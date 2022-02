Arianna Fontana: "Gara fantastica e Olimpiade incredibile"

Ecco le dichiarazioni di Arianna FONTANA dopo aver vinto la terza medaglia personale a Beijing 2022 (undicesima in cinque edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, record italiano per le Olimpiadi "bianche"), l'argento nei 1500m donne, vinti dalla coreana Choi:

Sul bilancio di Beijing 2022:

"La mia miglior Olimpiade? Sembra follia dirlo perché ci pensavo già a Sochi, quella era stata una grande Olimpiade per me. A PyeongChang poteva andare meglio e qui è andata addirittura meglio, è stato fantastico. Volevo chiudere nel miglior modo possibile, sono veramente felice per come sia finita. Sono felice che abbia vinto Choi, sono felice per come ho pattinato e di essere stata in grando di tornare dopo i 1000m. Non era facile mantenere la concentrazione. Gara dopo gara, ero pronta, ma in questa ho dato tutto. Era l'ultima e quando ho superato il traguardo ero sopraffatta di nuovo".