Водное поло: что ждать и где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 18 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого в водном поло будут разыграны два комплекта наград – в мужском и женском турнирах. Соревнования предварительного этапа у ватерполистов пройдут в четырех городах – Будапеште, Сегеде, Шопроне и Дебрецене, а все главные матчи стадии плей-офф состоятся в «Плавательном комплексе имени Альфреда Хайоша» в столице Венгрии. Olympics знакомит вас с основными претендентами на награды мужского и женского ватерпольных турниров чемпионата мира-2022.

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Мужчины

По регламенту турнира 16 команд на предварительном этапе разбиты на четыре группы. Победители этих квартетов напрямую выходят в четвертьфинал, а командам, занявшим вторые и третьи места, предстоит для этого провести дополнительный стыковой матч.

В мужском ватерпольном турнире список главных претендентов на медали крупных соревнований в последние годы выглядит довольно традиционным – это Сербия, Венгрия, Хорватия, Италия и Испания. Взлет сборной Греции к серебряным медалям в олимпийском Токио-2020, где греки лишь в финале уступили команде Сербии (10:13) получился весьма неожиданным. И теперь именно в Будапеште этой сборной предстоит доказывать, что ее прорыв на призовой подиум на Олимпиаде был закономерным.

Состав сборной Сербии очень обновился после прошлогодней олимпийской победы – в частности, в Будапешт на приедут такие звезды, как обладатели золотых медалей двух предыдущих Олимпиад Филип Филипович, Никола Алексич, Андрия Прлаинович и Душко Пиетлович. Тем не менее, имея в составе шестерых чемпионов Токио-2020 во главе с капитаном Браниславом Митровичем сербская сборная будет на чемпионате мира по традиции невероятно опасна.

Наверняка очень надеется завоевать золото домашнего чемпионата мира команда Венгрии. Пять лет назад, когда чемпионат мира также проводился в Будапеште, венгры дошли до финала, но при невероятном ажиотаже на трибунах уступили в решающем матче сборной Хорватии – 6:8. Последняя на данный момент победа команды этой страны на чемпионате мира состоялась уже девять лет назад – на ЧМ-2013 в Барселоне, и венгерская сборная после бронзы в олимпийском Токио максимально мотивирована на домашний чемпионат мира.

Финалисты предыдущего чемпионата мира в Кванджу-2019 – сборные Италии и Испании – на Играх в Токио остались без медалей, причем и те, и другие в плей-офф уступили будущим чемпионам из Сербии: итальянцы – в четвертьфинале, испанцы – в полуфинале. Особенно обидной стала неудача на Олимпиаде для действующих чемпионов мира итальянцев, которых по-прежнему возглавляет легендарный тренер Алессандро Кампанья, уже дважды приводивший сборную своей страны к золоту мировых чемпионатов. И в Будапеште сборную Италии, лидером которой по-прежнему остается Франческо ди Фульвио, тоже можно смело включать в список главных соискателей наград. Любопытно, что Италия с Испанией на чемпионате мира-2022 попали в одну группу, и римейк финала предыдущего турнира состоится уже 25 июня в Шопроне.

Женщины

Формула женского ватерпольного турнира на чемпионате мира-2022 полностью повторяет регламент мужского. А его главную интригу можно сформулировать очень просто: удастся ли кому-нибудь в Будапеште остановить победное шествие сборной США по всем крупным турнирам поcледних лет? Американки под руководством тренера Адама Крикорьяна выиграли три предыдущих Олимпиады и три подряд чемпионата мира. Их последнее поражение на главных соревнованиях мирового календаря (если не считать редких осечек на групповых стадиях) состоялось девять лет назад – тогда в Барселоне они в финальном матче уступили золото чемпионата мира хозяйкам турнира из сборной Испании. С тех пор у сборной США – только золото. Костяк американской команды после Игр в Токио сохранился, и в Будапешт приедут и голкипер Эшли Джонсон, которую многие называют одним из лучших вратарей мира, и Мэгги Стеффенс, и Мэделайн Массельман, и Рейчел Фаттал – то есть практически все звезды, с которыми ассоциируются победы сборной США в последние годы.

Конкуренцию американской «dream team» в Будапеште, скорее всего, попробуют составить команды Испании, Италии, Греции, Венгрии, Австралии и Нидерландов. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что реальные перспективы каждой из этих сборных ограничиваются борьбой за серебряные и бронзовые награды.

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics