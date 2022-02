Short track a Beijing 2022 – Tutti i risultati, i momenti top e i record

Lo short track ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 è stato ricco emozioni, vittorie inaspettate e record storici. Shaoang Liu ha portato all'Ungheria la sua prima medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi Invernali, mentre Hanne Desmet ha vinto la prima medaglia in assoluto per il Belgio in questo sport.

Lo short track femminile di Beijing 2022 ha visto in pista l'emozionante rivalità tra l'italiana Arianna Fontana e l'olandese Suzanne Schulting. L'olandese si è aggiudicata 4 medaglie - due ori, un argento e un bronzo - e due nuovi record Olimpici nei 500 m e nei 1000 m, quest'ultimo è anche un record mondiale. La leggenda italiana passerà alla storia, dopo aver aggiunto altre tre medaglie alla sua collezione, per essere diventata l'atleta Olimpica invernale più titolata d'Italia.

Per quanto riguarda gli uomini, le stelle cinesi hanno incantato il pubblico di casa quando Ren Ziwei e Li Wenlong si sono assicurati argento e oro nei 1000 m metri. Hwang Dae-heon ha portato gioia alla Corea del Sud diventando campione Olimpico nei 1500 m, mentre il debuttante Olimpico Steven Dubois del Canada ha conquistato un posto sul podio tre volte, vincendo un oro, un argento e un bronzo. Il veterano Olimpico Charles Hamelin ha vinto una storica sesta medaglia.

I 3 momenti migliori

1. La squadra cinese domina la staffetta mista

Il debutto della staffetta mista è stato solo un anticipo di ciò che sarebbe successo sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Beijing. L'evento è stato incluso per la prima volta nel programma Olimpico e Qu Chunyu, Fan Kexin, Wu Dajing e Ren Ziwei hanno vinto l'oro per la nazione ospitante e hanno scritto il loro nome nei libri di storia. Quando hanno tagliato il traguardo al primo posto, non solo hanno ottenuto il primo oro nella staffetta mista di short track nella storia delle Olimpiadi, ma è stata anche la prima medaglia per la Repubblica Popolare Cinese alle Olimpiadi Invernali casalinghe. La fine della gara è stata entusiasmante, decisa al fotofinish, con la squadra cinese che ha battuto l'Italia (argento) e con il quartetto ungherese che ha vinto il bronzo.

LEGGI ANCHE: Momento Olimpico del 7 febbraio: Fontana è oro e raggiunge Stefania Belmondo a 10 medaglie.

Cina, Squadra mista short track Foto di 2022 Getty Images

2. La nona medaglia Olimpica di Arianna Fontana

All'inizio dei Giochi, le aspettative erano alte per la veterana Olimpica Arianna Fontana. La domanda più grande era se sarebbe diventata l'atleta di short track più vincente della storia. Per farlo, aveva bisogno di vincere una medaglia. Il mito italiano ha realizzato l'impresa nella prima gara disputata a Beijing 2022 con un argento nella staffetta mista. Pochi giorni dopo è tornata sul ghiaccio per dimostrare ancora una volta che non c'è nessuno all'altezza delle sue abilità nei 500 m e ha difeso il suo titolo Olimpico di PyeongChang 2018. Ha concluso la sua prestazione stellare ai Giochi Olimpici Invernali con un argento nei 1500 m, la sua undicesima medaglia assoluta. Semplicemente leggendaria.

LEGGI ANCHE: Momento Olimpico del 16 febbraio: Arianna Fontana sale a quota 11 e supera Stefania Belmondo.

Arianna Fontana (ITA) dopo aver vinto la sua decima medaglia Olimpica. Foto di 2022 Getty Images

3. Le olandesi vincono l'oro e mandano un bacio al cielo

La Corea del Sud ha vinto tutte le medaglie d'oro nella 3000m staffetta femminile a tutti i Giochi tranne uno dopo Nagano 1998. Tuttavia, a Beijing le olandesi hanno vinto una finale piena di emozioni. Dopo aver tagliato il traguardo con un tempo record Olimpico di 4:03.409, la squadra ha dedicato la medaglia d'oro alla compagna di squadra Lara Victoria van Ruijven, scomparsa nel 2020. Sul podio, hanno mandato un bacio al cielo. La Corea del Sud ha vinto l'argento e la Repubblica Popolare Cinese il bronzo.

LEGGI ANCHE: L'Italia è bronzo Olimpico a Beijing 2022 nella staffetta maschile di short track! Oro Canada, argento Corea del Sud.

La squadra dei Paesi Bassi festeggia la medaglia d'oro dopo la finale della 3000m staffetta femminile Foto di Justin Setterfield

Le dichiarazioni

Sono venuta per questo. Pensavo 'questa è la mia occasione, ci proverò, proviamoci'. Volevo vincere, volevo tagliare il traguardo per prima e quando ci sono riuscita è stata un'esplosione di emozioni. Essere in finale con Suzanne e Kim è stato fantastico. Essere lì con atlete così grandi. È stata una grande finale e combattere in quel modo con loro l'ha resa ancora migliore.

Arianna Fontana (ITA) dopo aver vinto l'oro nei 500 m

Sono molto orgoglioso di essere arrivato al top e sono grato a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me fino alla fine. Oggi ho realizzato una grande gara e sono stato in grado di portare in pista la giusta strategia. Dopo aver finito la gara ho guardato il mio telefono: c'erano così tanti messaggi che non sono riuscito a leggerli tutti. Oggi è il giorno migliore della mia carriera.

La reazione di Daeheon Hwang (KOR) dopo aver vinto l'oro nei 1500 m

Ho baciato il ghiaccio perchè amo così tanto lo short track, amo questa competizione. Grazie di tutto, grazie alla competizione, ai miei compagni di squadra e alla pista.

Fan Kexin (CHN) dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella staffetta femminile 3000 m

Elenco di tutte le medaglie dello Short Track a Beijing 2022