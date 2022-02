Beijing 2022, ancora Svizzera nella combinata femminile. Oro Gisin su Holdener e super bronzo Italia con Brignone 

Epico finale per l'Italski en rose, con Federica Brignone che vince uno splendido e storico bronzo nella combinata, primo di sempre per lo sci femminile, dietro alle svizzere Michelle Gisin, che bissa l'oro di quattro anni fa, e Wendy Holdener, che si migliora rispetto alla Corea dov'era giunta terza.

A Yanqing era in programma il penultimo evento dello sci alpino Olimpico, la combinata femminile, con Mikaela SHIFFRIN, Michelle Gisin, Wendy Holdener e Federica Brignone tra le aspiranti per una medaglia.

E dopo la discesa, prima prova del programma, nella top five c'è proprio Shiffrin (argento 4 anni fa in Corea), desiderosa di vincere la sua prima medaglia ai Giochi, l'austriaca Christine SCHEYER seconda per un solo centesimo la ceca Ester LEDECKA, terza l'altra austriaca Ramona SIEBENHOFER e quarta la francese Romane MIRADOLI. Con le slalomiste elvetiche Michelle GISIN e Wendy HOLDENER in agguato appena oltre la top ten.

Tra le italiane, ottava Federica BRIGNONE e nona Nicol DELAGO, pronte a tentare l'assalto al podio sfruttando le uscite delle favorite.

E in slalom succede puntualmente il patatrac, con Shiffrin fuori ancora una volta dopo poche porte, e così al suo posto sul podio Olimpico ci finisce una splendida Brignone (2:27.52), che fa un capolavoro tra i pali stretti perla seconda medaglia ai Giochi e terza personale, entrando in un ristretto club di atleti italiani con 3 allori invernali (tra cui Deborah Compagnoni e Isolde Kostner).

Ai primi due posti della gara salgono le due big svizzere, Gisin (2:25.67) e Holdener (2:25.67), con la prima che bissa l'oro Olimpico nella specialità vinta in Corea, facendo decollare definitivamente il medagliere elvetico Olimpico a Beijing 2022: 9 medaglie e due a testa per Gisin (bronzo in super-g) e Holdener (bronzo in slalom).

La squadra femminile italiana tocca quota 4 medaglie, 2 di Brignone, e salva il bilancio dello sci azzurro, anche se il settore maschile esce con le ossa rotte da Giochi. Per l'Italia sono 16 i metalli vinti, secondo miglior risultato di sempre dopo i 20 di Lillehammer 1994.

seguono aggiornamenti

IL PODIO OLIMPICO DELLA COMBINATA FEMMINILE

Michelle Gisin (SUI), 2:25.67 Wendy Holdener (SUI), 2:25.67 Federica Brignone (ITA), 2:27.52

LEGGI ANCHE: come seguire lo sci alpino a Beijing 2022

Sci alpino alle Olimpiadi: le prossime gare

Sede: Centro Nazionale di Sci Alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste