Mikaela Shiffrin nella discesa della combinata in gara con gli sci di Sofia Goggia: "Vola Mika, tu puoi farlo" 

Mikaela Shiffrin ha svelato un curioso aneddoto avvenuto prima della sua buona prestazione nella discesa libera della combinata alpina femminile a Beijing 2022, prestazione purtroppo per lei non coronata da una medaglia dopo la sua uscita nello slalom.

Come aveva anticipato un'altra leggenda come Lindsey Vonn parlando alla televisione americana, la Schriffin ha utilizzato un paio di sci prestati da Sofia Goggia, che recentemente ha vinto l'argento olimpico della discesa libera dopo aver incredibilmente recuperato da un infortunio.

Come confermato dalla stessa Shiffrin al traguardo giovedì 17 febbraio, l'italiana le ha anche lasciato un foglietto sugli sci con su scritto: "FLY MIKA, YOU CAN"

"Sono gli sci con cui sta attualmente gareggiando e con cui si sta allenando", ha detto la 26enne alla NBC.

"Non le servivano più perché non gareggia più qui, quindi ho potuto provarli ieri. E oggi ci ho sciato. In realtà c'era anche scritto un piccolo messaggio su un foglietto adesivo. Quando l'ho visto all'inizio mi sono quasi messo a piangere... Era qualcosa come: 'Puoi volare con questi sci', o qualcosa del genere.

Ha poi aggiunto: "Una cosa di cui puoi essere certa è che Sofi è una vincente, ha degli sci incredibili, il suo tecnico sta facendo un lavoro fantastico, ma vince le gare anche per il suo talento, formano un team perfetto. Io sono felice di aver trovato subito un buon feeling con questi sci e ho provato a volare al massimo".

Shiffrin e Goggia sono sponsorizzate dallo stesso produttore e quattro anni fa, la due volte medaglia d'oro olimpica Shiffrin aveva prestato i suoi sci a Ester Ledecka quando vinse la medaglia d'oro nel super G a PyeongChang 2018.

“Prima di sciare, quando passi in rassegna gli sci a disposizione, poi usi quello che vuoi e magari ne scegli un paio diverso dal solito, e i tuoi li rimetti via. Questo è un po' quello che è successo con me ed Ester in Corea del Sud, quando ha utilizzato i miei sci nel super G", ha spiegato la Shiffrin.

Negli ultimi giorni l'atleta nata in Colorado ha sempre manifestato pubblicamente il suo grande sostegno per la rientrante Goggia.

Adesso è in buona posizione per vincere la sua prima medaglia a Beijing 2022 dopo aver terminato la discesa libera a 0,56 secondi dalla leader Christine Scheyer (Austria ) nella prima parte della combinata alpina femminile giovedì 17 febbraio.

Le migliori in discesa partiranno per prime nello slalom speciale che deciderà il podio, in programma alle 14:00 locali. Il coach della Shiffrin, Mike Day, disegnerà il tracciato.

Il programma di Mikaela Shiffrin - Combinata femminile a Beijing 2022- 17 febbraio

Discesa libera della combinata femminile

10:30 - 12:00 (ora Pechino)

Slalom speciale della combinata femminile - medaglie

14:00 - 15:19 (ora Pechino)

