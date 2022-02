Fillon Maillet è oro nell'inseguimento maschile del biathlon: è la sua quarta medaglia a Beijing 2022. Hofer ritrovato, è quarto

Un Quentin Fillon Maillet incredibile che riesce a sfidare persino la bufera, fermando il vento di Beijing 2022.

È il francese il nuovo campione Olimpico nella pursuit maschile del biathlon, autore di una prova perfetta al poligono e imprendibile sugli sci. Si tratta inoltre della quinta vittoria consecutiva nell'inseguimento: il record è di sei vittorie di seguito, e appartiene a un certo Martin Fourcade.

Condizioni complesse, gara nella bufera e folate di vento irregolare a rendere le condizioni difficili per tutti ma non per il gallico, che riesce a mantenere il distacco di 29.6 secondi rispetto al norvegese Tarjei Boe, che si prende la medaglia d'argento.

Grande prestazione sugli sci per il ROC Eduard Latypov (+35.3) che ha la meglio sull'azzurro Lukas Hofer, e si va a prendere l'ultimo posto sul podio, lasciando la medaglia di legno all'italiano.

Tuttavia, è stata una grande prova per Hofer, sia ai poligoni a terra che in piedi: è stato l'unico, insieme al francese d'oro, a fare zero errori al tiro, fermato però dal biatleta del ROC che ha saputo mantenere la piazza con una sciata molto solida fino alla fine.

Grande delusione per il secondo fratello Boe, Joahnnes Thingnes (NOR): uno dei favoriti della vigilia, ha terminato in quinta posizione, particolarmente penalizzato dal vento irregolare, soprattutto negli ultimi due poligoni.

TLe parole di Lukas Hofer e J.T. Boe a fine gara

Ecco le dichiarazioni del biatleta azzurro ai microfoni della Rai:

C'ho provato fino alla fine, però purtroppo nell'ultimo giro non sono bastate le ultime forze che ho cercato di dare in salita. Ho cercato di dare un'accelerata, ci ho creduto ancora, ma mancavano sempre cinque metri per chiudere il buco. Quando sono arrivato su mi sono ricordato una bellissima gara di anni fa a Oberhof con lo stesso vento e lo stesso meteo, anche lì ho fatto quattro zeri al poligono. Lì bastò per il terzo posto, oggi è mancato poco. Mi fa tanta rabbia, ma ho dato il massimo. Certo che fa morale, la forma sta salendo dopo la prima settimana difficile in cui ho avuto i problemi che ho sofferto per tutta la stagione. La speranza sale per le prossime due gare, ma resta una delusione perché ero vicinissimo.

Joannes T. Boe sulla gara e la sua performance:

"E' stata una gara dura in pista con la neve. È stata una grande lotta e anche in condizioni difficili. Avevi vento, gambe stanche, mente stanca e cuore che batteva - non è stato facile"."Ho recuperato una decina di secondi durante quella sessione di tiro sugli altri. Ho mancato due proiettili e ho visto il podio volare via. Ho iniziato a pensare alla staffetta subito dopo".

Il programma delle gare di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale Biathlon

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

15 febbraio

17:00 - 4x7.5km Staffetta U

16 febbraio

15:45 - 4x6km Staffetta D

18 febbraio

17:00 - 15km Mass Start U

19 febbraio

17:00 - 12.5km Mass Start D

