norvegese Johannes Thingnes Boe, fresco campione Olimpico nella staffetta, ha anche mancato due bersagli, ma è comunque riuscito ad appendersi al collo la seconda medaglia della rassegna.

Tra gli italiani è Dominik Windisch il migliore, che arriva 14° dopo aver commesso due errori al poligono. Più attardati i suoi connazionali Lukas Hofer (27), Didier Bionaz (48) e Thomas Bormolini (63).

LEGGI ANCHE: Discipline a confronto, trova le differenze: le specialità del biathlon.

LA TOP 10 DELLA 20KM INDIVIDUALE DI BIATHLON ALLE OLIMPIADI E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Quentin FILLON MAILLET (FRA) 48:47.4

2 - Anton SMOLSKI (BLR) +14.8

3 - Johannes Thingnes BOE (NOR) +31.3

4 - Maxim TSVETKOV (ROC) +34.9

5 - Scott GOW (CAN) +1:05.6

6 - Benedikt DOLL (GER) +1:07.01

7 - Roman REES (GER) +1:21.6

8 - Tarjei BOE (NOR) +1:29.6

9 - Fabien CLAUDE (FRA) +1:38.1

10 - Alexander LOGINOV (ROC) +1:40.2

14 - Dominik WINDISCH (ITA) +2:38.2

27 - Lukas HOFER (ITA) +3:56.2

48 - Didier BIONAZ (ITA) +5:57.3

63 - Thomas BORMOLINI (ITA) +7:01.2

LEGGI ANCHE: Ossessione Olimpiadi: Dorothea Wierer vuole il primo oro individuale.

Fillon Maillet: "Non mi aspettavo la vittoria dopo 2 errori al tiro"

Le parole del Campione francese al termine della gara: "È incredibile. Quattro anni fa per me non sono state Olimpiadi facili. Non pensavo di poter vincere dopo aver commesso due errori al poligono. Magari mi sarei aspettato un podio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato lungo la mia strada per diventare Campione. Ho sempre sognato un'Olimpiade come questa".

LEGGI ANCHE: Biathlon Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

11 febbraio

17:00 - 7.5km Sprint D

12 febbraio

17:00 - 10km Sprint U

13 febbraio

17:00 - 10km Inseguimento D

18:45 - 12.5km Inseguimento U

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

LEGGI ANCHE: Come seguire il biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.