Tutto quello che bisogna sapere sullo slalom parallelo a squadre di Beijing 2022

Per valorizzare la parità di genere ai Giochi, gli eventi misti sono ormai diventati un elemento centrale del programma Olimpico. A Beijing 2022, ne saranno presenti 9 di cui 4 nuovi.

Ai Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno ci sarà nuovamente lo slalom parallelo a squadre miste.

Dopo il suo spettacolare debutto a PyeongChang 2018, questo evento sarà l'ultimo dello sci alpino che si svolgerà a Beijing 2022. E nessuno dovrebbe perderselo!

Il format dello slalom parallelo a squadre di Beijing 2022

Lo slalom parallelo a squadre miste sta lentamente diventando una tradizione degli sport invernali. È entrato nel programma dei Campionati del Mondo da un decennio e ha fatto il suo debutto Olimpico a PyeongChang 2018.

Il formato è lo stesso degli ultimi Giochi Olimpici Invernali, con le 16 migliori squadre di sci alpino che si affrontano in turni a eliminazione diretta. L'evento inizia con gli ottavi di finale, seguito da quarti, semifinali e finale.

Ogni squadra può includere fino a sei sciatori e durante ogni turno. Quattro sciatori di ogni paese (due uomini e due donne) ne affrontano altrettanti di un'altra nazione. Come nelle altre gare di slalom parallelo, due avversari sciano contemporaneamente su due percorsi identici, che si trovano uno accanto all'altro lungo la pista. Il vincitore di ogni sfida conquista un punto per la sua squadra. Se entrambi gli atleti cadono o saltano una porta, chi arriva più lontano si prende il punto.

La squadra con più punti dopo le 4 gare vince. Se il punteggio è 2-2, vince quella con il miglior tempo complessivo.

Come seguire lo slalom parallelo a squadre di Beijing 2022

Lo slalom parallelo a squadre miste ai Giochi di Pechino si svolgerà il 19 febbraio 2022. Gli ottavi di finale partiranno alle 11 ora locale. Seguiranno poi i quarti, le semifinali e le finali che dovrebbero iniziare alle 12:46.

L'evento si svolgerà al National Alpine Ski Center di Yanqing.

Cosa rende lo slalom parallelo a squadre così speciale?

Nel panorama dello sci alpino, lo slalom parallelo a squadre miste è un evento unico. Prendete l'intensità di un duello tra due sciatori che corrono fianco a fianco, metteteci l'emozione di una gara a squadre e aggiungete la trepidazione per l'ultima sfida inserita nel calendario dello sci alpino ai Giochi. Otterrete così gli ingredienti perfetti per una competizione da non perdere.

"Penso sia un evento molto divertente. È nuovo e stiamo ancora cercando di capire come funziona. Ma sia gareggiare con qualcuno testa a testa che essere in grado di allenarsi e competere insieme ai ragazzi è molto divertente", ha detto Megan McJames degli Stati Uniti a Reuters a PyeongChang 2018.

"Il percorso è breve, quindi devi essere più preciso rispetto allo slalom e al gigante. È una competizione fantastica, che dovrebbe continuare", ha detto Michael Matt dopo aver vinto la medaglia d'argento a PyeongChang.

Chi va tenuto d'occhio nello slalom parallelo a squadre miste di Beijing 2022?

La Svizzera ha conquistato il titolo inaugurale della manifestazione a squadre di sci alpino a PyeongChang 2018. In finale, Denise Feierabend, Daniel Yule, Wendy Holdener e Ramon Zenhaeusern hanno sconfitto l'Austria. A Pechino, cercheranno quindi di difendere il loro primato.

Ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino non mancheranno però i pretendenti al trono. La Norvegia ha vinto questa gara ai Campionati del Mondo del 2021, oltre che il bronzo Olimpico in Corea del Sud.

Anche Svezia e Germania sono salite sul podio ai Mondiali 2021 di Cortina d'Ampezzo e tenteranno di restarci pure alle Olimpiadi. Non va infine dimenticata la Francia, che può contare su Alexis Pinturault, vincitore della Coppa del Mondo generale di sci alpino nel 2021.