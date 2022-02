Gigante femminile, trionfa Hector davanti a una splendida Brignone

Spettacolo e sorprese nel gigante, evento di apertura del programma dello sci Olimpico femminile, domato dalla svedese Sara Hector, che batte di 28 centesimi l'azzurra Federica Brignone e di 72 la svizzera Lara Gut-Behrami.

La prima manche sulla neve aggressiva della "Ice River" di Yanqing è stata teatro di un'ecatombe delle favorite, tra cui la campionessa Olimpica in carica, Mikaela Shiffrin (USA), eliminata dopo poche porte insieme all'azzurra Marta Bassino.

Le uniche top del ranking a non cadere nei tranelli del tracciato sono la svedese Sara Hector, dominatrice della stagione e capace di vincere nel gigante Olimpico 30 anni dopo la mitica Pernilla Wiberg, e l'azzurra Federica Brignone, splendida seconda, che migliora il terzo posto di Pyeongchang con due manche solidissime.

Al terzo posto un altrettanto incredibile Lara Gut-Behrami, che con un gran recupero nella seconda manche centra il secondo podio Olimpico dopo quello (in discesa) di Sochi 2014.

Per la 29enne Hector, alla sua terza esperienza alle Olimpiadi e dominatrice della stagione in gigante, è il primo podio Olimpico in carriera, arrivato grazie a due manche perfette. La 31enne Brignone, invece, non eccelsa quest'anno nella specialità, diventa la più anziana atleta a salire sul podio Olimpico del gigante: "Quattro anni fa ero terza, e prima di venire qui ho detto che se fossi tornata con una medaglia sarebbe stato un grande sogno per me. Farlo alla prima gara, è incredibile", le prime della valdostana.

Le prime dichiarazioni della neocampionessa Olimpica di slalom gigante, Sara Hector: "Sono orgogliosa, è stata una gara dura, è un sogno, qualcosa per cui ho lavorato duramente, sapevo che Federica aveva sciato bene e mi sono detta che avrei dovuto spingere al massimo. È bellissimo".

Ecco invece le parole di Federica Brignone: "Sono venuta qui senza un podio nello slalom gigante. Sto migliorando sempre più con la mia fiducia quest'anno, ma il gigante è sempre stato come 'OK, sto facendo una manche OK, o qualche tratto OK', ma mai due manche complete. Oggi ero davvero concentrata e quando ho messo gli sci per la seconda manche nonostante la lunga attesa in partenza, in qualche modo ero calma. Sapevo che dovevo solo sciare, pensavo alla mia sciata, e quando sono arrivata al cancelletto ho detto, 'è solo una gara di sci'. Ero davvero concentrata, e questa è stata la cosa più importante per me oggi".

E quelle di Lara Gut-Behrami: "Torno sul podio dopo tanti anni e in una specialità che amo come il gigante, ho avuto una stagione difficile, tra cui il Covid, e sono felicissima perché non ho mai mollato, ho lottato e per fortuna sono arrivata in condizione a Pechino".

IL PODIO DELLO SLALOM GIGANTE OLIMPICO FEMMINILE

Sara Hector (SWE), 1:55.69

Federica Brignone (ITA), 1:55.97

Lara Gut-Behrami (SUI), 1:56.41

L'appuntamento con lo sci è già per domani, martedì 8 febbraio, con il super-g maschile, gara in cui gli azzurri Paris e Innerhofer cercano riscatto dopo la discesa libera di oggi. Le donne invece tornano in pista mercoledì 9 nello slalom, con Brignone che dovrebbe essere al via.

Sci alpino a Beijing 2022: le prossime gare

Sede: Centro nazionale di sci alpino di Yanqing

Gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Martedì 8 febbraio

11:00 Super-g maschile

Mercoledì 9 febbraio

10:15/13:45 Slalom femminile

Giovedì 10 febbraio

10:30/14:15 Combinata maschile

Venerdì 11 febbraio

11:00 Super-g femminile

Domenica 13 febbraio

10:15/13:45 Slalom gigante maschile

Martedì 15 febbraio

11:00 Discesa libera femminile

Mercoledì 16 febbraio

10:15/13:45 Slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

10:30/14:00 Combinata femminile

Sabato 19 febbraio

11:00 Slalom parallelo a squadre miste