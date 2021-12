Les biathlètes françaises s'offrent le relais d'Östersund 

L'équipe de France de biathlon tient sa première victoire de l'hiver. Et quelle victoire ! Ce dimanche 5 décembre, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont survolé le relais féminin d'Östersund. En 1 h 10 min 30 s 3, elles se sont imposées avec presque une minute d'avance sur la Biélorussie. Pour monter sur la troisième marche du podium, la Suède d'Hanna Öberg a pris le meilleur sur la Norvège de Marte Olsbu Roeiseland dans la dernière ligne droite.

Anais Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet ont su parfaitement enchaîner après être montées sur le podium de la poursuite. Grâce à elles, l'équipe de France avait déjà fait la différence à la mi-course. Seule la Biélorussie était parvenue à suivre son rythme. Les autres nations pointaient déjà à plus de 45 secondes.

Pour s'envoler vers la victoire, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont été aussi efficaces sur le pas de tir que rapides sur les skis. Avant un ultime tour tout en gestion de la dernière relayeuse tricolore, l'écart sur les Biélorusses avait largement dépassé la minute.

En s'imposant à Östersund, les Bleues ont gagné leur premier relais féminin depuis janvier 2019.

« C'était du beau travail d'équipe bien construit, c'était vraiment beau », a savouré Anaïs Bescond au micro de La Chaîne L'Équipe.

À LIRE AUSSI : Les différences entre les courses de biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le film du relais femmes de biathlon à Östersund

Le premier relais féminin de la saison a mis du temps à se décanter. Il y a eu peu d'échecs lors du premier passage sur le pas de tir. Le ROC sortait en tête, mais les 13 premières biathlètes se tenaient en moins de dix secondes.

Kristina Reztsova a permis au ROC de garder la tête après le premier tir debout du jour. Anais Bescond a eu besoin d'utiliser deux balles de pioches et a reculé au neuvième rang à 17 secondes de la tête de la course. Au moment de transmettre le témoin à Anaïs Chevalier-Bouchet, son retard sur le ROC était toujours le même, mais elle était remontée au sixième rang.

Le deuxième relais a véritablement lancé les Tricolores vers la victoire. La biathlète en tête du classement de la Coupe du monde de sprint a ramené les Bleues dans le groupe de tête. En réalisant un 10/10 sur le pas de tir, elle a lancé un duel avec la Biélorussie de Dzinara Alimbekava. Dans la même seconde, elles avaient déjà fait l'écart. L'Allemande Hermann pointait à 40 secondes alors que l'Italienne Wierer, la Norvégienne Eckhoff et la Suédoise Brorsson étaient distancées après être passées sur l'anneau de pénalité.

La deuxième moitié de la course a été un récital pour les Tricolores. Julia Simon a pris plus d'une minute d'avance en tête de la course. Avec un tir debout aussi efficace que rapide, la Française arrivait même à quitter le pas de tir avant que sa première poursuivante n'y arrive. Dans la course pour la troisième place, les sœurs Öberg ont fait le travail pour permettre à la Suède de viser le podium. Mais la lutte a été intense jusqu'au bout avec la Norvège de Ingrid Landmark Tandrevold et Marte Olsbu Roeiseland.

À l'entame du dernier relais, Justine Braisaz-Bouchet comptait 1 min 08 d'avance sur Hanna Sola. Si la Française a eu besoin d'une balle de pioche sur son tir couché, c'était aussi le cas de la Biélorusse qui n'est pas parvenue à revenir malgré sa vitesse sur les skis.

Après un sans-faute sur le dernier tir debout du jour, Justine Braisaz-Bouchet a pris le temps de sourire avant de repartir sur ses skis vers une victoire qui lui était promise. Drapeau français dans les mains, elle a coupé la ligne d'arrivée avec 57 s 9 d'avance sur Hanna Sola et 1 min 09 s 6 sur la Hanna Öberg qui a terminé deux centièmes de seconde devant Marte Olsbu Roeiseland.

Les résultats complets du relais féminin d'Östersund

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.