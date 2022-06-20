Водное поло. Женщины: группы, результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Ватерполистки начнут играть 20 июня, а финальный матч пройдет за день до окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по водному полу на чемпионате мира в Будапеште. Результаты в других видах ищите здесь.

Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.

Результаты после матчей 20 июня

Водное поло, женщины. Группа А Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇭🇺 Венгрия 2 1 1 0 0 2 🇨🇦 Канада 1 1 0 0 1 3 🇮🇹 Италия 1 1 0 0 1 4 🇨🇴 Колумбия 0 1 0 1 0

Водное поло, женщины. Группа B Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇳🇱 Нидерландры 2 1 1 0 0 2 🇺🇸 США 2 1 1 0 0 3 🇦🇷 Аргентина 0 1 0 1 0 4 🇿🇦 ЮАР 0 1 0 1 0

Водное поло, женщины. Группа С Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇦🇺 Австралия 2 1 1 0 0 2 🇳🇿 Новая Зеландия 2 1 1 0 0 3 🇧🇷 Бразилия 0 1 0 1 0 4 🇰🇿 Казахстан 0 1 0 1 0

Водное поло, женщины. Группа D Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇪🇸 Испания 2 1 1 0 0 2 🇬🇷 Греция 2 1 1 0 0 3 🇫🇷 Франция 0 1 0 1 0 4 🇹🇭 Тайланд 0 1 0 1 0

Полные турнирные таблицы