Momento Olimpico del 16 febbraio: Arianna Fontana sale a quota 11 e supera Stefania Belmondo

Arianna Fontana: un record battuto all'ultima gara delle Olimpiadi di Beijing 2022

Una piccola esitazione delle avversarie a 3 giri dal termine della gara e la Campionessa azzurra che ne approfitta passando dal quarto al secondo posto. Una posizione che avrebbe poi conservato nel rush finale per appendersi al collo una straordinaria medaglia d'argento nei 1500 metri dello short track.

Si sono concluse così le Olimpiadi di Beijing 2022 per Arianna Fontana, che rientra a casa dalla Repubblica Popolare Cinese con un oro, un argento e un bronzo messi in bacheca. Un bottino che ricalca alla perfezione quello ottenuto 4 anni fa a PyeongChang 2018, quando pure in quell'occasione arrivò l'oro nei suoi amati 500 metri poi bissato pochi giorni fa.

Un tris di podi che consente alla saetta lombarda di portarsi a quota 11 medaglie Olimpiche in carriera, suddivise in 5 edizioni consecutive a partire da Torino 2006, quando aveva solamente 15 anni.

Ne ha fatta di strada Arianna da allora. Un lungo percorso durato ben 16 anni che l'ha portata prima a eguagliare a poi a superare il record di 10 medaglie vinto dalla leggenda del fondo Stefania Belmondo ai Giochi Invernali.

Con i suoi 11 titoli, la portabandiera tricolore di PyeongChang 2018 diventa così la seconda atleta italiana con più podi Olimpici Invernali ed Estivi di sempre considerando atleti di entrambi i sessi, alle spalle solamente dello schermidore Edoardo Mangiarotti che rimane in testa a quota 13.

E chissà che proprio questo primato che ancora le manca, unito alla possibilità di chiudere il cerchio di una carriera straordinaria nella cornice casalinga di Milano Cortina 2026, non convinca la 31enne a proseguire per un altro quadriennio e disputare così la sua sesta Olimpiade da protagonista.

Tutte le medaglie Olimpiche di Arianna Fontana

Torino 2006

Staffetta femminile: bronzo

Vancouver 2010

500 metri: bronzo

Sochi 2014

500 metri: argento

1500 metri: bronzo

Staffetta femminile: bronzo

PyeongChang 2018

500 metri: oro

Staffetta femminile: argento

1000 metri: bronzo

Beijing 2022

500 metri: oro

Staffetta mista: argento

1500 metri: argento

Arianna Fontana: "Un'Olimpiade fantastica"

Ecco le dichiarazioni di Arianna Fontana dopo aver vinto la terza medaglia personale a Beijing 2022 (undicesima in cinque edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, record italiano per le Olimpiadi "bianche"), l'argento nei 1500m donne, vinti dalla coreana Choi:

Sul bilancio di Beijing 2022:

"La mia miglior Olimpiade? Sembra follia dirlo perché ci pensavo già a Sochi, quella era stata una grande Olimpiade per me. A PyeongChang poteva andare meglio e qui è andata addirittura meglio, è stato fantastico".

Sulla sua presenza a Milano Cortina 2026:

"C'è molto da pensare adesso. Mancano quattro anni, stanno succedendo tante cose e tanto è successo prima di arrivare qui. Non so, se le cose dovessero restare tali sarebbe difficile per me continuare così".

Sulla finale dei 1500m:

"È stata una gara fantastica, era veloce e tutte e tre lottavamo per l'oro alla fine. È stato veramente eccitante, sono sicuro che per la gente che ci ha guardato lo sia stato pure. Alla fine quattro anni fa Choi ha vinto i 1500, io i 500 e Suzanne i 1000, quindi fare lo stesso quattro anni dopo è fantastico."

