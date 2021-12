Grandi rivalità Olimpiche Invernali: Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Laegreid

L'inizio della scorsa stagione nel biathlon maschile era atteso con ansia dagli appassionati.

Chi ha un interesse di lungo corso per questo sport è abituato al fatto che non ci sia un leader assoluto. Martin Fourcade ha vinto la classifica generale di Coppa del Mondo per 7 volte di seguito, ma ha sempre dovuto lottare duramente. Negli ultimi anni, il suo principale rivale era il norvegese Johannes Thingnes Bø.

I due atleti hanno lottato l'uno contro l'altro a un livello altissimo. Così, quando Fourcade ha annunciato il suo ritiro nella primavera del 2020, è sorta la domanda: chi avrebbe gareggiato alla pari con l'irraggiungibile Bø? Non sembravano esserci candidati certi, ma la prima tappa della stagione 2020/21 ha rassicurato i fan sul fatto che Johannes non sarebbe rimasto senza un degno avversario.

Il nuovo arrivato

Nella prima gara della stagione 2020/2021, Bøe è stato sfidato dal suo più giovane connazionale Sturla Holm Laegreid. Quest'ultimo ha coperto 20 bersagli su 20, vincendo la gara individuale. Johannes, pur mancandone uno solo, è arrivato a quasi 20 secondi dal vincitore. In precedenza, questa precisione gli era solitamente stata sufficiente per salire sul gradino più alto del podio.

Per Laegreid si trattava della quinta gara in Coppa del Mondo e la sua vittoria è stata quindi presa con cautela. Nello sport, a volte le sorprese accadono. Tuttavia, Sturla ha dimostrato di essere non essere lì per caso. La scorsa stagione ha vinto 7 gare individuali, due delle quali ai Campionati del Mondo di Pokljuka (Slo). In totale, Legreid si è appeso al collo 4 ori ai Mondiali in Slovenia. Un risultato precedentemente raggiunto solo da leggende come Ole Einar Bjørndalen, Martin Fourcade ed Emil Hegle Svendsen.

Bø non ha avuto lo stesso successo nella rassegna iridata. Ha vinto il bronzo nell'inseguimento e l'oro nella staffetta (insieme a Laegreid). Tuttavia, l'esperto Johannes è arrivato davanti al nuovo arrivato nella classifica generale di Coppa del Mondo. Sturla ha lottato per la coppa di cristallo fino all'ultima tappa della stagione, perdendo per soli 13 punti.

Punti di forza e deboli

Il successo di Laegreid è stato possibile grazie alla sua precisione al tiro, con una percentuale del 92,6% di bersagli centrati. Solo l'austriaco Simon Eder ha saputo far meglio, grazie al suo 93,33%. "Forse una volta ero un modello per Sturla, ma ora sono io stesso a chiedergli qualcosa", ha ammesso Bø.

Dopo una stagione difficile, Johannes ha prestato particolare attenzione allo sparo. A maggio si è trasferito insieme alla sua famiglia a Kongsvinger, a 90 km da Oslo, e ha costruito un poligono di tiro nel suo cortile. Da parte sua, Laegreid ha sottolineato la sua velocità nello sci di fondo prima dell'inizio della nuova stagione: "Johannes può sciare velocemente senza alcuno sforzo apparente, sembra che non gli costi nulla. È questo che gli invidio".

Una rivalità che non intacca l'amicizia

La nuova stagione di Coppa del Mondo di biathlon è iniziata la settimana scorsa. Laegreid ha vinto la gara iniziale, ma Bø ha fatto meglio di lui in quella successiva. Il duello continua e dovrebbe raggiungere l'apice ai Giochi Olimpici di Beijing 2022. Entrambi non escludono di saltare le gare di Coppa per arrivare nella forma migliore alla principale competizione invernale.

Nonostante il serio dualismo per il titolo di miglior atleta del biathlon maschile, Bø e Laegreid vanno d'accordo tra loro. "Al poligono o quando incontravo Fourcade nel corridoio dell'hotel, l'atmosfera non era particolarmente calda. Con Sturla, è il contrario. Sono molto felice di questo ed è importante specialmente per la squadra", ha ammesso Johannes.

Beijing 2022 sarà la terza Olimpiade per Bø. Ai Giochi del 2014 a Sochi non ha superato l'undicesima posizione, ma a PyeongChang 2018 ha conquistato un oro e due argenti. Laegreid parteciperà ai primi Giochi Olimpici della sua carriera, dove cercherà di confermare il suo status di quattro volte campione del mondo in carica.